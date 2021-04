Comment Honda a réalisé un gagnant-gagnant avec son nouveau moteur F1 plus petit et plus puissant · .

Les modifications apportées aux règlements techniques pendant l’hiver sont l’une des raisons pour lesquelles Red Bull a remplacé Mercedes en tant qu’équipe à battre à pleine vitesse lors de la manche d’ouverture de la saison de F1 2021.

Mais comme l’a admis le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, il y a également eu un changement dans l’équilibre des pouvoirs entre les fabricants de moteurs de F1. «On perd un peu côté moteur», a-t-il concédé à l’issue des qualifications à Bahreïn. «Honda a fait un excellent travail.»

Lors du lancement de l’AT02 d’AlphaTauri, la première voiture à moteur Honda à casser cette année, le directeur technique Toyoharu Tanabe a fait allusion aux gains qu’ils avaient réalisés au cours de l’hiver en révisant leur moteur, leur turbine et leur système de récupération d’énergie. De plus amples détails sur ces changements ont été révélés dans une émission diffusée par la chaîne de télévision publique japonaise NHK, qui a eu accès à l’installation de développement de moteurs F1 de Honda à Sakura.

Lorsque la pandémie a frappé l’année dernière, Honda a initialement choisi de retarder la conception de sa prochaine nouvelle unité de puissance à 2022. Mais la décision ultérieure de la marque de mettre un terme à son dernier sort en F1 à la fin de cette année a conduit l’équipe à se réengager dans un Date limite 2021 pour son dernier turbo hybride V6.

Analyse: le champ de F1 se ferme alors que Mercedes perd deux secondes en quatre moisLa fiabilité était une faiblesse importante pour Honda lors de son retour en F1 avec McLaren il y a six ans. Il a fait de grands gains depuis lors, et l’année dernière, Honda était le seul constructeur dont les pilotes ont terminé la saison sans dépasser le nombre d’éléments de groupe motopropulseur qui leur était alloué (ils ont commencé à installer une nouvelle unité motrice sur la voiture de Pierre Gasly en Turquie, mais ont abandonné le changement. , ce qui ne l’a pas empêché de subir une pénalité).

Le nombre de courses au calendrier de F1 2021 augmentant à 23, un record, Honda a ciblé d’autres améliorations de la durabilité à la fois pour voir la saison et offrir la possibilité de gains de performances.

Pour ce faire, elle a développé un nouveau revêtement pour les culasses du moteur afin d’améliorer leur résistance aux températures élevées et aux frottements générés lors de la combustion. Cette innovation, qui a rendu les cylindres jusqu’à 10 fois plus résistants que ceux utilisés dans les moteurs de motos à haut régime de Honda, a été évaluée en fin d’année à Yas Marina.

Une fois validés, les cylindres plus robustes ont permis à l’équipe de rechercher de meilleures performances de son moteur. Cela a été fait en remodelant la chambre de combustion pour augmenter la compression, en réduisant l’angle auquel les soupapes sont positionnées. Cela s’est avéré être un développement gagnant-gagnant: les arbres à cames ont été rapprochés, produisant un moteur plus compact, plus facile à intégrer dans un châssis F1.

Ces gains s’accompagnaient cependant d’un inconvénient. Au fur et à mesure que l’unité fonctionnait plus efficacement, moins d’énergie était perdue par le système d’échappement, ce qui privait le MGU-H de puissance. Pour résoudre ce problème, les aubes de la turbine ont été remodelées, lui permettant de fonctionner plus efficacement malgré l’énergie d’échappement réduite.

D’autres réductions de la taille du moteur et l’abaissement de son centre de gravité ont été obtenus en introduisant de nouveaux matériaux de construction. Ceux-ci ont permis à Honda de réduire le pas d’alésage du moteur (l’écart entre les centres des cylindres adjacents).

Article: Honda désormais «très, très proche de Mercedes» – TostLe groupe motopropulseur RA621H plus puissant, compact et plus léger de Honda coche donc beaucoup de cases pour Red Bull et AlphaTauri. Ses capacités ont été démontrées avec la pole position pour Max Verstappen et la cinquième sur la grille pour AlphaTauri de Gasly.

Aucun des deux n’a atteint les mêmes sommets en course – Verstappen a perdu contre Mercedes de Lewis Hamilton et la soirée de Gasly a été compromise par des dommages. Mais les pilotes n’ont pas tardé à saluer les derniers développements de Sakura – Verstappen a déclaré que les ingénieurs de Honda avaient «passé un très bon hiver».

Cependant, il peut encore y avoir des inquiétudes quant à la fiabilité. Des signes inquiétants dans les données de la RB16B de Sergio Perez et de l’AT02 de Gasly à Bahreïn ont conduit à l’installation de nouveaux composants électroniques et de nouvelles batteries. Reste à voir si les gains de Honda se sont faits au détriment de son bilan de fiabilité en 2020.

Merci à Daniel Bialy pour sa contribution à cet article.

