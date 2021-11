Comment Gwen Stefani a lancé un empire

Les chanteurs de rock qui se lancent en solo sont tradition séculaire, mais quand Gwen Stefani embarquée sur son premier album, Love.Angel.Music.Baby., elle lancerait effectivement un empire. Depuis ses débuts avec Sans aucun doute, Stefani s’était toujours présentée comme une rock star accessible et accessible, mais maintenant vous pouvez acheter un morceau d’elle au centre commercial, grâce aux vastes offres de consommation LAMB inspirées par pop des années 80 et la culture du quartier branché de Harajuku à Tokyo. En conséquence, Love.Angel.Music.Baby. transformé Stefani en une marchandise culturelle.

Écoutez l’édition anniversaire de Love.Angel.Music.Baby. à l’heure actuelle.

Un chiffre pour divers personnages

Depuis la co-fondation de No Doubt en 1987, Stefani avait amassé plus de 20 millions de ventes d’albums et avait tourné et enregistré régulièrement au moment où le groupe a finalement fait une pause, après leur album de 2001, Rock Steady. Certains membres du groupe ont fondé des familles, tandis que d’autres ont écrit des chansons pour d’autres ; Gwen a sauté quelques collaborations, dont la Dr. Dre-produit le tube « Let Me Blow Your Mind », avec Eve, en 2001.

La force de Stefani a toujours été dans son style d’écriture confessionnelle mais, après sa rupture avec le groupe, elle était dans une impasse. Coincée avec le bloc de l’écrivain, Stefani a été cajolée dans le studio par Linda Perry de 4 Non Blondes, qui était devenue l’auteur-compositeur de référence pour les pop stars qui cherchaient à devenir introspectives (elle avait auparavant travaillé sa magie pour Christina Aguilera sur Stripped (2002) et Missundaztood de Pink (2002)).

Le résultat a été le cri électro-rallye « Qu’attendez-vous ? » le premier single de Love.Angel.Music.Baby., sorti le 23 novembre 2004. Sur la chanson, Stefani devient sa propre critique, demandant : contrat d’un million de dollars, et ils attendent tous votre piste chaude. Ce serait la coupe la plus personnelle d’un disque qui évite la déclaration solo confessionnelle de l’auteur-compositeur-interprète et se double à la place de la pop bubblegum sans vergogne. La vidéo présente également le gang de filles Harajuku de Gwen qui deviendrait ses danseuses de renfort lors de sa tournée suivante.

Dans le visuel, Stefani tombe dans son propre terrier de lapin dans un monde de type Alice au pays des merveilles, alors que l’horloge du succès continue de tourner. Sur Love.Angel.Music.Baby., elle n’est pas Gwen Stefani, mais un chiffre pour les différents genres, époques et personnages qui habitent le disque.

Un « album de plaisir coupable »

Lors de la promotion de Love.Angel.Music.Baby., Stefani a déclaré qu’elle avait décidé de faire un « album de plaisir coupable » plein de singles – et elle a réussi. À la fois un concept record et une mixtape, Love.Angel.Music.Baby. est un album musical des influences du début des années 80, alors que Stefani parcourt salle de danse reggae (« Rich Girl »), new wave (« The Real Thing »), synth-pop (« Bubble Pop Electric ») et hip-hop (« Crash »).

Être une chanteuse multi-platine signifiait également qu’elle pouvait collaborer avec ses héros de la musique de cette époque, y compris Peter Hook, Wendy et Lisa de New Order, de Prince‘s The Revolution, et l’équipe de production de rêve Jimmy Jam et Terry Lewis. Ayant grandi avec des gens comme Depeche Mode, Le traitement, et Prince, Stefani voulait retrouver le sentiment de tomber amoureux de la musique à l’adolescence – une approche appropriée car, peu importe le nombre de chansons que Stefani chante sur le fait de s’installer ou de naviguer dans son « Retour à Saturne », elle aura toujours été une adolescente à cœur.

Un hymne lowrider pour les années 00

Une ode à l’adolescence, Love.Angel.Music.Baby. présente des combinaisons inspirées mettant en vedette des sons du passé et du présent. Sur la «Rich Girl» susmentionnée, Stefani écrase le Louchie Lou & Michie Un morceau et le classique Fiddler On The Roof, avec une fois de plus l’assistance du Dr Dre et Eve.

En parlant de Dre, bien qu’il doive beaucoup au son G-funk dont il a été le pionnier, « Luxurious » est produit par la vétéran britannique Nellee Hooper et présente le « Between The Sheets » souvent échantillonné par The Isley Brothers, pour le clin d’œil de Stefani à culture bling. Il est difficile de prendre la posture de rap de Stefani trop au sérieux lorsqu’elle chante « Cha-ching », mais c’est quand même devenu un autre hymne des lowriders pour les années 2000.

Un melting-pot stylistique

Dans le creuset stylistique de Love.Angel.Music.Baby., le véritable agitateur pop est « Hollaback Girl ». Après avoir fait équipe avec Pharrell Williams et Chad Hugo de The Neptunes, Gwen a eu son hit signature : un reine-rencontre-le chant de la pom-pom girl Toni Basil avec beaucoup d’attitude et le piétinement hip-hop des Neptunes. Les fans sont devenus fous, car la chanson a dépassé le Billboard Hot 100 pendant quatre semaines, mais « Hollaback Girl » n’est pas la seule coupe inspirée du hip-hop sur l’album. Sur « Crash », elle prend une page de Sel-N-Pepa‘s « Push It », livrant son propre hit de rap campy.

Le reste de Love.Angel.Music.Baby. est du synth-pop des années 80 de part en part. Sur « Real Thing », Stefani se retrouve dans son propre « Bizarre Love Triangle », avec Peter Hook, Wendy et Lisa, tandis que « Cool » s’inspire une fois de plus de l’ancienne relation de Gwen avec son compagnon de groupe Tony Kanal, alors qu’elle chante : » Nous pensions que c’était impossible, maintenant vous m’appelez par mon nouveau nom de famille/Les souvenirs semblent être il y a si longtemps, le temps tue toujours la douleur. Stefani attribue souvent à Kanal l’élargissement de sa vision du monde musical au-delà du ska et du pop-punk, et Kanal contribue à un certain nombre de chansons sur l’album, notamment « Crash », « Luxurious » et « Serious ». (Ce n’était pas la première fois que Stefani rendait hommage à ses héros de la nouvelle vague. Avec No Doubt, elle a repris le tube Talk Talk de 1984 « It’s My Life. »)

« Une prosternation artistique et littérale »

Si ce n’était pas clair dès le début, Love.Angel.Music.Baby. est une affaire de haut camp. En plus de faire équipe avec d’anciens membres de The Revolution, Stefani canalise également Prince sur le single « Bubble Pop Electric », qui présente André 3000 d’OutKast dans le rôle de « Johnny Vulture », qui a également co-écrit le morceau.

Malgré le concept de l’album, seules quelques chansons font directement référence aux « Harajuku Girls » que Stefani revendiquait comme sa muse, y compris le morceau du même nom produit par Jam et Lewis. Stefani a depuis dû faire valoir des allégations de symbolique et d’appropriation, mais comme elle l’a expliqué dans une récente interview avec Billboard : superfan de. Je voulais écrire une chanson qui parle de mon amour pour Harajuku. Quand je suis arrivé là-bas et que j’ai vu à quel point ils étaient obsédés par la mode, j’ai pensé qu’ils étaient mon peuple.

Love.Angel.Music.Baby. a été un succès retentissant, culminant au n ° 5 du Billboard 200 et donnant naissance à six singles, dont « What You Waiting For ? », « Rich Girl », « Cool » et le hit n ° 1 « Hollaback Girl ». L’album a finalement été certifié cinq fois platine par la RIAA et nominé pour deux Grammys, dont l’Album de l’année, lors de la 48e cérémonie annuelle des Grammy Awards en 2006.

Tout comme cela marquait un retour nostalgique à la musique avec laquelle Stefani a grandi, Love.Angel.Music.Baby. devenir la toile de fond de la vie d’une toute nouvelle génération.

Love.Angel.Music.Baby. peut être acheté ici.