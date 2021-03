Hunter Biden, le fils du président Joe Biden, affirme dans son mémoire «Beautiful Things» publié le 6 avril qu’il n’a commis aucun acte répréhensible «dans notre environnement politique» en siégeant au conseil d’administration d’une société énergétique ukrainienne.

«Je n’ai rien fait de contraire à l’éthique et je n’ai jamais été accusé d’actes répréhensibles», écrit Biden. «Dans notre environnement politique actuel, je ne pense pas que cela ferait une différence si je prenais ce siège ou non. Je serais attaqué de toute façon. Ce que je crois, dans ce climat actuel, c’est que peu importe ce que j’ai fait ou ce que je n’ai pas fait. Les attaques ne m’étaient pas destinées. Ils étaient censés blesser mon père.

Hunter, qui a 51 ans, a raison de ne pas avoir été inculpé pour son rôle au conseil d’administration de Burisma Holdings, une société gazière ukrainienne, mais il est toujours curieux de savoir pourquoi il a été nommé avec un salaire de 50000 $ par mois pendant la présidence Obama malgré une expérience nulle en matière de politique énergétique. En 2015, l’ancien chef de mission adjoint par intérim de l’ambassade des États-Unis à Kiev a contacté le bureau du vice-président de l’époque Joe Biden pour faire part de ses préoccupations concernant un conflit d’intérêts avec la nomination de Hunter. Joe Biden a soudoyé le président Petro Porochenko pour renvoyer le procureur général ukrainien Viktor Shokin, menaçant que les États-Unis reprennent autrement 1 milliard de dollars de prêts.

Selon un rapport du Sénat, «En plus des plus de 4 millions de dollars payés par Burisma pour les membres du conseil d’administration de Hunter Biden et Archer, Hunter Biden, sa famille et Archer ont reçu des millions de dollars de ressortissants étrangers aux antécédents douteux.» Hunter a également reçu des millions combinés de l’épouse de l’ancien maire de Moscou, de ressortissants chinois liés au Parti communiste, de l’investisseur Kenges Rakishev du Kazakhstan et de plusieurs autres personnes.

Hunter fait maintenant l’objet d’une enquête fédérale en cours sur ses affaires fiscales. Comme l’a rapporté pour la première fois Politico en décembre 2020, le bureau du procureur américain enquête sur les opérations de Hunter dans le Delaware, en plus d’une enquête sur la fraude en valeurs mobilières dans le district sud de New York. Les autorités du district ouest de Pennsylvanie sont en train de sonder les «affaires hospitalières» de Biden, qui auraient impliqué James Biden, le frère de Joe Biden.

Comme Politico l’a rapporté la semaine dernière, Hallie Biden, la veuve de Beau Biden, a jeté le revolver .38 de Hunter dans une poubelle derrière une épicerie, ce qui a finalement conduit le gérant du magasin à appeler la police. Des agents des services secrets se seraient rendus à l’emplacement du magasin d’armes à feu où Hunter a acheté l’arme à feu. Le propriétaire du magasin d’armes, cependant, n’a pas retourné les formulaires de transaction fédéraux demandés par les agents car «il soupçonnait que les agents des services secrets voulaient cacher la propriété de Hunter de l’arme manquante au cas où elle serait impliquée dans un crime. » Pour l’instant, les services secrets et la Maison Blanche ont nié toute implication dans l’affaire, mais les messages texte prétendument envoyés par Hunter Biden admettent l’implication des services secrets.

Notamment, Biden semble avoir menti sur le registre des transactions d’armes à feu lorsqu’il a affirmé qu’il n’était pas un consommateur de drogues illicites. Le fils du président a été renvoyé de la Réserve navale en juin 2013 pour usage de cocaïne, en plus de plusieurs séjours en cure de désintoxication et d’une histoire de fin 2018 dans laquelle Hunter était soupçonné d’avoir fumé du crack dans une salle VIP d’un club de strip-tease qu’il fréquentait. Il a acheté l’arme à feu en octobre 2018.

Les mémoires de Hunter se concentrent sur ses luttes contre la toxicomanie et sont publiés par Gallery Books, une empreinte de Simon & Schuster, la même société d’édition qui a bombardé le contrat de livre du sénateur Josh Hawley, R-Mo., Sur Big Tech après la violation du Capitole en janvier. .

Le fils Biden affirme dans ses mémoires que s’il pouvait refaire la situation, il ne prendrait pas le siège de Burisma. «Sachant tout cela maintenant: non, je ne le referais plus», a écrit Biden. «Je ne prendrais pas place au conseil d’administration de Burisma.»

On ne sait certainement pas comment Hunter peut à la fois nier tout acte répréhensible en Ukraine et en même temps dire qu’il ne prendrait pas position s’il pouvait recommencer. La question de suivi raisonnable adressée au fils Biden est pourquoi?