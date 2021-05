Comment Harley Quinn Smith a fait une blague de commis dans l’été cruel de Freeform

Même si le nouveau spectacle Freeform Cruel Summer se déroule dans les années 1990 – au cours de trois années très distinctes – le spectacle a jusqu’à présent réussi à éviter de battre son public au-dessus de la tête avec des références à la décennie unique. Dans une séquence très douce de l’épisode le plus récent, «As The Carny Gods Intended», Jeanette (Chiara Aurelia) parvient à échapper à la pression de ses accusations très publiques en se faufilant dans un bar de plongée pour chanter une version karaoké de 4 Non Blondes ‘ «What’s Going On», un succès radiophonique dominant en 1993. Et pour ceux qui y prêtaient attention, la co-vedette de Cruel Summer, Harley Quinn Smith, a fait une très méta blague qui faisait référence au film le plus célèbre de son père, Kevin Smith.