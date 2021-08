Comment Hayden Panettiere construit son prochain chapitre

in

Il s’avère que la guérison se présente sous de nombreuses formes – même certains de vos proches pourraient ne pas approuver exactement.

Parce que la famille et les amis de la jeune femme de 32 ans ne sont pas ravis qu’elle soit proche du gars contre qui elle a obtenu une ordonnance restrictive à la suite de plusieurs arrestations pour violence domestique, a déclaré une source à E! News qu’ils “avaient fait part de leurs réserves quant à sa reprise de contact avec Brian”.

Il y a à peine 13 mois, elle semblait avoir mis tout ce chapitre dans le rétroviseur, partageant dans sa publication Instagram: “Je dévoile la vérité sur ce qui m’est arrivé dans l’espoir que mon histoire permettra à d’autres dans des relations abusives d’obtenir le l’aide dont ils ont besoin et qu’ils méritent.”

Maintenant, Hickerson a dit à E! News le mois dernier, elle lui donne une autre chance. Pas comme ça.

“Hayden et moi ne sommes pas de nouveau ensemble mais travaillons sur une amitié”, a-t-il expliqué à propos de la sortie de groupe. “Nous avons une longue histoire ensemble, et la première étape de mon rétablissement en tant qu’agresseur est de faire amende honorable. C’est exactement ce que Hayden a eu la gentillesse de me permettre de faire.”