Comment Imagine Dragons est devenu plus qu’un simple groupe

Une renaissance créative catalysée par leur premier congé sabbatique de six mois en cinq ans, Imagine Dragons‘ troisième album dynamique, Évoluer, a reçu une nomination aux Grammy et a engendré trois énormes succès internationaux. La pause a clairement redynamisé le quatuor de Las Vegas : ils ont écrit et répété les chansons de leur quatrième album, Origins, au cours de la randonnée d’un an en soutien à Evolve, qui a débuté en septembre 2017.

Écoutez Origins sur Apple Music et Spotify.

« C’est comme l’album sœur d’Evolve »

« Nous avons été sur la route sans relâche pendant 400 jours », a déclaré le leader Dan Reynolds à Music Week en 2018, ajoutant: « et nous avons changé pendant ce temps parce que vous grandissez en tant qu’être humain pendant que vous voyagez.

« Nous avons donc créé ces chansons après Evolve », a-t-il poursuivi. « Au début, nous pensions que nous pouvions attendre quelques années comme les groupes sont censés le faire, mais à ce moment-là, cela n’aura plus d’importance pour nous parce que nous serons dans un endroit différent. Alors on s’est dit, eh bien, c’est un nouveau monde de la musique, pourquoi ne pas le sortir maintenant ? On dirait l’album frère d’Evolve. Cela complète en quelque sorte le cycle pour nous.

Sur une lancée, le groupe est retourné en studio pour des sessions pendant les temps morts de leur tournée Evolve au premier semestre 2018. Ils ont été rejoints par plusieurs producteurs différents, dont le collaborateur de longue date Alex Da Kid et le duo suédois Mattman & Robin, qui avait auparavant dirigé Le premier hit d’Evolve, « Believer ».

Reynolds et son équipe ont émergé avec un tas de matériel fiévreusement éclectique. Avec leurs chœurs piétinants et adaptés aux stades, « Natural » et le provocant « Machine » (« Je me demandais quand tu verras que je ne suis pas à vendre ») ont rapidement marqué leur territoire en tant que singles autonomes potentiels, cependant ailleurs, la liste des morceaux zigzaguait sauvagement de l’explosif « Digital » teinté de drum’n’bass à la folk-pop bucolique et teintée de mandoline de « West Coast » et de la ballade poignante et néo-hymnale « Love ».

« Il identifie certains des problèmes propres à cette génération »

À son crédit, Reynolds a également continué à aborder des problèmes profondément personnels comme la dépression et la santé mentale sur des chansons telles que « Bad Liar » et « Zero ». Bien qu’alliée à la piste rock la plus directe et la plus adaptée à la radio sur Origins, cette dernière chanson – qui figurait également dans le film d’animation de Disney Ralph Breaks The Internet – comprenait certaines des paroles les plus poignantes de Reynolds à ce jour (« Laissez-moi vous montrer ce que c’est comme ne jamais me sentir/comme si je n’étais pas assez bien pour tout ce qui est réel »), livré avec une passion sans faille.

« C’est un film assez opportun à bien des égards, car il aborde certains des problèmes d’identité et de solitude propres à cette génération Internet », a déclaré Reynolds au moment de la sortie du film, en novembre 2018. « La lutte interne de Ralph pour l’auto -l’acceptation a vraiment résonné en nous, et cette chanson en parle.

Les paroles de « Zero » en disaient également long sur la base de fans en plein essor d’Imagine Dragons, la chanson grimpant au n ° 10 du Billboard Hot 100 avant la sortie d’Origins. Promu avec une vidéo mémorablement gothique à la Tim Burton, le deuxième single de l’album, « Natural », a également culminé dans le Top 20 du Hot 100, tandis que son troisième, « Bad Liar », est devenu un succès européen substantiel.

« Faire passer les messages qui comptent »

Sorti pour la première fois le 9 novembre 2018, 10 jours avant qu’Imagine Dragons ne termine sa tournée mondiale Evolve, Origins a commencé à courir et a recueilli la presse la plus positive du groupe à ce jour. Dans une critique particulièrement convaincante, le grand journal britannique The Independent a déclaré qu’il « une preuve supplémentaire des capacités d’écriture de chansons de Dan Reynolds et aussi de son ambition lorsqu’il s’agit de faire passer les messages qui comptent ».

Cette dernière observation était particulièrement vraie lorsque Origins a grimpé dans les charts du monde entier. Gardant le quatuor du Nevada intimement au courant de leur public mondial, l’album est entré dans le Top 10 dans de nombreux territoires, y compris le Royaume-Uni, où il a culminé au n ° 9 et est depuis devenu argent. De retour à la maison, Origins a fait ses débuts au n ° 2 du Billboard 200, se classant au quatrième rang du Top 10 américain consécutif d’Imagine Dragons et prouvant qu’il y a encore de la place dans les charts pour les grands groupes de rock, à condition qu’ils aient une approche avant-gardiste et un attrait universel.

« Imaginez Dragons est plus qu’un simple groupe », a déclaré Dan Reynolds dans une vidéo YouTube présentant l’arrivée d’Origins. « C’est une culture, une communauté et beaucoup d’autres choses dans lesquelles nous sommes impliqués et qui comptent beaucoup pour nous. Origins a l’impression que nous en sommes maintenant à dix ans de carrière. Cela montre où nous allons et que nous avons un bel avenir.

Les origines peuvent être achetées ici.