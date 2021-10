Comment Halloween est devenu une chose au Japon alors qu’il ne l’était pas à l’origine

No-Face fête Halloween à Tokyo sur cette photo d’archive. Photo : BEHROUZ MEHRI/. (.)

Quand je suis arrivé au Japon pour la première fois en 2001, Halloween n’était pas une chose. Du tout. Eh bien, c’était le cas si vous étiez un étranger, mais les Japonais ne comprenaient tout simplement pas vraiment.

Maintenant, ils le font et y mettent leur propre tournure, en particulier avant la covid. Alors, comment est-ce arrivé?

Les deux choses qui ont vraiment fait Halloween au Japon sont Tokyo Disneyland et Universal Studios Japan. Tokyo Disneyland a organisé son premier événement d’Halloween en 2000, et chaque année, il est devenu de plus en plus grand. Idem pour Universal Studios Japan à Osaka, qui a suivi avec ses propres célébrations.

Tokyo Disneyland et l’USJ ont tous deux offert aux Japonais un moyen facile de profiter d’Halloween et ont jeté les bases d’Halloween pour s’étendre à d’autres entreprises dans l’espoir de gagner de l’argent.

Avant cela, Halloween au Japon ne signifiait que les étrangers portant des coutumes amusantes dans les bars et buvant dans les transports publics. Les tristement célèbres « trains d’Halloween » à Tokyo et à Osaka étaient notoires, des étrangers en costumes prenant le contrôle des trains et les transformant en fêtes sauvages, perturbant les déplacements des gens.

Ces trains d’Halloween ont provoqué un tel scandale en ligne au Japon qu’en 2009, des manifestants sont apparus à la gare de Shinjuku à Tokyo portant des pancartes indiquant : « Stupide Gaijin, sors du Japon ! et « Nous, les Japonais, n’avons pas besoin d’Halloween ! » De toute évidence, les gens étaient contrariés par la façon dont ces trains d’Halloween perturbaient les déplacements de manière irrespectueuse, mais des images comme celle-ci et la couverture de Japan Probe à l’époque restent de curieuses capsules temporelles lorsqu’on regarde comment les Japonais en costume célèbrent maintenant Halloween à Tokyo en inondant les rues , transformant chaque zone en fêtes de rue comme celle-ci :

Même avant que Halloween ne se répande, il semblait que ce serait une solution logique pour le Japon, étant le pays qui a donné le cosplay au monde. Il n’y a pas de trucs ou de friandises répandus (et là où il y en a, cela peut être très organisé), mais de plus en plus d’enfants vont à des fêtes d’Halloween et se déguisent.

Ensuite, il y a une quantité croissante de marchandises, qui vont des petites citrouilles (celles de taille normale sont incroyablement chères), des gâteaux, des biscuits, de la crème glacée, etc. Vous voyez maintenant des décorations d’Halloween dans les magasins et même sur certaines émissions de télévision et chaque année, c’est de plus en plus populaire. Si vous vivez au Japon depuis plus de dix ans, vous avez vu naître de nouvelles vacances sous vos yeux.

Mais ce n’est pas aussi simple que le Japon importe un jour férié américain ou se déguise. Prenez les couleurs associées à Halloween. En Amérique, les couleurs dominantes d’Halloween sont l’orange et le noir, mais le vert et le violet font également leur apparition. La même chose est vraie pour le Japon, mais le violet a une nuance légèrement différente.

Le violet dans Halloween japonais fait référence aux sorcières ou aux sorts, mais il fait également référence aux patates douces, qui sont des aliments d’automne et d’hiver au Japon et qui peuvent avoir une peau violette. Il y a aussi des ignames violettes, qui sont, eh bien, violettes à l’intérieur et à l’extérieur.

Le lien n’est pas perdu pour les Japonais, et vous pourriez voir des gâteaux d’Halloween à base de patates douces ou même des produits alimentaires à base de patates douces sur le thème d’Halloween.

Les citrouilles japonaises sont également un aliment d’automne, mais elles sont vertes à l’extérieur, donc les citrouilles oranges importées ne sont pas un symbole de la récolte d’automne, mais d’Halloween, point final. Ainsi, même si Halloween est encore assez nouveau au Japon, le pays fait déjà sa propre vision d’Halloween, en l’adaptant à sa propre culture. Il existe cependant des différences intrinsèques importantes entre Halloween au Japon et Halloween en Amérique. Le localisateur de jeux et écrivain basé au Japon Matt Alt, co-auteur de Yurei Attack !, appelle Halloween une « version pour enfants » de la saison effrayante traditionnelle du Japon, qui a lieu en août. (Divulgation complète : Tuttle, qui publie mes livres, publie également ceux d’Alt.)

Ce mois-là, il y a les vacances d’Obon, lorsque les esprits des morts visitent les sanctuaires domestiques et lorsque les familles nettoient les tombes des défunts. (Cependant, de nos jours, certaines personnes partent en vacances ou se détendent simplement à la maison pour un Obon «sans mort».) Pourtant, l’idée de la mort est tangible lorsque les gens visitent leurs tombes familiales. Passer du temps dans les cimetières signifie que la notion effrayante reste, avec des gens racontant des histoires effrayantes à la télévision. Pendant le mois chaud et collant, les gens racontent traditionnellement des histoires effrayantes pour leur donner des frissons. Yurei, ou esprits de vengeance, apparaissent souvent dans ces histoires.

« Je peux presque vous garantir que vous n’entendrez jamais le mot » yurei « avec Halloween au Japon », a déclaré Alt à Kotaku. « Vous entendrez « fantôme » ou « obake », le mot japonais pour les fantômes parce que ceux-ci sont relativement mignons. Yurei est terrifiant. Vous pouvez me citer là-dessus – putain de terrifiant.

Le co-auteur de Yurei Attack! Hiroko Yoda dit que la leçon derrière yurei est que si vous maltraitez quelqu’un, il reviendra vous hanter. «C’est une chose karmique», dit-elle. Yurei, cependant, est aveugle. Alt appelle les yurei des «mines terrestres spirituelles» qui sont implacables et déterminées à tuer à peu près tous ceux qui se trouvent sur leur chemin, et peu importe que vous soyez complètement innocent ou non.

L’Occident a une grande variété de fantômes, des fantômes terrifiants et vengeurs aux fantômes sympathiques et mignons. Yurei n’est pas mignon. Ils ne sont pas amicaux. À cause de cela, souligne Alt, vous ne voyez pratiquement jamais «Yurei» commercialisé sur des jouets. Au lieu de cela, les fabricants de jouets utilisent «obake» (fantôme), qui semble plus doux.

De plus, Obon n’est pas commercialisable de la même manière qu’Halloween et n’inspire pas exactement une multitude de marchandises.

En Occident, Halloween est étroitement lié à la mort, avec ses racines dans les fêtes des morts ainsi que la Toussaint. Mais au Japon, ce n’est pas vu de cette façon ; c’est une fête importée d’Amérique. Il n’a pas le lien étroit avec la mort comme Obon, ce qui le rend quelque peu abstrait au Japon. Cela ne veut pas dire que cela ne peut pas être effrayant au Japon – il y a une augmentation du nombre de maisons hantées pendant l’automne, et beaucoup d’entre elles sont terrifiantes. Cependant, comme l’attraction Resident Evil qui s’est déroulée à Universal Studios Japan, ils ne sont pas centrés sur les yurei mais sur les zombies. Il y a toujours une distinction claire.

Alors que la version Disney d’Halloween est mignonne, les zombies ajoutent les frayeurs pour Halloween au Japon, il n’est donc pas rare de voir des groupes de jeunes femmes habillées en tenues d’infirmière ou de femme de chambre qui sont « zombies » avec l’ajout de sang ou une troupe de jeunes mecs tous habillés en Power Rangers. Au fur et à mesure que chaque nouvelle génération de Japonais grandit avec Halloween, elle continuera d’évoluer et de s’adapter aux sensibilités locales, et cela pourrait brouiller les frontières entre l’horreur japonaise traditionnelle et la nouvelle tradition d’Halloween.

« Tout le monde aime les maisons hantées parce qu’elles sont amusantes », déclare Alt. « Tout le monde aime les bonbons et se déguiser. Halloween devient une excuse au Japon pour profiter à nouveau de la saison effrayante. Au Japon, Halloween est toujours une sorte de pis-aller, permettant aux Japonais de profiter d’une autre saison effrayante, légèrement plus insouciante et amusante, au lieu d’une mort tangible et d’un yurei terrifiant.

Même maintenant, petit à petit, il semble y avoir une confusion entre les créatures effrayantes japonaises traditionnelles et Halloween. Nul doute qu’avec le temps, cela va très probablement s’accélérer et peut-être même converger. De plus en plus, on commence à avoir l’impression que cela pourrait arriver. Parlez effrayant.

