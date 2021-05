Comment Heidi Montag des collines pense que Lauren Conrad a contrôlé le récit de leur querelle

Les collines ont connu de nombreuses querelles emblématiques à l’époque, mais aucune n’était aussi dramatique que celle entre les co-stars Heidi Montag et Lauren Conrad, qui sont passées de meilleures amies à rivales acharnées. Des rumeurs se sont répandues sur la façon dont Conrad aurait fait une sex tape avec un ex-petit ami, et Spencer Pratt, alors petit ami de Montag, était accusé d’être derrière. Le montage donnait l’impression que Montag était trop malade d’amour pour se soucier de défendre son amie de longue date. Plus de dix ans plus tard, Montag partage comment elle pense que Conrad a pu contrôler le récit de ce qui s’est passé alors et comment elle a été peinte sous un jour négatif.