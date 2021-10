comment il figure dans le budget de Rishi Sunak

Le chancelier a présenté hier son annonce du budget de l’automne 2021 à la Chambre des communes et, comme toujours, l’amélioration du marché immobilier du pays était à l’ordre du jour.

Le gouvernement britannique s’efforce de créer davantage de logements à travers le pays depuis de nombreuses années, et le budget de ce mois-ci n’a pas fait beaucoup de progrès à cet égard. Il a maintenant promis 1,8 milliard de livres sterling supplémentaires pour l’objectif existant de 10 milliards de livres sterling pour investir dans l’offre de logements et « débloquer plus d’un million de nouveaux logements ».

Le système de planification britannique a également été mentionné, avec quelques changements et investissements en cours pour améliorer le régime. Cela a été un véritable épouvantail récemment selon de nombreux professionnels de l’immobilier, bien qu’il reste à voir si suffisamment est fait pour améliorer le système.

Le logement abordable était peut-être l’un des plus gros problèmes abordés par Sunak en termes de logement dans son discours, avec des dépenses continues pour ouvrir des propriétés plus abordables au public. De plus, la chancelière s’est engagée à résoudre les problèmes de revêtement des bâtiments, avec un financement de 5 milliards de livres sterling pour la réhabilitation des bâtiments les plus risqués.

Voici plus de détails sur ce qui a été promis, ainsi que des commentaires du marché immobilier.

De nouvelles maisons

Débloquer plus d’un million de nouvelles maisons à travers le pays serait certainement un coup de pouce majeur à la baisse de l’offre de logements au Royaume-Uni. En plus de cela, le chancelier a souligné qu’il y aura 300 millions de livres sterling de subventions dirigées localement qui seront distribuées aux autorités municipales combinées et aux autorités locales pour « débloquer des friches industrielles plus petites pour le logement et améliorer les communautés conformément à leurs priorités ».

Parallèlement, 1,5 million de livres sterling serviront à régénérer des terres sous-utilisées et à fournir des liaisons et des installations de transport, apportant 160 000 foyers supplémentaires au total.

Tom Brown, directeur général de l’immobilier chez Ingenious, a commenté : « L’engagement du chancelier d’investir 1,8 milliard de livres sterling dans la régénération des friches urbaines, ce qui équivaut à 2 000 terrains de football, est le bienvenu. S’il est canalisé efficacement, cela pourrait améliorer la vie de millions de personnes à travers le pays en fournissant de nouveaux logements et des espaces indispensables dans des zones qui ont été négligées pendant trop longtemps.

« En regardant l’agenda clé de la durabilité, cette approche confirmée aujourd’hui devrait être prioritaire par rapport au développement sur d’autres sites verts précieux qui peuvent entraîner une perte d’espace naturel vital. Nous accueillerions toutefois favorablement un nouvel engagement du gouvernement en faveur du développement durable de ces friches industrielles afin que, dans la mesure du possible, les bâtiments existants soient préservés et des matériaux durables soient utilisés.

Planification

Le gouvernement a promis un investissement supplémentaire de 65 millions de livres sterling pour améliorer le régime de planification du marché immobilier britannique. Cela comprendra un nouveau système numérique, qui « garantira plus de certitude et de meilleurs résultats pour l’environnement, la croissance et la qualité de la conception ».

Russell Pedley, co-fondateur et directeur d’Assael Architecture, a déclaré : « Nous accueillons toute numérisation qui simplifie la planification, de préférence avec une approche zonale qui rendrait plus transparente et plus facile d’entendre une gamme de voix représentatives des communautés locales.

«Cela permettrait également, à notre avis, d’attirer davantage de financements nationaux et internationaux en offrant une certitude aux investisseurs. En promouvant les moyens de consultation numériques, nous nous attendrions à voir un véritable engagement qui nous fera sortir de l’âge de pierre et nous plonger dans l’utilisation judicieuse et moderne de la technologie de planification.

Le logement abordable

Alors que les prix sur le marché immobilier britannique continuent de grimper, la fourniture de logements abordables est un moyen de garantir que de nombreuses personnes ne soient pas laissées pour compte, incapables d’accéder à l’échelle de la propriété.

Rishi Sunak a « reconfirmé » 11,5 milliards de livres sterling de dépenses dans le programme de logements abordables (2021-2026). Sur ce montant, 7,5 milliards de livres sterling seront investis au cours de cette période d’examen des dépenses, ce qui représente le plus gros investissement en espèces depuis une décennie et créera jusqu’à 180 000 propriétés abordables.

Fait intéressant, les deux tiers de l’engagement de financement du gouvernement (65%) iront à des zones en dehors de Londres.

Pour augmenter l’accessibilité sur le marché immobilier, Sunak a également annoncé l’introduction d’une nouvelle garantie hypothécaire de 95 %.

Greg Wilson, fondateur de Quotezone.co.uk, a commenté : « Une pénurie de logements abordables est régulièrement soulignée comme l’un des principaux problèmes empêchant le « loyer de génération » d’accéder à l’échelle de la propriété, un problème que la chancelière a essayé de résoudre. dans son annonce budgétaire.

«Rishi Sunak a révélé que 24 milliards de livres sterling seront affectés à un programme de logement pluriannuel, dont 11,5 milliards de livres sterling utilisés pour construire 180 000 nouveaux logements abordables. Beaucoup de ces nouvelles propriétés seront vendues à de nouveaux propriétaires à des prix abordables, tandis que le reste sera utilisé pour des logements sociaux ou loués à des locataires à des prix de location abordables.

Enlèvement de bardage

Depuis la catastrophe de la tour Grenfell en 2017, ce problème est apparu dans tous les examens des dépenses du gouvernement. Cette fois, Sunak a confirmé plus de 5 milliards de livres sterling pour retirer les revêtements dangereux des bâtiments les plus à risque. Sur ce montant, 3 milliards de livres sterling seront dépensés au cours de la période d’examen des dépenses.

Cela sera en partie financé par une nouvelle taxe sur les promoteurs immobiliers de 4%, également appelée Building Safety Levy. Tout développeur gagnant plus de 25 millions de livres sterling par an à partir de l’année prochaine sera soumis à cette taxe, et elle s’appliquera sur une période de 10 ans. L’intention est de lever environ 2 milliards de livres sterling pour sécuriser les immeubles de grande hauteur.

Mary-Anne Bowring, directrice générale du groupe du cabinet de conseil en gestion immobilière Ringley Group, a commenté : « Le remplacement des systèmes de revêtement inadaptés continue de ronger le Building Safety Fund à un taux alarmant de 30 millions de livres sterling par mois, et ces allocations ne couvrent que les bâtiments à haut risque. . Donner la parole aux locataires et aux occupants devrait être au premier plan de l’action future du gouvernement. »

Il reste à voir comment le dernier budget transformera le marché immobilier britannique. Bien qu’une grande partie soit un terrain connu, alors que le pays continue de se remettre sur pied après la pandémie, nous assistons à des changements dans tous les domaines du secteur qui peuvent jouer un rôle dans son évolution au cours des années à venir.