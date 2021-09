Comment Hulk Mark Ruffalo de Marvel a aidé Tim Roth à revenir dans le groove de l’abomination pour She-Hulk

She-Hulk ne sera pas la première fois qu’Abomination est vue après L’incroyable Hulk, car il a récemment fait une apparition dans le dernier film de Marvel. Dans une scène de Shang-Chi et de la légende des dix anneaux, Abomination est dans un combat en cage avec le sorcier Wong, et quand il a été montré pour la première fois dans une bande-annonce, les fans ont été choqués. Tim Roth avait fait quelques vocalises pour la petite apparition, et ce n’était qu’un début pour lui. Bien que cela soulève la question de savoir si le combat en cage sera discuté ou non sur She-Hulk. Il sera intéressant d’apprendre ce qu’Abomination a fait après toutes ces années, mais il sera également agréable de voir un autre personnage de L’Incroyable Hulk se voir offrir une seconde chance.