Comment « Hé Arnold ! et sa partition emblématique ont introduit une génération au jazz

Il y a trente ans cette semaine, un réseau pour enfants en plein essor, mais pas encore omniprésent, du nom de Nickelodeon lançait sa première série animée originale. Introduits le 11 août 1991 sous la marque « Nicktoons », Doug, Rugrats et The Ren & Stimpy Show allaient rapidement devenir des succès et changer le cours de l’animation, de la télévision et de la culture populaire en général. Pour marquer cet anniversaire, The Ringer revient sur les nombreux personnages emblématiques de Nick et sur l’héritage du réseau dans son ensemble avec le meilleur support de personnage Nickelodeon. Vous trouverez ci-dessous un extrait d’une conversation du Ringer Music Show de cette semaine avec Jim Lang, le compositeur de Hey Arnold! Écoutez l’interview complète ici.

Je veux commencer par revenir aux années 90 et parler de l’âge d’or de Nickelodeon. Vous avez eu des émissions comme Les indices du bleu, tu avais Salut Arnold !, tu avais Razmoket, et vous avez eu des gens comme Coolio qui ont fait la chanson thème pour Kenan & Kel. Pouvez-vous décrire le monde de Nick à cette époque et le processus dans lequel vous et le créateur de la série, Craig Bartlett, vous êtes réunis pour travailler sur la série ?

Eh bien, tout d’abord, Nick à cette époque était le produit de femmes formidables et géniales qui faisaient de l’animation. Le pouvoir des filles était palpable au niveau exécutif. Les femmes avec qui nous avons travaillé et les femmes qui ont lancé le réseau essayaient de faire quelque chose qui n’avait rien à voir avec l’animation telle qu’elle était pratiquée à l’époque. Leur esthétique était renégat, et ils étaient vraiment ouverts à faire des trucs qui consistaient simplement à laisser les créateurs courir avec des idées folles. Ren & Stimpy, l’exemple parfait de cela. Mais Craig et moi nous sommes rencontrés en travaillant pour une entreprise qui fait des parcs à thème et des centres d’accueil, donc c’était très boutonné. En fait, lors du concert où je l’ai rencontré, il était enfermé dans un entrepôt au Japon avec un groupe d’ingénieurs japonais essayant de faire faire à des robots industriels le “Funky Chicken”.

Nous nous sommes donc liés sur ce concert et le reste était de l’histoire, comme on dit. Mais nous avions fait quelques choses ensemble avant Hey Arnold ! est venu avec. Je savais que Craig était animateur et j’avais certainement vu les trucs d’Arnold Claymation quand nous avons commencé. Mais je n’avais pas vraiment d’idée sur ce que le concert allait devenir ou ce que serait le spectacle. Et en fait, je ne pense pas qu’aucun d’entre nous l’ait vraiment fait. Toute l’idée de Hey Arnold ! était qu’il était rappelé de la rêverie en classe. Si vous avez vu les vidéos originales de claymation, il est assis dans l’église et imagine pendant qu’ils prient, marchant dans la vallée de l’ombre de la mort et tous les trucs fous, visualisant tout ça. C’était donc un rêveur, mais il n’était pas tout à fait devenu l’homme ordinaire qu’il était devenu dans la série. Et ce processus de développement de ce personnage, de regarder ce personnage se développer et d’y participer était vraiment génial. C’était, je pense, l’une des choses les plus cool à propos de ce concert.

Je veux parler un peu de vous en tant que compositeur. Parlez-moi de ces sessions d’enregistrement, des musiciens que vous avez réunis, de la formation des groupes pour ces morceaux. C’était comment pour toi ?

Eh bien, la technologie y est pour beaucoup. Nous supposons tous que la technologie est une grande partie de la musique à cause de la façon dont nous faisons de la musique maintenant, mais vous devez vous rappeler qu’à ce moment-là, le MIDI n’avait que quelques années. Et donc le processus traditionnel de faire de la musique pour la télévision avait été bouleversé parce que vous pouviez vous asseoir dans une pièce avec un ordinateur et construire fondamentalement une piste entière sans avoir d’autres corps chauds impliqués. J’ai joué dans des groupes, j’ai tourné avec Joe Cocker, les Pointer Sisters, Todd Rundgren et des gens comme ça. Mais pour moi dans les groupes, il y avait toujours une frustration de ne pas pouvoir obtenir exactement ce que je voulais, le son que j’avais en tête. Et maintenant, tout d’un coup, vous pouviez utiliser un ordinateur et vous pouviez obtenir exactement le son que vous vouliez avoir dans votre tête.

Donc, une grande partie du processus de création musicale de ce spectacle pour moi consistait à rassembler ces éléments étranges, puis à la fin du processus, par exemple Nick Kirgo, qui a joué toute la guitare sur la partition, ou Bill Liston qui a joué tout le les bois, les faire entrer à la fin et mettre la cerise sur le gâteau. Je n’avais pas un grand studio. Je travaillais dans mon sous-sol. Vous pouvez vous tenir au milieu de la pièce et toucher le plafond avec votre main. Donc, avoir une session consistait essentiellement à regarder quelqu’un trimballer un tas de merde sur Baxter Street, qui est la troisième rue la plus pentue de Los Angeles. Et puis les ranger dans un coin de la pièce, puis pousser le disque.

Avez-vous l’impression d’avoir un son signature ? Parce que pour moi, quand j’écoute autant de cette musique, j’entends évidemment, les sons Fender Rhodes, les Moogs. Je vais deviner et dire que les claviers Roland et les claviers Yamaha des années 90 sont là.

Je ne sais pas si je pourrais vraiment. Je dirai une chose, j’adore jouer de la basse. J’adore jouer de la basse synthé, et donc souvent, surtout dans le Hey Arnold ! files d’attente, cela commencerait par un groove de basse ou une figure rythmique qui y incorporait une partie inférieure. J’ai toujours été un claviériste très percutant. Je n’ai pas beaucoup de dextérité, mais j’aime cette pensée polyrythmique où vous jouez essentiellement de la batterie sur le clavier. Donc je pense que beaucoup de choses sont nées de ça, du moins les trucs orientés groove.

Je veux revenir à ça, l’influence du jazz. J’ai récemment découvert, hier, que vous étiez également compositeur dans l’une de mes autres émissions préférées, Lloyd dans l’espace, qui est un spectacle tellement sous-estimé.

Oh, sors d’ici, c’est super.

J’adore ce spectacle, mais cela m’a fait penser à l’époque des années 90 et au début des années 2000, et à la musique qui était créée à cette époque. Quand vous regardez une entreprise comme Disney, elle était très axée sur la pop. Y a-t-il eu des réticences lorsque vous les avez approchés et leur avez dit : « Hé, voici la partition de cette émission pour enfants. C’est du jazz, c’est de la fusion, c’est du funk » ?

Je pense que nous avons eu une conversation sur la musique avec les producteurs, lorsque nous parlions de la chanson thème de la série. Craig a toujours eu l’idée qu’il y avait quelque part une mentalité swing autour de la musique. Et il avait toujours l’habitude de chanter ce petit « Arnold, espèce de fou », le doigt qui saute en arrière-plan. « Arnold, espèce de fou. » Et donc nous nous sommes assis avec les dirigeants et nous avons parlé du thème du spectacle. Et nous avons chanté cette chose et nous étions environ trois notes dedans et ils gémissaient bas à l’autre bout de la table. Donc c’était comme, “OK, eh bien, je suppose que ça ne va pas marcher.” Mais c’était la seule fois et puis, évidemment, Craig et moi avons parlé de ce que nous voulions faire musicalement avant de faire le spectacle.

Nous avions tous les deux écouté le concert de Jason Bentley à l’époque, et Jason jouait beaucoup d’acid jazz. Et nous avons juste pensé que c’était un mélange vraiment cool de cette grande époque pop jazz des années 60 et des rythmes contemporains. Nous avons pensé : « Hé, c’est une très bonne pierre de touche pour faire de la musique Hé Arnold ! » Mais pour vraiment répondre à votre question, je n’ai jamais reçu de note des dirigeants sur la musique de la série. Et en fait, à certaines occasions, j’essayais de leur faire dire « Aïe ». Je me disais : « OK, c’est une scène de poursuite ou quelque chose comme ça, je vais essayer de prétendre que je suis l’Art Ensemble of Chicago. » Et voyez si je peux sortir de telle sorte qu’ils disent : « Non, vous ne pouvez pas faire ça à la télévision. » Et ils n’ont jamais rien dit.

Wouh, c’est dingue.

C’est une vraie bénédiction. Faire de l’animation et du cinéma en général est très collaboratif et c’est l’une des choses vraiment cool à ce sujet. Mais aussi être donné la tête et être autorisé à sortir et à explorer, faire ce que vous voulez, c’est une rareté et c’est génial quand ça arrive.

Je pense que si souvent, les personnes âgées qui travaillent sur des émissions ou sur des médias pour enfants ont tendance à penser : « Le jazz n’est pas pertinent. Les enfants n’aiment pas le jazz. Le jazz n’est plus important sur le plan culturel. Mais c’est drôle parce que si vous regardez la base de beaucoup d’émissions télévisées pour enfants, je pense à La panthère Rose, je pense à des gens comme Vince Guaraldi, c’est juste du jazz pur et dur. Pourquoi est-ce que nous nous trompons ?

Je pense que les gens ont tendance à supposer que les enfants ne peuvent pas gérer la complexité. Je pense que c’est une malédiction de faire du divertissement pour les enfants, en particulier du divertissement animé. Craig et moi travaillions sur un autre spectacle une fois et nous faisions une chanson qui était par nature compliquée. Nous essayions de faire une chanson sur les dinosaures de A à Z, et vous pouvez imaginer avec des noms comme ichtyosaurus et des noms comme ça, vous faites une chanson où vous utilisez tous ces noms, 26 d’entre eux. Ça va être une tentative folle. Et la chanson était vraiment complexe, et la conversation avec les dirigeants était : “Les enfants n’auront jamais ça.” Et j’ai dit: “L’une de mes chansons préférées quand j’étais jeune était “Supercalifragilisticexpialidocious” et tout l’affaire était que c’était un défi de pouvoir apprendre à dire cette chanson.”

Donc, non, les enfants aiment vraiment les choses qui les mettent au défi. Et comme vous l’avez cité, il existe de très bons exemples de jazz ayant été utilisé dans le divertissement pour enfants. Mister Rogers n’avait évidemment rien d’autre qu’un piano jazz droit derrière tout ce spectacle. Et ils n’ont pas hésité une seconde, et c’était complètement organique.

