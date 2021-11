Comment HBO Sports a changé son livre de jeu

Lorsqu’on nomme les plus grands anti-héros de HBO, il est facile d’oublier Mike Tyson. En 1989, bien avant que HBO ne crée Les Sopranos et Game of Thrones, 20% des abonnés ont déclaré avoir payé HBO pour voir Tyson. Lorsque les dirigeants de HBO ont envisagé d’accorder à Tyson une prolongation de contrat de 60 millions de dollars, cela méritait à peine une discussion. À son apogée, Tyson était aussi important pour HBO que Cersei Lannister et Tony Soprano.

Pour son nouveau livre, Tinderbox, James Andrew Miller a rendu compte de la montée en puissance de HBO en tant qu’usine dramatique de prestige. Mais alors que Miller travaillait sur le livre, HBO a abandonné la couverture de la boxe après plus de quatre décennies. HBO Sports n’est pas la même division que lorsque Tyson annihilait les challengers avec des surnoms comme « Blood » et « The Truth ». Tout comme il l’a fait dans son livre ESPN, Ces gars-là s’amusent, Miller a enregistré les annonceurs, les producteurs et les dirigeants pour découvrir pourquoi.

Pour comprendre ce qui a rendu HBO Sports unique, vous devez comprendre sa place dans le monde de la télévision. Pendant 50 ans, les droits des jeux ont été dominés par des réseaux bien nantis et ESPN. HBO était une télévision à mi-majeure. Diffusées sur le câble premium sans publicité, ses émissions de boxe, de tennis et de studio (Inside the NFL, Costas Now) semblaient être des bonus. Dès les années 80, HBO Sports avait une ambiance agréable, nous sommes tous des adultes ici. (Divulgation : HBO a été l’un des premiers investisseurs dans The Ringer. Bill Simmons a présenté une émission sur HBO en 2016 et continue de produire des documentaires pour le réseau.)

L’une des surprises du livre de Miller est à quel point les premières HBO étaient basées sur le sport, plutôt que sur des films ou des séries télévisées. « En programmation, notre intérêt principal est le sport professionnel en direct », Charles Dolan, qui a aidé à créer le réseau, a écrit dans un mémo avant que HBO ne soit diffusé en 1972. Le premier programme du réseau, quel qu’il soit, était un match des Rangers de New York et des Canucks de Vancouver appelé par l’annonceur Marty Glickman. Un film de Paul Newman diffusé après le match.

C’était la chance du réseau Fox de se lever dans les années 90 lorsque les droits de la NFL étaient mûrs pour la prise. HBO est arrivé au moment idéal pour s’emparer de la boxe. En 1979, ABC voulait organiser un combat de championnat des poids lourds entre Larry Holmes et Mike Weaver un samedi après-midi. HBO a offert au promoteur Don King des frais moindres pour le combat (125 000 $ contre 750 000 $ prétendument pour ABC). Mais HBO a promis de diffuser le combat aux heures de grande écoute. Le réseau, note Miller, a marqué un coup.

HBO est devenu le réseau maison de la boxe, son promoteur fantôme, son caissier de banque. HBO a diffusé le Rumble in the Jungle et le Thrilla à Manille dans les années 1970. (La base d’abonnés de HBO était si petite qu’il y avait peu de crainte que les fans abandonnent les projections en circuit fermé du combat pour le regarder là-bas.) Le réseau a dévoilé de nouveaux champions comme il le fait maintenant avec des drames de qualité : Muhammad Ali, Marvin Hagler, Sugar Ray Leonard, Tyson, Evander Holyfield, Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr. Sans publicité, les téléspectateurs pouvaient entendre des bavardages dans les coins entre les tours que les chaînes de télévision avaient manqués.

HBO aimait se vanter d’avoir peu de relations avec les ligues sportives qui menotteraient ses journalistes. Mais comme le montre le livre de Miller, les dirigeants ont dépensé une grande quantité d’énergie à dépenser de l’argent pour les promoteurs de boxe. Cela a donné un avantage supplémentaire au travail de Jim Lampley et Larry Merchant sur HBO. Ils agissaient comme des détecteurs de conneries internes, souvent en temps réel.

À son apogée, HBO Sports a réalisé de meilleurs documentaires sportifs que n’importe qui d’autre. Il s’est avéré qu’il s’agissait d’un document sur Arthur Ashe ; Osez la compétition, un film sur les femmes dans le sport ; et celui d’Ezra Edelman Brooklyn Dodgers : Les fantômes de Flatbush. Un deuxième type de documentaire (Hard Knocks, 24/7) chevauchait la frontière désormais fortement chevauchée entre le journalisme et la promotion interne. Mais même ceux-ci étaient très regardables.

HBO Sports avait la même relation avec son réseau que HBO entretenait avec sa société mère de l’époque, Time Warner. HBO Sports avait la liberté de création et de gros budgets quand il en avait besoin. Je ne me souviens pas beaucoup de 61*, le film Roger Maris-Mickey Mantle réalisé par Billy Crystal, à part Keith Olbermann corrigeant ses erreurs factuelles à la télévision quelques nuits plus tard. Mais c’était un projet ambitieux pour l’époque.

Dans les années 80, HBO Sports est devenu une arche pour les annonceurs du réseau. Certains annonceurs se sont irrités lorsque les patrons leur ont dit qu’ils ne pouvaient pas critiquer les ligues. HBO s’est présenté comme la maison de Play-by-Play Man After Dark, où un annonceur pouvait mettre son blazer de réseau sur son épaule, sortir son bloc-notes et s’attaquer à un sujet épineux.

Lampley, que ABC a lâché en 1987, a été embauché pour être « la Babe Ruth de la diffusion HBO », a déclaré un cadre à Miller. Bob Costas et Joe Buck ont ​​animé des émissions d’interviews qui leur ont offert plus de temps pour parler de sport en profondeur que ce qu’ils ont obtenu de leurs employeurs habituels. Avant Tinderbox, je ne savais pas que Real Sports, le magazine majestueux animé par Bryant Gumbel, portait le nom de Real Sex.

Les talk-shows de ces annonceurs ont été présentés comme des lieux de discussion noble. Souvent, ils l’étaient. Mais parce qu’ils prenaient de gros swings, ou à cause du manque de souplesse du format, ils ont produit certains des moments les plus étranges de la télévision sportive.

En 2001, Vince McMahon a harcelé Costas lors d’une interview sur la XFL et la direction artistique de la lutte professionnelle. « S’il avait 6’5″ et 295 [pounds] », dit McMahon à propos de Costas dans le livre, « il mériterait de se faire battre par la merde. » Le lendemain de l’interview, McMahon a appelé Costas et lui a demandé si leur confrontation pouvait être la meilleure des trois chutes.

En 2008, l’auteur de Friday Night Lights, Buzz Bissinger, est apparu dans l’émission de Costas aux côtés du fondateur de Deadspin, Will Leitch. Bissinger s’est présenté comme le chevalier-défenseur de l’écriture sportive à l’ancienne. Il est entré dans le même nid de poule que les vieux journalistes sportifs ont depuis des générations : en défendant l’entreprise telle qu’elle était, il a offert une vision d’un produit dont personne ne veut.

Sur le premier épisode de Joe Buck Live, diffusé en 2009, Artie Lange a craché tellement de comédie d’insultes qu’il a effectivement détruit la série. Après l’épisode, les journalistes ont entouré Buck. L’un d’eux a demandé : « Joe, avez-vous l’impression de vous faire avoir à la télévision nationale ? »

Au cours de la confrontation Bissinger-Leitch, un cadre a déclaré à Miller que le manque de publicités de HBO a en fait joué contre cela. Les producteurs et l’animateur n’avaient aucune chance de remettre l’émission en ordre.

HBO Sports prétendrait qu’il a toujours un ordre de frappe fougueux. Il a toujours Costas, Gumbel, une nouvelle émission de Bomani Jones et deux versions de la série NFL Hard Knocks. (La nouvelle édition de mi-saison a commencé cette semaine.) En janvier, HBO a diffusé un très bon documentaire en deux parties sur Tiger Woods.

Dans Tinderbox, Miller affirme que HBO « a débranché » le sport, et pas seulement récemment. Il est capable de retracer le déclin jusqu’en 1999, lorsque HBO a annoncé qu’il cesserait de diffuser les matchs de Wimbledon après 25 ans de couvrir le tournoi. La couverture du tennis était prestigieuse et relativement bon marché. La caution a signalé que HBO essayait de dépenser de l’argent ailleurs.

Le plus gros coup dur pour les fans – et celui qui a produit un sentiment de nostalgie pour l’ancien temps du réseau – a été la perte de la boxe par HBO en 2018. C’est le genre d’événement que Miller se spécialise dans le dénouement, avec des citations en duel des principaux. Dans ce cas, il s’agit de l’ancien président de HBO Sports Ross Greenburg et de l’agent (maintenant président de la WWE) Nick Khan. La version courte est que HBO a mal géré les promoteurs, contrairement à Showtime, ESPN et DAZN. Ou ces réseaux offraient plus d’argent, tandis que HBO reculait. HBO a également eu l’occasion de piéger l’UFC, mais Greenburg et d’autres se sont opposés. « L’UFC aurait vraiment pu être quelque chose pour HBO », a déclaré l’ancien PDG Chris Albrecht à Miller.

Après avoir esquissé tout cela dans Tinderbox, Miller inclut une citation du promoteur Bob Arum qui hoche la tête à une autre raison pour laquelle HBO accorde moins d’importance au sport. Au moment où AT&T a conclu son accord pour acquérir Time Warner et HBO en 2018, l’ère du streaming avait transformé HBO en un animal différent. Un match de boxe avec un combattant aussi magnétique que Mike Tyson, c’est vraiment cool. Mais les téléspectateurs ne regardent le match qu’une seule fois.

Le problème pour HBO Sports est que le réseau ne veut pas de Tyson maintenant. Il veut le George Foreman du contenu. HBO veut le genre d’émissions qui durent pour toujours et sont toujours disponibles pour un retour.