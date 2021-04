Comment Google est passé du statut de chouchou de la technologie à un prétendu monopole

Lorsque Google a commencé à la fin des années 90, l’idée que les deux étudiants diplômés loufoques de Stanford faisant du roller sur le campus sans véritable plan d’affaires pourraient un jour être accusés de diriger un monopole aurait semblé ridicule. À l’époque, Microsoft était un Goliath de l’industrie de la technologie, faisant face à des allégations de muscler sa concurrence hors du marché, tandis que Google était un David, démocratisant l’accès à l’information en ligne.

C’est incroyable à quel point le paysage a changé en un peu plus de deux décennies.

Aujourd’hui, Google fait face à un examen sans précédent de sa taille, de sa puissance et de son influence. Aux États-Unis, les politiciens des deux côtés de l’allée, des conservateurs ardents aux démocrates progressistes, ont trouvé un terrain d’entente rare dans leur désir de contrôler le pouvoir de Big Tech. Et alors que de nombreux autres géants de la technologie (à savoir Amazon, Facebook et Apple) sont confrontés à une pression similaire, Google est le premier sur la sellette politique. C’est parce qu’il fait l’objet non pas d’une, mais de trois poursuites antitrust, y compris une affaire historique du ministère de la Justice alléguant que l’entreprise s’est livrée à un comportement monopolistique pour éliminer sa concurrence.

Les partisans de la réglementation de Google disent qu’il a accumulé trop d’influence sur notre économie et notre vie quotidienne. Ils soutiennent que nous n’avons pas beaucoup d’autre choix que d’utiliser les produits du géant de la recherche, et cela s’accompagne de compromis en matière de confidentialité et d’affaires. Mais d’autres disent que, parce que les produits de Google sont en grande partie gratuits, ils aident, pas nuisent, aux consommateurs. Ils craignent que la mise en place de nouvelles règles n’entrave les plus grandes innovations de Google.

«Je pense que ce que nous voulons vraiment, c’est plus d’entreprises technologiques, un marché qui fonctionne correctement, qui a une réelle concurrence», a déclaré le représentant David Cicilline (D-RI), qui a déclaré à Recode qu’il rédigeait une série de nouvelles lois pour réglementer Google et d’autres géants de la technologie plus tard cette année.

Nous avons examiné les arguments pour – et contre – la réglementation de Google dans la finale de la saison de notre podcast, Land of the Giants: The Google Empire, qui raconte les défis auxquels est confrontée l’une des plus importantes entreprises technologiques de notre temps.

En plus du représentant Cicilline, nous avons discuté avec un éventail d’experts, dont le fondateur de DuckDuckGo Gabriel Weinberg et Sally Hubbard de l’Open Markets Institute, qui ont fait valoir que Google est, à leur avis, une puissance monopolistique qui a besoin d’une intervention du gouvernement. Mais d’autres, comme le directeur de la politique économique de Google, Adam Cohen, soutiennent que l’entreprise n’a pas besoin d’être réglementée parce que c’est un net positif pour la société.

« C’est un niveleur incroyable – un égaliseur en raison du modèle commercial de la publicité », a déclaré Cohen. «Les pauvres ont accès aux mêmes informations que les riches. Et je pense que cela vaut vraiment la peine d’être défendu.

