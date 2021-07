Justin, Rob et Wos se réunissent en direct sur Greenroom après que les Milwaukee Bucks ont remporté le championnat NBA 2021 en six matchs contre les Suns pour parler de la façon dont les Bucks ont remporté la victoire (0:30), ce que cette perte de poing signifie pour L’héritage de Chris Paul (21:08) et si […] More