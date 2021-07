Comment HBO’s The Last Of Us est en train de devenir son plus grand spectacle depuis Game of Thrones

Maintenant, attendez. Vous venez d’entendre ça ? “Ce projet dépasse largement la barre des huit chiffres par épisode…” Huit chiffres, c’est au moins dix millions de dollars (10 000 000 $), et cette émission “dépassera largement” ce montant PAR ÉPISODE. À la saison 6 de Game of Thrones, les épisodes coûtaient plus de 10 millions de dollars à réaliser, donc oui, de cet aveu, The Last of Us sera parmi, sinon la plus grande émission de HBO depuis Game of Thrones. Mais honnêtement, je ne peux même pas imaginer à quoi ressemblera cette série maintenant que je sais que cela va coûter si cher à produire. Game of Thrones parlait de dragons et de royaumes en guerre. En tant que fan de The Last of Us, je peux vous dire en toute confiance que la série de jeux vidéo est à une échelle beaucoup plus petite que le mastodonte fantastique.