Comment Ian Charms est devenu l’une des marques de bijoux préférées de Dua Lipa – WWD

Lorsque Lisa Sahakian a découvert qu’elle ne serait plus payée d’heures supplémentaires à son travail, elle a décidé de poursuivre une activité secondaire pour gagner plus d’argent.

Elle a commencé à fabriquer des colliers à breloques pour son petit ami, puis ses amis et finalement les amis de ses amis.

Bien qu’elle n’ait aucune expérience dans la fabrication de bijoux – elle en portait à peine une grande partie – Sahakian a réussi à créer des bracelets à breloques, des colliers et des boucles d’oreilles, en grande partie inspirés par l’humour et les symboles de la culture pop. Elle a décidé de l’appeler « Ian Charms », comme une ode à son héritage arménien, car de nombreux noms de famille arméniens se terminent par « ian ».

« C’était tellement spontané. Le timing était tellement fou, parce que les bijoux à breloques n’étaient pas une chose, et cela s’est juste passé pendant que je le faisais », a déclaré Sahakian à WWD. «Je faisais juste des trucs que je voudrais porter. Heureusement, nos premiers clients étaient nos amis et nous avons refait les leurs trois fois, puis nous avons pris le coup. Nous venions de le découvrir au fur et à mesure.

Sahakian, qui est née et a grandi à Los Angeles, a lentement commencé à fabriquer ses bijoux à breloques en septembre dernier, avec son petit ami, créant en grande partie des commandes personnalisées pour les clients. Elle publiait des pièces qu’elle avait réalisées sur Instagram et les vendait via l’application.

Finalement, ses créations ont atterri sur le radar de la styliste de Post Malone, bien que le rappeur n’ait jamais fini par porter la pièce qu’elle avait faite pour lui. Mais Ian Charms a attiré l’attention d’un autre nom éminent en Lorenzo Posocco, qui stylise Dua Lipa. Ainsi, Sahakian a fini par créer non pas un collier personnalisé pour la chanteuse britannique, mais plusieurs, dont un avec un pendentif de son chien.

“J’ai travaillé avec sa styliste pour lui faire toutes ces coutumes et elle les portait tous les quelques jours et a publié une histoire pour me remercier”, a déclaré Sahakian. « C’est donc ce qui a vraiment fait décoller. Elle le fait avec tant de petites entreprises. J’ai tellement de respect pour une artiste qui sait ce qu’elle fait et qu’elle aide. Alors elle était si importante. Même maintenant, quand elle en porte un, je suis tout aussi excité.

Après que Dua Lipa ait porté son collier, de plus en plus de célébrités ont commencé à enfiler les colliers et bracelets de Sahakian. Ses bijoux ont été vus sur des célébrités comme Pete Davidson, Justin et Hailey Bieber, Emma Chamberlain, Madison Beer, Joe Jonas, Sophie Turner, Lorde et, plus récemment, Olivia Rodrigo dans son clip pour “Brutal”.

Les bijoux de Sahakian sont colorés et amusants, des breloques uniques rappelant le début des années 2000, ainsi que des pendentifs avec des personnages bien connus dans la culture pop. Certains d’entre eux incluent Kris Jenner, Robert Pattinson, Lil Nas X et même Judge Judy. Sa principale source d’inspiration est basée sur ce qu’elle porterait personnellement et « ce qui se passe dans la culture pop qui [they] trouve vraiment drôle.

“Avoir un sens de l’ironie et de l’humour est super important. Donc, ces petits pendentifs que nous faisons, je pense que ceux-ci nous ont définitivement fait nous démarquer », a déclaré Sahakian. “Tout ce que nous avons trouvé drôle… même les pièces neutres, j’ai l’impression que je devais presque compenser cette neutralité en étant beaucoup plus folle et en ayant des perles très étranges dessus, comme des dents ou autre.”

En février, Sahakian a finalement quitté son emploi d’assistante de développement dans l’industrie du divertissement pour travailler à temps plein sur Ian Charms. Jusqu’à présent, les deux employés à temps plein de l’entreprise étaient elle-même et son petit ami, bien qu’ils aient également quelques employés à temps partiel.

En mars, elle a également fermé ses demandes de bijoux personnalisés car elles ont commencé à s’accumuler et elle a dû rattraper trois mois de commandes, ce qui était l’un des plus grands défis auxquels elles étaient confrontées en tant qu’entreprise.

« Je ne peux pas créer de douane pour tout le monde, nous avons donc dû les fermer », a déclaré Sahakian. «Mais c’est un peu spécial, parce que tout est en édition limitée, essentiellement. Lorsqu’il est épuisé, il ne se réapprovisionne généralement pas et si vous le souhaitez, obtenez-le lorsqu’il est disponible.

Sahakian essaie toujours de gérer la logistique de la gestion de Ian Charms, en particulier lorsqu’il travaille avec d’autres pour s’assurer qu’ils ne profitent pas d’une petite entreprise.

Ian Charms propose toujours de nouvelles pièces tous les vendredis à midi, mais elles ont tendance à se vendre en quelques heures. Le mois prochain, Sahakian vise à travailler sur les vêtements.

« Je pense que l’avantage de n’avoir aucune idée de ce que vous faites, c’est que nous n’y mettons pas vraiment de limites. Nous sommes donc toujours en train de trouver une voix de marque et tout », a déclaré Sahakian. «Nous avons parlé de faire des articles ménagers ou de collaborer avec des artistes ou des marques que nous pensons vraiment cool et qui correspondent à l’esthétique. Nous sommes vraiment ouverts à tout, mais je pense que les vêtements en seront une très grande partie et que les bijoux en resteront toujours une partie importante, c’est sûr.

Pour l’avenir, Sahakian espère continuer à fabriquer des bijoux « dingues » amusants et rester fidèle à la création de designs humoristiques et pertinents pour la culture pop.

«Je veux toujours que les gens se sentent impliqués dans la blague. J’ai l’impression qu’il y a beaucoup de gens qui n’auraient pas le sens de l’humour et ce n’est pas grave, ce n’est pas pour tout le monde », a déclaré Sahakian. «Nous voulons le garder super organisé et toujours en édition limitée. Nous ne voulons jamais vraiment le faire pour les masses. Je pense que ce sera toujours notre guide.

LIRE LA SUITE ICI :

Théorie du design : comment Mirror Palais a trouvé son inspiration dans la nostalgie et le succès pendant le verrouillage

Théorie du design : comment Boys Lie est devenu une marque de vêtements de détente convoitée

Théorie du design : comment Up Next Designer trouve la prochaine grande nouveauté dans la mode