Comment ils ont volé la vedette

L’ancien stade de Wembley a été le cadre, le 13 juillet 1985, de l’un des plus grands concerts live jamais organisés : Aide en direct. Piquer, U2, Détroit, L’OMS, David Bowie, Elvis Costello, Elton John, et George michael figuraient parmi les actes joués à Londres ce jour-là (Bob Dylan, Eric Clapton, Mick Jagger, Madone et Tom Petit étaient au JFK Stadium de Philadelphie pour l’homologue américain). Mais de tous les artistes de haut calibre exposés ce jour-là, il y avait un accord unanime que reineLa performance de Live Aid a volé la vedette avec un magnifique tour de force de 21 minutes.

Le 2019 hit biopic Bohemian Rhapsody commence et se termine par des images recréant le concert de Queen’s Live Aid – une performance qui reste le point culminant de l’histoire du groupe en direct. Cependant, leur participation était initialement mise en doute, et pas plus tard qu’en juin 2019, le guitariste Brian May a admis: “Nous avons définitivement hésité à faire Live Aid.”

Répétitions et préparation

Après avoir finalement accepté l’invitation de Bob Geldof et Midge Ure des Boomtown Rats à jouer le concert-bénéfice pour les secours contre la famine éthiopienne, Queen – qui comprenait Freddie Mercury (chant, piano et guitare), Brian May (guitare et chant), John Deacon (guitare basse) et Roger Taylor (batterie et chant) – étaient des professionnels accomplis et ont décidé de répéter minutieusement leur set pour obtenir les timings et les solos à la perfection pour ce qui serait une performance tronquée.

Ils ont réservé le Shaw Theatre de 400 places, près de la gare de King’s Cross à Londres, et ont passé une semaine à peaufiner leur setlist de cinq chansons, la préparant pour les 72 000 fans qui seraient à Wembley – et les 1,9 milliard de personnes estimées à regarder sur télévision de 130 pays à travers le monde.

Bien que le groupe n’aime pas jouer à la lumière du jour – et sache qu’il n’y aurait pas de soundcheck pour obtenir les niveaux de qualité qu’ils voulaient – ils savaient que le concert leur donnait une chance de montrer au monde à quel point ils étaient un bon groupe live. « C’était notre occasion de montrer que c’est avant tout la musique », a déclaré May.

Geldof avait conseillé à tous les participants de ne pas promouvoir de nouveaux tubes mais de faire leurs vieux favoris. Queen a pris le message à cœur. Lorsqu’il s’agissait de choisir les créneaux horaires, ils étaient astucieux, choisissant de continuer à 18h41, ce qui était proche de l’heure de grande écoute au Royaume-Uni et également après que le flux satellite de Londres de la diffusion en direct soit devenu mondial.

Spectacle de Queen’s Live Aid

Queen a été immédiatement précédée à Wembley par les comédiens Griff Rhys Jones et Mel Smith – qui étaient habillés en policiers et plaisantaient sur la réception d’une plainte concernant le bruit « d’une femme en Belgique ». Ils ont présenté “le prochain combo” comme “Sa Majesté… Reine”.

Un Mercure vraiment charismatique, qui avait l’air plein de confiance, a couru sur une vaste scène dont le sommet était orné d’une bannière disant “Nourrir le monde”. Mercury, arborant sa moustache caractéristique et portant un jean blanc, un débardeur blanc et une bande cloutée autour de son biceps droit, a commencé par s’asseoir au piano et à jouer une version courte et inspirée de “Bohemian Rhapsody”.

« La note entendue dans le monde entier »

Pendant “Radio Ga Ga”, il s’est levé et s’est pavané autour de la scène, utilisant le microphone et se tenant debout comme accessoire, et faisant en sorte que la foule enflammée se joigne au chœur. Les instants suivants ont été remarquables, alors que Mercury a mené les 72 000 spectateurs dans une improvisation vocale vertigineuse, alors qu’ils chantaient “ay-oh”. Sa voix finale et merveilleuse a été surnommée “la note entendue dans le monde entier”.

Le plaisir de chanter a été suivi d’une version de “Hammer To Fall”, une chanson écrite par May. Mercury, qui avait attaché une guitare électrique, s’est ensuite adressé à la foule. «Cette prochaine chanson est uniquement dédiée aux belles personnes ici ce soir – ce qui signifie vous tous. Merci d’être venu, vous faites de cette occasion une grande occasion”, a-t-il déclaré, avant de se lancer dans une performance énergique et exubérante de sa propre composition, “Crazy Little Thing Called Love”.

Après une version courte de “We Will Rock You”, la foule se balançant et délirant a eu droit à une finale de “We Are The Champions”. Mercure était tout simplement fascinant. « Je n’avais jamais rien vu de tel de ma vie et ce n’était pas calculé non plus… c’était le plus beau jour de notre vie », a déclaré May.

“Espèces de salauds, vous avez volé la vedette”

Ce n’était pas seulement Queen qui réalisa qu’ils avaient été sensationnels. Paul Gambaccini, qui faisait partie de l’équipe de diffusion de la BBC à Live Aid, a rappelé l’admiration parmi les autres musiciens superstars qui regardaient les coulisses. “Tout le monde s’est rendu compte que Queen volait la vedette”, a déclaré Gambaccini. Ce sont les mots mêmes qu’Elton John a prononcés lorsqu’il s’est précipité dans la caravane de Mercury après le tournage. “Espèces de salauds, vous avez volé la vedette”, a plaisanté la star charismatique.

« Queen les a fumés. Ils ont juste pris tout le monde. Ils sont repartis en étant le plus grand groupe que vous ayez jamais vu dans votre vie, et c’était incroyable », a déclaré Dave Grohl des Foo Fighters. « Et c’est ce qui a rendu le groupe si génial ; c’est pourquoi ils devraient être reconnus comme l’un des plus grands groupes de rock de tous les temps, car ils pourraient se connecter avec un public.

“C’était la scène parfaite pour Freddie : le monde entier”

Deux mois plus tard, Queen a commencé à travailler sur l’album Une sorte de magie, qui s’est vendu à six millions d’exemplaires et a été promu avec une tournée mondiale record.

Le choix du titre de l’album était pertinent. Queen a fourni de la magie ce jour d’été de 1985. Leur impact a été résumé par Geldof. “Queen était absolument le meilleur groupe de la journée”, a déclaré l’organisateur de Live Aid. « Ils jouaient le mieux, avaient le meilleur son, utilisaient leur temps au maximum. Ils ont parfaitement compris l’idée, qu’il s’agissait d’un juke-box mondial. Ils sont juste allés fracasser un coup après l’autre. C’était la scène parfaite pour Freddie : le monde entier.

Vous cherchez plus? Découvrez les souvenirs personnels du journaliste musical Richard Havers sur la performance de Queen Live Aid et écoutez le meilleur de Queen sur Apple Music et Spotify.