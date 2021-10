Comment ils ont créé les sons de Diablo IV | Jeux

Diablo IV a lancé un nouveau journal de développement où nous avons pu savoir à quoi ressemble le son du jeu et comment les différents types sont créés.

La conception sonore de Diablo IV a été détaillée dans une nouvelle mise à jour d’informations de Blizzard. Son RPG continue de révéler l’état de développement.

Kris Giampa, superviseur du son de Diablo IV en a parlé. Le directeur a souligné qui avait été le principal objectifs dans la conception sonore de Diablo IV.

De Blizzard, ils ont commenté qu’ils voulaient que Diablo IV et son paysage sonore aient une aura de réalisme et ont expliqué qu’ils avaient pris en compte un grand nombre de facteurs pour mener à bien cette idée.

Son affirmation est que les sons de presque tout ce qui se passe à l’écran sont représentés. « Que ce soit l’atmosphère du monde, les monstres inactifs hors écran, les petits morceaux de bois qui se heurtent à un mur quand on casse un objet… tout doit faire un son »Kris explique.

Cependant, il a également été indiqué que le moteur sonore n’active pas tous les stimuli en même temps afin de ne pas cibler indistinctement le joueur.

Le superviseur a également raconté une série d’anecdotes dans l’enregistrement de différents bruitages pour le jeu. Le feu était l’un des plus importants, tout comme les impacts de roches, de copeaux, de terre, etc.

Nous avons voyagé loin du QG de Blizzard pour enregistrer divers types de sons de feu dans les déserts californiens, armés de plusieurs appareils d’enregistrement et de microphones.

Dans le cas d monstres et leurs cris et cris, l’équipe s’est appuyée sur diverses techniques, telles que l’embauche de comédiens professionnels ou l’expérimentation de toutes sortes de sons.

Dans le cas de Wood Wraith, Leur son est conçu presque entièrement à partir de fissures et de contraintes de bois traitées à des longueurs extrêmes.

Ils ont également mentionné le son gore dans lequel ils coupent les choux et les melons, et où la mayonnaise et autres sauces étaient brassées et broyées pour les effets des chocs, du sang et de toutes sortes de coups.

Que pensez-vous de ce processus créatif unique ? Nous vous rappelons que Blizzard a déjà annoncé le nouveau directeur de Diablo IV.

