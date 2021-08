Comment imprimer depuis un Chromebook

Alors que la plupart d’entre nous vivons dans le cloud ces jours-ci, certaines choses doivent encore être imprimées sur papier, comme les cartes d’embarquement, les étiquettes de retour et les dissertations. Mais, malgré ce que vous avez peut-être entendu il y a des années, l’impression à partir des meilleurs Chromebooks est possible, et de nos jours, il est plus facile que jamais de commencer.

RIP Google Cloud Print

Pendant un certain temps, les Chromebooks n’avaient pas d’impression intégrée. Étant donné que les Chromebooks ne peuvent pas télécharger et installer les dizaines de milliers de pilotes d’imprimante existants, Google a créé le service Google Cloud Print. Google Cloud Print était une norme d’impression Internet qui permettait aux utilisateurs d’imprimer à partir de n’importe lequel de leurs appareils – Chromebooks, Mac, PC, téléphones Android, iPhones et iPads – qu’ils essaient d’imprimer depuis la pièce voisine ou l’état suivant. plus de.

Google Cloud Print existait depuis près d’une décennie, mais malheureusement, aussi excellent service que Google Cloud Print, il a été obsolète au début de 2021.

Heureusement, Google a introduit un outil de gestion d’impression natif pour Chrome OS qui vous permet d’imprimer directement depuis votre Chromebook vers une imprimante sur le même réseau Wi-Fi (ou via un câble USB) sans configuration complexe ni manigances. Nous allons vous montrer comment ajouter votre imprimante à votre Chromebook et commencer à imprimer en un rien de temps !

Comment connecter votre imprimante locale à votre Chromebook

Maintenant que Chrome OS intègre l’impression native, il ne vous reste plus qu’à ajouter votre imprimante via les paramètres de Chrome OS, puis à lancer l’impression. Voici comment imprimer à partir d’un Chromebook.

Clique le indicateur de temps et de batterie sur le côté droit de la station d’accueil de votre Chromebook.

Clique sur le icône d’engrenage pour ouvrir la fenêtre des paramètres.

Lorsque la fenêtre des paramètres apparaît, faites défiler vers le bas et cliquez sur Avancée.

Cliquez sur Imprimer et numériser.

Cliquer sur Imprimantes.

Ici vous pouvez ajouter manuellement une nouvelle imprimante ou alors recherchez votre réseau pour les imprimantes Wi-Fi.

Trouvez votre imprimante et cliquez sur Ajouter.

Une fois que vous avez ajouté une imprimante, ouvrir un onglet ou un document Chrome pour préparer l'impression de votre document.

Vous êtes maintenant prêt à imprimer à partir de votre Chromebook. Si vous ne voyez pas votre imprimante dans la liste des options, assurez-vous que votre imprimante et votre Chromebook sont connectés au même réseau Wi-Fi. Cela peut nécessiter le redémarrage d’un ou des deux appareils.

Comment imprimer depuis un Chromebook

L’impression du document est facile et la méthodologie n’a pas changé depuis avant que Google n’ajoute l’impression native à Chrome OS.

Taper Ctrl + P dans la page que vous souhaitez imprimer, ou cliquez sur le menu à trois points dans le coin supérieur droit de Chrome et cliquez sur Imprimer.

La fenêtre d’impression apparaîtra avec votre sélection d’emplacement d’impression la plus récemment utilisée présélectionnée. Pour modifier la destination vers laquelle vous imprimez, cliquez sur le bouton flèche déroulante à côté de Destination.

Cliquez sur votre imprimante souhaitée. Vérifiez les paramètres de votre travail d'impression, tels que Portrait/Paysage Disposition et Couleur. Si vous ne voyez pas les paramètres que vous souhaitez modifier, cliquez sur Plus de réglages ou alors Options d'imprimante avancées.

Une fois les paramètres de vos travaux d’impression corrects, cliquez sur Imprimer.



