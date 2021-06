Comment Hailee Steinfeld a ouvert son cœur grâce à Emily Dickinson ⋆ .

La série Apple TV + «Dickinson» est un tourbillon d’éléments profondément anachroniques. Contre une tapisserie de corsets, de corvées, de chênes et de lignes de poésie flottantes, le spectacle utilise de la musique, un langage et un comportement contemporains pour secouer le spectateur de toute attente conventionnelle et reconnaître à quel point Emily Dickinson était vraiment radicale.

La série sature sa vie à Amherst, dans le Massachusetts, avec des séances et des scandales, des nuits folles et des affaires passionnées. Il explore également les problèmes urgents des années 1850, précisément parce qu’ils sont toujours aussi urgents aujourd’hui – polarisation politique, inégalité entre les sexes, racisme systémique, sentiment anti-immigrant – et le rôle de l’artiste pour aborder et s’engager dans tout cela.

La jeune Emily, interprétée par Hailee Steinfeld, a été visitée par des fantômes, des visions à la fois glorieuses et macabres, et Death, interprétée par le rappeur Wiz Khalifa, qui s’arrête gentiment pour Emily de temps en temps pour attiser ses obsessions morbides. Le résultat est une comédie décalée et souvent sombre, sur le point de devenir plus sombre depuis la fin de sa deuxième saison à l’aube de la guerre civile, alors même qu’Emily a enduré des visions répétées d’un soldat se faisant tirer dans la poitrine.

Steinfeld, parlant par téléphone de New York pendant le tournage de la saison 3, se souvient d’une conversation avec la créatrice Alena Smith, qui a expliqué que «Dickinson» ne serait pas un biopic pur. «Elle a dit: ‘Ceux-ci ont été faits. Oui, nous prenons ce que nous savons, le peu que nous savons – si c’est même vrai sur Emily et sa vie – et le mettons dans la série. Le reste est notre imagination, et sa poésie, et ce à quoi nous pensons que l’écriture de ces certains poèmes aurait pu ressembler. ”

Ce choix a conduit à des scènes de cirque, à des opéras et à un très gros bourdon. Ajoute Steinfeld: «Comme il est amusant d’utiliser le travail de l’un des plus grands, sinon des plus grands poètes de tous les temps, comme base, la force motrice de ce spectacle.»

«Dickinson» est le premier rôle principal de Steinfeld dans une série télévisée. L’actrice de 24 ans a été nominée pour un Oscar pour son rôle dans «True Grit» il y a dix ans et a travaillé régulièrement dans le cinéma depuis, tout en forgeant une carrière de musique pop réussie après avoir montré ses talents dans les deux derniers. Films «Pitch Perfect». Elle dépeint Emily finalement recluse comme brillante, torturée, aventureuse, vulnérable et profondément égocentrique.

Steinfeld se souvient avoir ressenti beaucoup d’appréhension à assumer le rôle. «J’étais comme, je suis la chose la plus éloignée d’un poète. Je ne pourrais jamais, jamais écrire un poème. Mais jouer Emily l’a affectée, tout comme la lecture de Dickinson affecte tout le monde. «Sa poésie vous fait penser à des choses auxquelles vous ne voulez pas penser, dont vous ne voulez pas parler, que vous ne devez pas aborder ou que vous devez admettre que c’est un sentiment réel, donc tourner cette série peut à certains égards être épuisant.

Tirer sur les temps de Dickinson peut être tout aussi difficile. «L’émission nous a rappelé que nous avons parcouru un long chemin, quand nous regardons les contraintes auxquelles les femmes étaient confrontées, physiquement, émotionnellement et mentalement», ajoute Steinfeld. «Mais dans tant d’autres aspects de la série, on nous rappelle qu’il y a encore beaucoup de travail à faire. C’est tout aussi motivant que dérangeant. Mais c’est ce que j’aime tellement dans la série.

Steinfeld est également producteur exécutif de «Dickinson». «J’étais impliquée dans les décisions concernant le casting et le design, ainsi que dans toute une série de conversations, de discussions et de questions qui ne m’ont jamais préoccupé en tant qu’acteur», dit-elle. «Mais comme c’est amusant d’être si impliqué, et comme c’est fou d’être si impliqué. J’adore voir tous les e-mails, j’aime participer à ces appels, j’aime savoir ce qu’il faut pour créer quelque chose. “

L’actrice, qui n’hésite pas à engager ses fans sur les réseaux sociaux, est consciente de l’ironie de jouer une femme qui était connue jusqu’à sa mort. Dans la saison 2, Emily a lutté avec les forces contradictoires de la renommée et de la créativité; ce dernier a gagné. Steinfeld a également examiné la question. Alors qu’elle tournait encore la deuxième saison et faisait la promotion de la première à New York, elle a traversé Times Square et a vu un énorme panneau d’affichage d’elle-même en tant qu’Emily.

“Cela m’a fait [think], aurait-elle voulu ça? À quel point est-ce absurde? En même temps, je me dis: “ C’est cool, j’aime un peu ça. ” Quoi qu’il arrive dans ma vie, je suis parfaitement content tant que je peux faire le travail et créer des œuvres d’art qui résonnent avec les gens. C’est pourquoi nous le faisons, non? Se connecter. Donc tant que je peux continuer à faire ça, panneaux d’affichage ou pas, je me sens tellement chanceux de pouvoir faire ce que j’aime. “

Le spectacle a également offert la chance de fusionner ses carrières d’actrice et musicale, fournissant la chanson «Afterlife» pour la finale de la saison 1. Et quand est venu le temps de retourner au studio d’enregistrement, elle a trouvé que son approche avait pris un virage Dickinsonien. Elle travaillait avec de nouveaux partenaires de composition, qu’elle décrit comme un speed-dating aveugle: «Vous entrez dans une pièce avec des personnes que vous n’avez jamais rencontrées auparavant, et vous essayez d’arriver au résultat final de quelque chose de vraiment belle et honnête, donc vous devez vous ouvrir complètement.

Dans le passé, elle se serait un peu retenue devant des inconnus. Mais après avoir joué le poète avec un cœur aussi ouvert, Steinfeld a pris de l’avance – comme Emily l’aurait fait – et pour la première fois, a senti la poésie dans son écriture. «J’ai écrit tout ce que je voulais et je ne me suis jamais senti plus fier de mon écriture.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));