comment ils sont détectés, comment ils sont évités et comment nous pouvons réduire la douleur

07/09/2021 à 16h20 CEST

Les varices dans les jambes sont souvent considérées comme un problème esthétique, cependant, derrière elles, il peut y avoir un problème de santé.

L’insuffisance veineuse chronique, nom clinique des varices, est une maladie fréquente dans la population générale, et bien qu’elle soit plus fréquente chez la femme, les hommes ne sont pas exempts de présenter cette pathologie.

Ainsi, la présence de varices, loin d’être une préoccupation purement esthétique, peut considérablement affecter la qualité de vie.

Comme l’explique le chef de l’unité d’angiologie et de chirurgie vasculaire de l’hôpital international Ruber de Madrid, le Dr Pablo Gallo, au fil du temps, ils peuvent provoquer une gêne au niveau des jambes :

Lourdeur Douleur Sensation de crampes ou de picotements Gonflement (œdème) des jambes Modification de la couleur de la peau

Varices, plus intenses en été

“Ces inconforts ont tendance à être plus intenses si nous passons de longues périodes debout et pendant les mois les plus chauds”, explique le médecin.

Selon l’expert de l’hôpital international Ruber, si l’insuffisance veineuse chronique n’est pas diagnostiquée ou traitée à temps, elle peut entraîner des complications telles que des ulcères veineux et des varicorragies, qui saignent d’une veine variqueuse. La raison en est qu’ils sont fragiles et susceptibles de rompre les veines.

« Une thrombophlébite peut également survenir, qui est une inflammation de la varice se manifestant par une moelle indurée et très douloureuse », explique le spécialiste.

Il ajoute également qu’il ne faut pas oublier que « dans certains cas, la cause des varices dans les jambes peut être due à des varices dans le bassin (syndrome de congestion pelvienne). Elle doit être suspectée lorsque des varices récidivantes apparaissent malgré la réalisation de traitements sur les jambes, ou en présence de varices génitales et lorsqu’elles s’accompagnent de douleurs pelviennes chroniques. Dans ces cas les veines pelviennes doivent être étudiées& rdquor ;.

Lorsque les varices sont considérées comme une simple question esthétique, des doutes peuvent surgir quant au professionnel vers lequel se tourner. Et prendre une mauvaise décision peut créer des problèmes à long terme.

Pour cette raison, il est important de souligner que cette pathologie doit être évaluée par un spécialiste en angiologie et chirurgie vasculaire, “puisqu’il faut dans un premier temps évaluer s’il existe une insuffisance veineuse établie dans les membres inférieurs ou dans le bassin”, précise le médecin. .

Comment traite-t-on les varices ?

Il n’y a pas de traitement unique. Le degré d’insuffisance veineuse et les caractéristiques de chaque patient détermineront la prise en charge la plus appropriée.

« Elle peut être conservatrice, comme l’utilisation d’élastiques, de médicaments et d’autres recommandations, sans oublier le suivi, car c’est une maladie chronique qui a tendance à évoluer », souligne Gallo.

Cependant, dans certains cas, le insuffisance veineuse chronique (CVI) produit des symptômes graves qui nécessitent un traitement chirurgical.

De l’avis du Dr Pablo Gallo, il existe différentes alternatives thérapeutiques. La chirurgie conventionnelle, consistant à pratiquer des incisions, est très invasive et a été actuellement supplantée par d’autres alternatives que sont les techniques endovasculaires, comme le laser ou la radiofréquence.

L’avantage de ces traitements endovasculaires est qu’ils sont peu invasifs et permettent de traiter les varices en ambulatoire, sous anesthésie locale et sans incision.

“Cela contribue à une récupération plus rapide, fournit un excellent résultat esthétique et l’intégration dans la vie professionnelle est immédiate”, explique l’expert.

« Une fois la cause des varices traitée, dans certains cas, il est nécessaire de compléter le traitement par une sclérothérapie (c’est-à-dire injecter une solution directement dans la veine) », poursuit le Dr Gallo.

L’importance de la prévention

Comme l’expliquent les spécialistes du chapitre espagnol de phlébologie et lymphologie, il n’est pas toujours possible d’empêcher l’apparition de varices, car dans de nombreuses occasions, l’héritage génétique a une influence décisive.

Néanmoins, ils soulignent qu’il est possible d’appliquer une série de recommandations simples “qui aident à réduire l’inconfort et à retarder l’apparition de nouvelles varices”.

Bougez vos jambes : Que vous travailliez debout ou assis, il est nécessaire d’effectuer des exercices des jambes et des pieds de temps en temps. Aussi, dans la mesure du possible, relevez vos jambes et rafraîchissez-les, faites de l’exercice régulièrement. Vélo, natation, marche, paddle-tennis. Peu importe, mais il faut bouger. Portez des bas élastiques. Pendant la grossesse, restez le plus longtemps possible jambes relevées et dormez sur le côté gauche du corps. Gardez la peau de vos jambes hydratée et protégée du soleil .Suivez un traitement pharmacologique pour les varices, ne le quittez pas.Pour vous habiller, jetez les vêtements les plus serrés et portez des chaussures à talons hauts.Évitez le surpoids.