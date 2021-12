Comment Guitar Anti-Heroes a revitalisé le rock dans les années 80

Dans les années 80, un groupe audacieux de guitaristes a répondu à l’appel des fans de rock fatigués des shredfests interminables et avides de quelque chose de différent. Certains étaient de nouveaux visages, et certains étaient des piliers des années 70 qui se réinventaient. Mais tous ont adopté un nouveau vocabulaire de la guitare, axé sur la texture et le ton plutôt que sur le chantournage fantaisiste et privilégiant les surprises mélodiques à une attaque directe, en particulier dans l’espace sacré de la solo de guitare. Souvent, ces objectifs ont été atteints grâce à l’adoption de nouvelles technologies, des synthétiseurs de guitare aux nouveaux effets numériques et aux connaissances en studio. Mais finalement, les anti-héros de la guitare des années 80 ont forgé de nouvelles voies pour l’instrument en mélangeant le cerveau et le cœur à parts égales.

Le temps de changer

L’idée du dieu de la guitare rock à l’ancienne a commencé à la fin des années 60, avec des rockeurs de blues et des stringbenders psychédéliques poursuivant des normes de vitesse et de dextérité toujours plus élevées. L’approche a indéniablement donné naissance à de nombreuses sensations sonores et a façonné les mentalités musicales de plusieurs générations, mais après environ une décennie, les vents ont commencé à tourner.

Alors que de larges pans du rock mainstream continueraient à adopter l’idée du guitar hero en tant que virtuose technique pour les années à venir, le arrivée du punk réaligné beaucoup d’esprits en termes de valeurs musicales. La révolution rock de la fin des années 70 a regardé de travers les anciennes façons de tout faire, solos de guitare inclus.

Pour la plupart, la première explosion de punk et de New Wave a entièrement décrié le concept du guitariste styliste principal. Des joueurs comme Tom Verlaine de Télévision (le Jerry Garcia du CBGB set) étaient l’exception qui confirmait la règle. Lorsque Mick Jones est allé jusqu’à lancer une rafale rapide et sans chichis de coups de langue sur « Complete Control » du premier album de The Clash en 1977, Joe Strummer l’a immédiatement poursuivi avec un cri distinctement ironique de « You’re my guitar hero! » afin que personne ne se fasse une idée fausse.

Avant même que le punk n’atteigne son apogée, la première vague de post-punk montait déjà, apportant avec elle une nouvelle façon de penser la guitare. Lorsque John Lydon a rampé de l’épave du Pistolets sexuels pour construire un nouveau style à partir de zéro avec Image publique Ltée., il s’est fortement appuyé sur l’iconoclasme à six cordes de Keith Levene.

L’arsenal de techniques tournées vers l’avenir du guitariste augmenterait de façon exponentielle au cours des prochaines années. Mais avec le premier morceau des débuts de PiL en 1978, Premier numéro, l’apocalypse sonore de neuf minutes simplement intitulée «Thème», Levene laissait déjà les gammes mélodiques traditionnelles dans le rétroviseur et appliquait son son aux effets presque exclusivement sur des textures épaisses et agitées.

À peu près à la même époque, un autre adopteur précoce utilisait le pari d’ouverture du post-punk/New Wave comme tremplin pour l’innovation. Comme Levene, Andy Summers de La police était intensément influencé par le dub reggae, mais il avait presque 15 ans de plus que Levene. Il avait déjà été impliqué dans le R&B du Big Roll Band de Zoot Money, le psychédélisme de Dantalian’s Chariot, et même les exploits prog jazzy de Soft Machine, et il avait beaucoup de côtelettes « conventionnelles » sous les doigts.

Mais Summers était fasciné par les possibilités d’expression abstraite de son jeu de guitare. Et bien que la plupart de son travail sur le premier album de The Police en 1978, Outlandos d’Amor, tombe du côté punk de l’hybride rock/reggae du groupe, on peut entendre les graines du futur style de Summers sur « Can’t Stand Losing You », où il emploie un phaser (et qui sait quels autres effets) pour un déclaration qui ressemble plus à une vidéo accélérée d’une fleur qui s’épanouit qu’à tout ce qui se trouve dans le lexique du rock lick.

Au moment où les années 80 sont arrivées, c’était une période de boom pour les guitaristes de rock qui aspiraient à dire les choses d’une nouvelle manière. En tête du peloton se trouvait un jeune de Dublin de 19 ans nommé Dave Evans, qui allait conquérir le monde avec U2 sous son nom de scène, The Edge. U2 a rencontré le monde dans son ensemble dans les années 1980 Garçon, sur lequel The Edge, dynamisé par le punk mais cherchant quelque chose au-delà, a commencé à développer sa signature sonore – un style très raffiné mais résolument non flash basé sur les harmoniques, le larsen et un cocktail enivrant d’effets. Ses concepts se concrétiseraient pleinement avec les panoramas exotiques de Le feu inoubliable et L’arbre de Josué, mais vous pouvez déjà l’entendre sur des airs comme le sinistre « An Cat Dubh ».

Vieux chiens, nouveaux trucs

Il n’y avait pas que les jeunes flingues qui redéfinissaient le langage de la guitare solo à l’époque. En tant que cerveau de King Crimson, Robert Fripp appartient au mont Rushmore du rock progressif, mais après la séparation du groupe, sa marque de fabrique des sons glissants et soutenus est apparu sur les disques de David Bowie, Pierre Gabriel, blonde, et d’autres, ses solos ajoutant une atmosphère au lieu de la tempête de notes qui correspondait bien à ses compétences. En 1981, il a poussé l’état d’esprit plus loin, d’abord dans un album de son groupe new wave de courte durée The League of Gentlemen, et quelques mois plus tard, avec un redémarrage révolutionnaire de King Crimson.

Il y avait à peu près autant de points communs entre les versions des années 70 et 80 de Crimson qu’il y en avait entre Talking Heads et Le blues moody. En fait, Fripp travaillait pour la première fois avec un autre guitariste, celui qui venait d’aider Talking Heads à réinventer leur son. Adrian Belew avait apporté une explosion d’inventions aux Heads sur leur album Remain in Light, et travaillant en tandem avec Fripp sur Discipline, il a ouvert encore plus son sac magique, laissant s’envoler tout un cirque de sons.

Belew propose une ménagerie d’éléphants broyants, de tigres rugissants et de cris de mouettes, qui partagent l’espace avec des cris surnaturels et des tornades tonales, le tout rendu possible par sa vaste plate-forme d’effets, son synthé de guitare et son esprit musical sui generis. Avec un sparring partner aussi tourné vers l’avenir, l’inventif sans cesse Fripp s’est poussé encore plus loin. Sans abandonner sa prédilection pour les modèles de cueillette éclatants, il s’est penché sur les idées les plus picturales à sa disposition, créant parfois des contrepoints placides aux braiments sauvages de Belew, mais fonctionnant toujours comme personne avant lui.

Fripp la vie, Musique RoxyPhil Manzanera de ‘s est devenu un dieu de la guitare art-rock dans les années 70, créant des classiques teintés de glamour en cours de route. Mais il n’avait jamais vraiment été un gars de côtelettes pour commencer, et quand Roxy a réorganisé leur son et a trouvé une toute nouvelle génération de fans avec les années 1982 Avalon, Manzanera était au centre de l’action. Sur des tubes comme « More Than This » et « Take a Chance with Me », les pédales de phaser, d’écho et de chorus sont devenues ses compagnons alors qu’il créait des constellations de sons pointillistes scintillants qui miroitaient au lieu de crier, fournissant le complément parfait pour Brian Ferry‘s croon courtois.

De l’autre côté de l’Atlantique, un autre pilier des années 70 donnait une nouvelle couche de peinture à ses solos de guitare pour propulser son groupe dans le futur. Se précipiter a passé une bonne partie des années 70 à se dérouler comme un croisement canadien entre Yes et Led Zeppelin, et Alex Lifeson a donc développé un talent pour déployer des flots de notes furieux à un rythme impressionnant.

Mais au moment où Rush a atteint un nouveau sommet commercial et artistique avec les années 1981 Images animées, Lifeson aussi laissait couler l’air du temps à travers sa Fender Strat (ou Gibson 355, comme le moment l’exigeait). Au lieu de ses attaques épiques à la mitrailleuse, « Tom Sawyer » et « Limelight » – les chansons qui ont véritablement cimenté le statut de rock star de Rush – comportaient des solos concis privilégiant des swoops inattendus, des bends surnaturellement profonds et un sustain à haute tension, tandis que montrant toujours les prouesses techniques de Lifeson.

Dans le cas des pionniers du prog Oui, le départ de Steve Howe pour former l’Asie a laissé la porte ouverte à l’innovation, et en a marché le jeune canon Trevor Rabin. Le nouveau guitariste a aidé à revitaliser Yes, remodelant leur son pour une nouvelle ère (avec l’aide du superproducteur et ancien membre de Yes, Trevor Horn). Le tube gargantuesque « Owner of a Lonely Heart » a remis Yes au sommet, en grande partie grâce aux solos surprenants de Rabin, pleins de lignes serpentines et imprégnées d’effets faisant des sauts passionnants des falaises sonores et émergeant sans une égratignure.

Le dernier acte du rock mainstream

Au milieu des années 80, les non-conformistes de la guitare comme The Edge et Andy Summers avaient atteint leur apogée artistique et sont passés de valeurs aberrantes à créatrices de goût. Du côté métallique de la clôture, le besoin de vitesse ne s’apaiserait jamais, mais ce n’était plus la seule option au menu. À l’époque, il y avait probablement presque autant d’enfants qui bâchaient « Gloria » de U2 et « Don’t Stand So Close to Me » de The Police que n’importe quel autre classique du rock classique, et ils étaient tout aussi déterminés à obtenir le ton. pendant qu’ils étaient sur le point de clouer les notes.

Il y avait aussi beaucoup d’autres anti-héros de la guitare des années 80 qui sortaient des sentiers battus. Outre tous les aventuriers susmentionnés, la première moitié de la décennie a vu un groupe audacieux d’autres pionniers repousser les conventions de la guitare rock, comme James Honeyman-Scott des Pretenders, Johnny Marr des Smiths, REM.’s Peter Buck, et Vini Reilly de la colonne Durutti, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les guitaristes qui luttaient autrefois contre le courant le dirigeaient maintenant vers une nouvelle destination. Bien sûr, le courant dominant du rock a été dépassé par les flingueurs de hair-metal à grande vitesse à la fin des années 80, mais n’oubliez pas dans quelle direction Kurt Cobain se penchait dans son approche de l’expression à six cordes alors même qu’il s’écriait : « Ici, nous êtes maintenant, divertissez-nous ! alors que le grunge a enfoncé le clou dans le cercueil du hard rock.

Complétez votre collection d’albums rock essentiels sur vinyle.