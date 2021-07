Comment Hamilton et Verstappen ont bénéficié des sacrifices de leurs coéquipiers · .

La lutte pour le championnat entre Lewis Hamilton et Max Verstappen a atteint de nouveaux sommets le week-end dernier alors que les deux hommes se sont affrontés lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne.

Verstappen a compté le coût d’un impact lourd avec les barrières, tandis que Hamilton a rebondi de manière controversée après une pénalité pour réduire de 25 points l’avance de son rival au championnat.

Mais même avec Verstappen incapable de marquer, Red Bull a trouvé un moyen d’utiliser Sergio Perez pour minimiser la perte de son leader dans la lutte pour le titre. Pendant ce temps, chez Mercedes, Valtteri Bottas semblait plus disposé à jouer le rôle de pilote numéro deux consciencieux qu’il ne l’avait fait plus tôt dans la saison.

Il y a six courses en Espagne, Bottas a été appelé pour laisser la place à Hamilton alors qu’il poursuivait Verstappen pour remporter la course. Mais, à seulement quatre courses du championnat, la voiture numéro 77 semblait décidément réticente à s’écarter.

Hamilton a finalement fait une passe à l’intérieur de son coéquipier au virage 10. Bottas n’a pas contesté le corner, mais le coût pour Hamilton était clair – il a perdu jusqu’à une seconde et demie en dépassant Bottas le tour 52 :

Bottas n’a pas retenu Hamilton à SilverstoneLes différences dans la façon dont le même scénario s’est déroulé à Silverstone sont révélatrices. En Espagne, où Hamilton se dirigeait vers sa troisième victoire des quatre premières courses, Mercedes n’a pas ressenti le besoin de forcer le problème avec Bottas. On lui a dit de ne pas retenir son coéquipier, mais pas plus.

A Silverstone, Hamilton n’ayant pas gagné de course dans l’intervalle, Mercedes était déterminée à ne pas laisser passer l’occasion. Bottas a reçu une instruction ferme d’« ordre d’équipe » pour faire place à l’autre voiture.

Il s’est exécuté rapidement et la perte de temps était tout à lui alors que Hamilton passait rapidement au 40e tour :

Quelle était l’importance de cela ? Si Hamilton avait perdu une seconde et demie en dépassant à nouveau son coéquipier, il n’aurait probablement pas rattrapé le leader de la course Charles Leclerc avant le dernier tour de la course. Cela aurait laissé à Hamilton une seule occasion de passer, et le pilote Ferrari aurait peut-être été moins “respectueux” en défendant sa position avec une victoire sur la ligne dans le dernier tour.

Sans aucun doute, Mercedes a noté à quel point Perez était plus docile lorsqu’il a dû laisser Verstappen le dépasser au Paul Ricard trois courses plus tôt. Red Bull était en avance sur ses rivaux en utilisant son deuxième pilote pour soutenir son premier, et a trouvé une nouvelle façon pour Perez d’aider la cause de Verstappen à Silverstone.

Perez a perdu un point ou plus avec un arrêt au stand supplémentaire. Tout en chassant Leclerc, Hamilton a réalisé le tour le plus rapide de la course au 45e tour, empochant potentiellement le point bonus qui l’accompagnait.

Plus loin, Perez, qui a connu un week-end lamentable après avoir filé lors de la course de qualification au sprint, venait de remonter à la 10e place en passant devant Kimi Raikkonen. Il gagnait rapidement sur trois voitures devant et les aurait probablement rattrapées dans les deux derniers tours.

Cependant, pour Red Bull, la possibilité que Perez marque un point plus importait moins que la nécessité de limiter les dommages aux chances de championnat de Verstappen. Ainsi, au tour 48, Perez a été appelé pour monter un jeu de pneus tendres et remporter le tour le plus rapide.

Red Bull l’a fait même en sachant que Perez ne marquerait pas le point bonus, car il n’est attribué qu’aux pilotes qui terminent dans le top 10, et l’opposer mettrait fin à ses chances de le faire. Mais cela signifiait priver Hamilton d’un point de plus.

Hamilton a donc laissé Silverstone à huit points de Verstappen. Grâce à son coéquipier, c’était moins qu’il aurait pu l’être, mais grâce au coéquipier de Verstappen, c’était un peu plus.

