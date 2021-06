Comment Harry et Meghan ont répondu pour prétendre que Charles leur avait donné une « somme substantielle » – IN COMPLET | Royale | Nouvelles

Meghan et Harry ont quitté le cabinet en mars 2020 et ont déménagé en Californie peu de temps après, où ils sont basés depuis.

Le couple a acquis une indépendance financière de la famille royale en signant des accords commerciaux lucratifs et il est entendu qu’ils ne reçoivent plus de soutien monétaire de Charles.

La fille de Harry et Meghan, Lilibet, est née plus tôt ce mois-ci et le choix du nom de leur bébé a suscité une controverse en raison de rapports contradictoires quant à savoir s’ils avaient ou non demandé la permission à la reine d’utiliser son surnom.

Bien que le fils de Meghan et Harry, Archie, n’ait pas de titre royal, il avait droit au titre subsidiaire de comte de Dumbarton de son père à la naissance.