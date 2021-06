Comment Herbie Hancock a créé un nouveau territoire dans le jazz

Le mercredi 17 juin 1964, le pianiste Herbie Hancock est allé au Van Gelder Studio, dans le New Jersey, pour enregistrer ce qui est devenu les îles Empyrean, son quatrième album pour Blue Note Records.

À ce moment-là, à l’âge de 24 ans, le Chicagoan à lunettes et de formation classique était déjà une étoile montante dans le monde du jazz. En plus d’être membre à part entière de Miles Davis‘ quintette révolutionnaire depuis 1963, sa carrière solo était en plein essor, propulsée par “Homme pastèque», le morceau phare de son premier album de 1962, Takin’ Off, qui avait été popularisé grâce à une version à succès du percussionniste latin Mongo Santamaria.

Le concept

Compte tenu de la sympathie qu’il a ressentie avec les autres membres du groupe Miles Davis, le bassiste Ron Carter et le batteur Tony Williams, il n’était peut-être pas surprenant que Hancock ait choisi d’exploiter leurs compétences uniques sur Empyrean Isles, un album concept basé sur un lieu mythique, composé de de quatre morceaux auto-écrits exprimant différentes facettes de la psyché musicale de Hancock.

De nombreux albums de jazz de l’époque utilisaient une ligne de front à deux cors, généralement composée de saxophone et de trompette, mais sur les îles Empyrean, Hancock, allant à contre-courant – la caractéristique déterminante de la carrière du pianiste – n’utilisait qu’un seul cor : Freddie Hubbard au cornet . Hubbard, un autre jeune lion signé chez Blue Note, n’était pas étranger à la musique de Hancock et avait honoré Takin’ Off de son jeu virtuose. Mais le concept derrière Empyrean Isles était plus avancé et exploratoire que les débuts de Hancock, et a permis à ses protagonistes plus d’espace, de flexibilité et de liberté en ce qui concerne l’improvisation.

L’album

Structurellement, l’ouverture d’Empyrean Isles, “One Finger Snap”, qui commence par un thème éphémère à l’unisson au cornet et au piano, avant que Hubbard ne s’interrompe pour un solo, démontre la propension de Hancock à prendre des risques – quelque chose qu’il avait appris en travaillant avec Miles Davis , qui lui a inculqué l’idée qu’il n’y avait pas de fausses notes ou d’erreurs. Williams et Carter initient un groove légèrement oscillant, sur lequel Hubbard laisse déchirer avec des lignes de cornet en fusion tandis que Hancock le soutient avec une subtile ponctuation saccadée. Il prend le relais de Hubbard, démontrant sa maîtrise totale du piano avec un solo composé de mélodies à main droite aux doigts de fée. Hubbard retourne un passage brûlant d’improvisation avant de laisser les projecteurs tomber sur le jeune Tony Williams, alors âgé de tout juste 18 ans, qui sert un ouragan tourbillonnant de tambours et de cymbales. Après cela, le cor et le piano reviennent momentanément pour énoncer un bref motif de clôture.

La ligne de basse élastique de Ron Carter propulse le midtempo « Oliloqui Valley », sur lequel le cornet de Hubbard énonce un court thème avant un long solo de Hancock sur un ressac rythmique joyeusement swinguant. Le solo de Hubbard est incandescent, bien que la pièce perde de son élan pour laisser à Ron Carter la place d’un solo de basse spacieux qui souligne non seulement sa dextérité mais aussi son utilisation judicieuse de la dynamique et son sens nuancé des sensations.

“Cantaloupe Island” est l’un des morceaux les plus célèbres de Hancock, un groove soul-jazz enjoué avec une ambiance détendue qui accompagne “Watermelon Man” – seulement plus accrocheur et encore plus funky, et sur lequel Freddie Hubbard excelle à nouveau en tant que soliste. Avec sa mélodie infusée de blues et son vamp dansant, c’est sans aucun doute la coupe la plus terre-à-terre des îles Empyrean, montrant que le pianiste pouvait écrire du matériel commercial crédible ainsi que des pièces plus abstraites et exploratoires. Hancock a revisité la chanson, en 1976, sur son album Secrets. La version originale de Blue Note – que le label a également publiée en single – a été échantillonnée par le groupe de hip-hop britannique Us3, en 1993, pour leur tube « Cantaloop (Flip Fantasia) ».

La coupe la plus radicale sur Empyrean Isles est son finale, « The Egg », une pièce décousue de style avant-gardiste initialement animée par la figure répétée du piano ostinato de Hancock. Essentiellement, c’est un véhicule ouvert pour l’improvisation, mais il a une section plus abstraite au milieu, où l’élan rythmique de la piste se dissout et Ron Carter joue un solo de basse avec un archet. Hancock joue ensuite un passage de piano non accompagné, avant que Carter et Williams ne rétablissent le groove.

L’héritage de l’album

Avec son mélange de bebop avancé et de jazz modal avec du funk et de l’improvisation libre – tous rendus de manière convaincante – Empyrean Isles a amplement prouvé que Herbie Hancock était un maître du jazz en devenir.

Se révélant comme un caméléon musical, Hancock allait enregistrer une multitude d’albums dans un éventail de styles au cours des cinq décennies suivantes, mais cet album étonnant, enregistré il y a 54 ans, reste l’un des premiers moments forts de son long et illustre carrière.

