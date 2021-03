Comment Haryana Govt décide d’imposer un droit supplémentaire de 2% sur le transfert de propriété aura un impact sur le marché immobilier

Les promoteurs sont également d’avis que cette décision constituerait un revers pour le secteur immobilier de la région.

Le gouvernement de l’Haryana a prévu l’imposition d’un droit supplémentaire de 2% sur le transfert de biens immobiliers situés dans les limites des corporations municipales à travers l’Haryana. Le droit proposé sera applicable sur le transfert de propriétés sur le marché secondaire et le droit de 2 pour cent sera imposé en plus des frais déjà applicables dans ces transferts, s’ajoutant ainsi au coût de la transaction.

«Cette décision impliquerait un coût au débarquement supplémentaire pour un achat secondaire, comblant ainsi un certain écart dans le coût au débarquement pour l’acheteur qui existe actuellement entre un achat primaire et un achat sur le marché secondaire. Cela ajoutera au caractère lucratif de l’achat de propriétés sur le marché primaire auprès des promoteurs, ce qui pourrait stimuler les ventes primaires prêtes à l’emploi pour les développeurs », déclare Ashutosh Kashyap, directeur associé des services consultatifs chez Colliers India.

Cependant, le droit supplémentaire pourrait avoir une incidence marginale sur le caractère lucratif de l’investissement immobilier via le marché primaire car le supplément de 2% applicable à la sortie, lorsque l’investisseur envisage de monétiser la propriété à l’avenir, impliquerait un ajustement du prix à la vente. . Les transactions sur le marché secondaire seraient considérablement affectées, car les frais supplémentaires réduiraient les rendements des investisseurs.

D’autre part, «l’argent collecté en raison de ce droit serait versé à parts égales à la société municipale respective et au compte consolidé de toutes les sociétés municipales de Haryana, ce qui impliquerait de meilleurs fonds avec les organismes locaux urbains pour entreprendre l’amélioration des infrastructures et des services civiques au sein de la ville. Cette décision intervient cependant à un moment où les marchés se remettent encore du ralentissement infligé par COVID et cela nuirait sûrement au sentiment des acheteurs et ralentirait l’élan de la reprise », a déclaré Kashyap.

Les promoteurs sont également d’avis que cette décision constituerait un revers pour le secteur immobilier de la région.

Par exemple, Akshay Taneja, MD, TDI Infratech, déclare: «Après la difficile année 2020, le marché immobilier a commencé à rebondir, ce qui était évident grâce à l’augmentation des ventes à travers le pays. Cependant, l’annonce récente de taxes supplémentaires sur la vente de biens immobiliers par le gouvernement de l’Haryana nuirait aux ventes car elle augmentera le coût de la propriété. Les développeurs ont exigé des mesures pour dynamiser le secteur, mais cette décision est arrivée comme un choc. Avec cela, les marchés immobiliers d’Haryana s’effondreraient en raison du fardeau financier supplémentaire imposé aux acheteurs.

Haryana devrait en effet s’inspirer des décisions prises par d’autres États comme le Karnataka et le Maharashtra, qui relâchent la pression sur les acheteurs pour assurer la croissance du secteur. Le secteur est déjà confronté à de multiples problèmes et recherche des politiques favorables, mais ce mouvement sera un revers pour le secteur.

Mohit Goel, PDG d’Omaxe Ltd, déclare: «Le droit supplémentaire de 2% sur le transfert de propriétés immobilières à Haryana en plus du droit de timbre augmentera le coût de la propriété du logement dans l’État et frappera l’élan de la saison des fêtes sur le marché du logement. . Cependant, avec plus de fonds disponibles pour les organes municipaux, cette décision peut contribuer à la création de meilleures infrastructures pour une meilleure habitabilité pour la population de l’État.

Pradeep Aggarwal, fondateur et président, Signature Global Group, et président, ASSOCHAM, Conseil national de l’immobilier, du logement et du développement urbain, déclare: «Cette décision est préjudiciable à la santé globale du secteur immobilier car certains États ont réduit les droits de timbre. Bien que cette décision accroîtra l’intérêt pour le marché primaire, le marché secondaire est également essentiel pour le développement immobilier. De nombreuses personnes achètent des propriétés comme outil d’investissement, mais avec le droit supplémentaire, le coût augmentera, ce qui réduira potentiellement l’intérêt des gens pour le marché secondaire.