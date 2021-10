Comment identifier et éviter les escroqueries après la fusion de Bankia et CaixaBank | La technologie

Les cybercriminels ont profité de la confusion des utilisateurs suite à la fusion de Bankia et CaixaBank à des fins malveillantes. De cette façon, vous pouvez identifier les escroqueries et éviter d’être dupé.

En mars dernier, la fusion de Bankia et CaixaBank s’est concrétisée en une seule entité qui est devenue la banque de référence en Espagne avec près de 20 millions de clients.

Comme c’est la logique, L’opération a suscité de nombreux doutes chez les clients, et les cybercriminels profitent de cette situation à des fins malveillantes.

Ces derniers mois, ils ont lancé toutes sortes de campagnes pour voler les données personnelles et financières des utilisateurs, vous devez donc faire preuve d’une extrême prudence si vous ne voulez pas devenir une victime.

Les criminels utilisent une multitude de moyens pour avoir un impact sur les utilisateurs, e-mails, SMS et appels téléphoniques. Et les crochets pour commettre des escroqueries sont variés, y compris l’activation du nouveau système de sécurité CaixaBank ou le nouvel accès à l’application CaixaBankNow pour les clients de Bankia.

CaixaBank prévient sur son site Internet que ces attaques ont lieu et nous aide à identifier et à éviter les escroqueries.

L’entité explique que les campagnes sont articulées à travers différents canaux. Pueden llegar a través de correos de phishing que llevan a una página falsa para robar las credenciales, mensajes de smishing cuyo objetivo también es robar las claves de acceso a la banca digital, y llamadas de vishing en las que los delincuentes se hacen pasar por gestores De la banque.

Certaines campagnes sont plus élaborées et plus réussies que d’autres, et si certaines sont très faciles à identifier, d’autres parviennent à tromper de nombreuses victimes.

Pour identifier les arnaques, CaixaBank recommande de rechercher la cohérence du message, d’analyser s’il est rédigé dans la bonne langue et de réfléchir à l’opportunité pour l’entité de vous contacter.

Le phishing est l’une des techniques les plus utilisées par les cybercriminels pour obtenir les identifiants des utilisateurs. Nous vous montrons quelques astuces que le phishing utilise pour tromper les utilisateurs et voler leurs données personnelles en leur faisant croire qu’ils sont sur une page légitime.

Il faut aussi faire attention à l’expéditeur. Assurez-vous qu’il s’agit d’une adresse e-mail officielle et vérifiez si le lien vers lequel elle vous dirige correspond à l’URL légitime.

La meilleure chose que vous puissiez faire est méfiez-vous de toutes les communications qui vous parviennent de la banque avec des liens pour que vous puissiez saisir vos codes d’accès. Au lieu de cela, saisissez l’adresse manuellement dans votre navigateur, utilisez l’application officielle ou appelez la banque.