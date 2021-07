comment ils fonctionnent et comment ils affectent la vie des gens normaux

Comparer

Le type de crypto-monnaie le plus utilisé.

Depuis l’invention des pièces stables, les crypto-monnaies ont bénéficié d’une attention considérable et d’une liquidité alternative ainsi que de plus d’opportunités d’investissement. Dans cette section, nous explorerons ce que sont les pièces stables et comment elles affectent la vie des gens normaux.

Qu’est-ce que le stablecoin ?

Les Stablecoins sont des crypto-monnaies liées à un actif spécifique. En d’autres termes, les pièces stables ne peuvent avoir que la valeur marchande de leur classe d’actifs. Ils se répartissent en quatre catégories : les pièces de monnaie fiduciaires, les pièces de base, les crypto-monnaies et les pièces stables non sécurisées.

Pourquoi les stablecoins sont-ils apparus ?

Les pièces stables sont apparues parce qu’il y avait trop de volatilité sur le marché des crypto-monnaies. Par conséquent, les investisseurs ont eu des difficultés à fournir des liquidités dans leurs monnaies nationales respectives. Pour résoudre ce problème, divers types de pièces stables ont été publiés.

Quelles sont les propriétés des stablecoins ?

Sa valeur est liée à un actif spécifique. Par conséquent, sa valeur reste relativement sûre par rapport aux marchés de la cryptographie. Deuxièmement, les pièces stables fournissent la majeure partie de la liquidité aux marchés de la cryptographie et, par conséquent, ont prospéré sur les marchés financiers décentralisés avec leurs propres activités.

Comment fonctionnent les pièces stables ?

Étant donné que les pièces stables sont généralement liées à un certain actif, leur offre et leur demande changent en fonction de la valeur marchande de leurs actifs sous-jacents. Si leur prix est tombé en dessous de leur actif de marché, ils diminuent l’offre de sorte que leur valeur soit égale à leur actif sous-jacent. Mais si leur valeur dépasse l’actif sous-jacent, ils augmentent l’offre jusqu’à ce que sa valeur soit égale à celle de leur actif sous-jacent.

Fiat soutenu

Les pièces stables soutenues par Fiat sont des crypto-monnaies compatibles avec les monnaies fiduciaires. Parce qu’ils fournissent des services de séquestre pour maintenir leur prix et sont généralement soumis à des audits. Tether (USDT), US Dollar Coin (USDC) et Paxos Standard (PAX) sont quelques-uns des exemples de pièces stables soutenues par fiat.

Soutenu par les matières premières

Les pièces stables adossées à des matières premières sont des crypto-monnaies adossées à leurs matières premières sous-jacentes. Ceux-ci incluent les pièces stables adossées à l’or, les pièces stables adossées au pétrole, les pièces stables adossées au bois, etc. Leur valeur dépend entièrement de la valeur marchande de leurs marchandises respectives. Comme les pièces stables adossées à des fonds fiduciaires, les pièces stables adossées à des matières premières sont soumises à des contrôles d’audit et de conformité. Pour donner un exemple, Tether Gold (XAUT) et Paxos Gold (PAXG) peuvent être présentés comme des exemples de pièces stables adossées à des matières premières.

Sauvegarde cryptographique

Les pièces stables adossées à des crypto-monnaies sont des crypto-monnaies adossées à diverses crypto-monnaies et ces types de crypto-monnaies sont sur-garantis pour les maintenir stables. Bien qu’il ne s’agisse pas simplement de crypto-monnaies, leur valeur imite leur crypto-monnaie respective. DAI (DAI), Wrapped Bitcoin (WBTC), Wrapped Ethereum (WETH) et Wrapped Binance Coin (WBNB) peuvent être présentés à titre d’exemples.

Aucune garantie (algorithmique)

Les pièces stables non sécurisées n’ont pas vraiment d’actifs pour soutenir leurs pièces stables respectives. Au lieu de cela, votre offre et votre demande ont été déterminées par un algorithme. Ces algorithmes fonctionnent comme les banques centrales pour stabiliser les prix des pièces stables. L’USDX de Kava et l’UST de Terra peuvent montrer des exemples de pièces stables non sécurisées.

Comment les pièces stables affectent-elles nos vies ?

Tout d’abord, les pièces stables sont la principale source de liquidité pour les échanges de crypto-monnaie et les protocoles financiers décentralisés (DeFi). Par conséquent, la plupart des activités financières liées aux crypto-monnaies sont effectuées en pièces stables dans diverses transactions de crypto-monnaie. Ainsi, plus de liquidité est fournie pour les échanges et les protocoles DeFi et permet aux protocoles financiers alternatifs de prospérer. À mesure que les crypto-monnaies et l’utilisation du protocole DeFi augmentent à un rythme plus rapide, l’utilisation de pièces stables et de protocoles DeFi augmentera à un rythme plus rapide et pourrait aider l’écosystème financier.