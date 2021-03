Comment Gucci a prospéré après le meurtre de Maurizio – WWD

Au moment où Maurizio Gucci a été abattu dans le hall de son bureau de Milan le 27 mars 1995, l’entreprise qu’il connaissait et aimait déjà entamait un nouveau voyage sous la direction de Domenico De Sole et Tom Ford, et se préparait au genre de succès que dépasserait les grandes ambitions de Maurizio.

Pendant près de deux ans, l’identité de son tueur est restée un mystère, et quand il a été révélé que son ex-femme Patrizia Reggiani avait engagé un tueur à gages pour l’achever, le scandale n’a pas entaché l’entreprise. Les souvenirs de Maurizio se sont estompés et ont cédé la place à la nouvelle popularité de Gucci et à la flambée des ventes.

L’année de la mort de Maurizio, Gucci est devenu public aux bourses de New York et d’Amsterdam, et Ford a montré sa collection automne 1995, qui est sans aucun doute gravée dans l’esprit des fans de mode. Qui pourrait oublier la pièce obscurcie et les projecteurs itinérants après Amber Valletta, Shalom Harlow, Kate Moss et Helena Christensen marchant dans un pantalon en velours bas, des hauts en satin défaits, des manteaux de fourrure et de grands logos GG lumineux?

Gucci a surpris tout le monde et a évolué rapidement: quelques années après la percée de Ford, la société a piqué l’intérêt de Prada, qui a pris une participation de 9,5%. Entre juin 1998 et février 1999, Bernard Arnault, aux yeux d’aigle, a commencé à amasser des actions de Gucci, finissant par constituer une participation de 34,4% grâce à une série de transactions, avant de tenter une prise de contrôle, qui a finalement été déjouée.

Le rival français d’Arnault, François Pinault, est monté en tant que chevalier blanc de Gucci et a amené la société dans ce qui était alors PPR, maintenant connu sous le nom de Kering.

Bien que la mort de Maurizio n’ait eu aucun impact sur le nouveau Gucci des années 1990 – il avait vendu ses actions à son partenaire alors minoritaire, Investcorp en 1993 – c’était encore choquant pour certains. De Sole se souvient des mois qui ont suivi le tournage comme tristes et déroutants pour ceux qui connaissaient Maurizio et pour le personnel de l’entreprise.

«C’était très, très bouleversant. Beaucoup de gens chez Gucci connaissaient Maurizio depuis qu’il était enfant », a déclaré De Sole, président de Tom Ford International et Sotheby’s, dans une interview la semaine dernière. De Sole aussi connaissait bien la famille. «J’avais été très, très proche du père de Maurizio, Rodolfo. Sur le plan émotionnel, c’était une chose horrible de s’être produite et très triste.

Avocat d’origine italienne, formé à Harvard, qui travaillait alors dans un cabinet à Washington, DC, De Sole avait travaillé sur la restructuration de l’entreprise de Gucci dans les années 1980 et s’est rapproché de la famille. C’est le père de Maurizio, Rodolfo, qui a finalement persuadé De Sole de quitter Patton, Boggs & Blow et de travailler pour l’entreprise familiale. De Sole est ensuite devenu directeur général de Gucci America Inc.

De Sole a déclaré que dans les mois qui ont suivi le meurtre, il avait été interrogé par la police à plusieurs reprises et avait également écouté les rumeurs circulant autour de Milan selon lesquelles le tueur aurait pu être l’ex-femme de Maurizio. Une théorie a émergé selon laquelle Patrizia Reggiani ne voulait pas que Maurizio épouse sa petite amie à l’époque, diluant potentiellement l’héritage qu’elle croyait être le droit de naissance de leurs filles.

«Je n’y croyais pas. Je n’ai jamais pensé que c’était possible – et je pensais que les rumeurs étaient folles. J’ai dit à la police: « Cela ressemble à un feuilleton! » Mais, encore, je ne pouvais pas comprendre qui aurait pu le tuer, ou qui voudrait le tuer », a déclaré De Sole.

Lui et un autre dirigeant de Gucci, Allan Tuttle, ont rendu visite à Reggiani chez elle sur le Corso Venezia de Milan à la suite de la mort de Maurizio. «Nous avons passé toute la matinée avec elle. Nous avons eu une belle conversation, une conversation rationnelle. Elle était très aimable. Je la connaissais très bien et j’ai toujours eu une très bonne relation avec elle. Je n’ai jamais pensé qu’elle aurait pu le tuer », a déclaré De Sole.

Deux ans plus tard, en janvier 1997 – l’année de la robe-harnais de Ford et des tongs GG – et avec des ventes toujours en hausse, De Sole se souvient avoir reçu un appel, à mi-réunion, dans les bureaux de Gucci à Milan. C’était Ford lui disant que Reggiani avait été arrêté en relation avec le meurtre – mais il n’arrivait toujours pas à y croire.

De Sole a repris Gucci à un moment difficile pour l’entreprise: après avoir dirigé Gucci America pendant près d’une décennie, il est retourné dans son Italie natale au début des années 90 pour devenir directeur général de la société mère et, peu de temps après, PDG. .

Bien qu’à ce moment-là Maurizio était sur le point de vendre toutes ses actions à Investcorp et de quitter l’entreprise, son héritage était important. C’est Maurizio, avec le soutien de son actionnaire alors minoritaire Investcorp, qui a embauché Dawn Mello, ancien président de Bergdorf Goodman, pour revitaliser la marque en tant que directrice de la création.

Mello a fait appel à Richard Lambertson, chef du département des accessoires de Bergdorf, pour être directeur du design et a choisi Ford pour superviser le prêt-à-porter féminin. La décision initiale de Maurizio a été gagnante et a finalement inspiré d’autres marques patrimoniales, notamment Burberry, à embaucher un détaillant, un styliste ou un initié de la mode et à «faire un renouveau du style Gucci».

Bien que Maurizio ait peut-être eu la vision, il n’avait pas la mainmise sur les finances de Gucci. En 1993, alors que Maurizio détenait toujours la moitié des actions, Gucci perdait de l’argent et les auditeurs recommandaient la liquidation des actifs du label.

De Sole a déclaré que Maurizio lui avait ordonné de licencier le personnel de conception, y compris Ford, mais il a refusé. Il a ajouté que Maurizio «était frustré parce que l’entreprise allait mal.»

Maurizio «avait une très bonne vision stratégique de l’entreprise, et je lui attribue sa vision de repositionner la marque», a déclaré De Sole, qui a connu le scion Gucci lorsqu’il travaillait pour la branche américaine de l’entreprise. «Le problème avec Maurizio était la discipline et l’exécution – il ne pouvait pas le faire. Ce n’était pas un bon homme d’affaires. Il a eu la vision, mais si vous n’exécutez pas la vision, cela n’a aucun sens. C’était la réalité.

Le rêve de Maurizio d’un Gucci international, prospère et tourné vers l’extérieur s’est réalisé, et De Sole et Ford ont même dépassé leurs propres attentes.

Dans une interview en 2004, le jour où il a quitté Gucci pour de bon, De Sole a déclaré à WWD que ses attentes pour l’entreprise n’avaient jamais été aussi grandes. «En 1993, Gucci avait des ventes mondiales de 198 millions de dollars, et je pensais que je pourrais en obtenir jusqu’à 350 millions de dollars», se souvient-il. «Au-delà de ça, je ne savais pas. Je ne savais pas non plus le travail formidable que Tom allait faire. Je pense que nous avons surpris tout le monde. Notre modèle a fonctionné.

Au départ de De Sole, les revenus de l’ensemble du groupe Gucci – qui s’étaient alors étendus pour inclure des marques telles que Yves Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Stella McCartney et Bottega Veneta – s’élevaient à plus de 3 milliards de dollars.

La marque Gucci est depuis devenue la plus grande de Kering, générant près de 60% de son chiffre d’affaires en 2020 avec 7,44 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Au troisième trimestre 2020, la marque a repris la première place du classement de Lyst des noms les plus recherchés au monde.

Reggiani, qui devait passer 26 ans en prison, a été libéré après 17 ans. Elle a purgé sa peine en travail social et les conditions de sa libération lui ont même permis de travailler dans la société de bijoux fantaisie Bozart, basée à Milan. Elle affirme qu’elle est démunie, vivant dans la villa de sa mère près du palais de justice de Milan où elle a été jugée et condamnée.

Bien que Reggiani ait admis détester son ex-mari, elle a nié avoir jamais voulu le tuer. Elle a reproché à Maurizio de l’avoir abandonnée en 1985 et de l’avoir divorcée six ans plus tard.

Elle en voulait également à ce qu’elle décrivait comme son indifférence à sa maladie et à la chirurgie cérébrale qui a suivi en 1992, et elle a déclaré qu’elle se sentait trahie par la vente par Maurizio des actions de l’entreprise familiale à Investcorp, amenant l’un des nombreux chapitres de la longue saga Gucci à un Fermer.