Comment imprimer depuis un iPhone, iPad avec ou sans AirPrint

Que vous veniez d’acquérir votre premier iPhone ou iPad ou que vous ayez des appareils iOS depuis longtemps et que vous ayez besoin d’un rappel rapide, il est utile de savoir comment imprimer directement depuis votre appareil. Lisez la suite pour plusieurs options sur la façon d’imprimer à partir d’iPhone et d’iPad.

Le moyen le plus simple d’imprimer depuis un iPhone et un iPad est d’utiliser AirPrint, un protocole Apple intégré à iOS et également à de nombreuses imprimantes du marché.

Si vous n’êtes pas sûr d’avoir AirPrint sur votre imprimante existante, continuez à lire et vous le saurez sous peu. Si vous savez que vous n’avez pas d’imprimante compatible AirPrint, il peut toujours y avoir une option secondaire pour imprimer depuis votre iPhone ou iPad.

Si vous avez votre imprimante depuis un certain temps et que vous n’avez presque plus d’encre, il peut être judicieux d’en acheter une nouvelle. Vous pouvez acheter une nouvelle imprimante de marque avec AirPrint pour environ le même coût que les recharges d’encre. Les excellentes options de Canon et HP commencent à moins de 80 $ sur Amazon.

Une dernière chose à garder à l’esprit avant de plonger est que l’iPhone et l’iPad ne prennent pas en charge l’impression filaire, mais uniquement le sans fil.

Comment imprimer depuis iPhone et iPad

Impression avec une imprimante AirPrint

Que vous souhaitiez imprimer depuis votre iPhone ou iPad, le processus est presque identique. La seule différence est vraiment l’endroit où vous pourriez trouver le bouton de partage (carré avec flèche vers le haut). Ce bouton peut également se déplacer selon que vous utilisez le mode portrait ou paysage.

Assurez-vous que votre iPhone ou iPad est sur le même réseau Wi-Fi que votre imprimante Recherchez le document, l’image ou tout autre fichier que vous souhaitez imprimer Appuyez sur le bouton de partage (carré avec flèche vers le haut, disponible dans presque toutes les applications) Si vous ne voyez pas le bouton de partage, vous pouvez soit appuyer sur votre écran pour voir s’il s’affiche, soit prendre une capture d’écran (appuyez sur le bouton latéral et augmentez le volume sur les iPhones modernes), puis vous pouvez imprimer à partir de l’application Photos Après avoir appuyé sur le bouton de partage, faites glisser bas et appuyez sur Imprimer Choisissez une imprimante si vous n’en avez pas déjà sélectionné Appuyez sur Imprimer dans le coin supérieur droit

Si vous avez une imprimante compatible AirPrint, vous la verrez apparaître automatiquement sur iOS. Voici à quoi ressemble le processus dans l’application Fichiers sur iPhone (bouton de partage en haut à droite sur l’application Fichiers iPad) :

Tant que vous voyez le bouton de partage sur le contenu ou le fichier que vous consultez, vous devriez pouvoir imprimer directement depuis votre appareil.

Voici à quoi ressemble l’impression à partir du Web via Safari :

Comme indiqué ci-dessus, pour Safari et de nombreuses autres applications, le bouton de partage peut se cacher lorsque vous parcourez le contenu, utilisez l’application, etc. Assurez-vous donc d’appuyer sur l’écran ou d’appuyer sur le haut de votre écran pour voir les boutons réapparaître.

Impression avec une imprimante non AirPrint

Même si votre imprimante n’est pas compatible AirPrint, vous pourrez toujours imprimer depuis un iPhone et un iPad. La façon la plus courante de fonctionner est via une application du fabricant.

Voici comment l’application HP Smart iOS fonctionne avec les imprimantes HP :

Par exemple, vous pouvez parcourir les documents, photos et autres de votre iPhone ou iPad directement depuis l’application et les imprimer rapidement.

Découvrez des applications similaires de Canon, Lexmark ou recherchez dans l’App Store une application du fabricant de votre imprimante. De nombreuses imprimantes sont à la fois compatibles AirPrint et fonctionnent via l’application du fabricant.

Certaines imprimantes peuvent offrir une option pour se connecter à un réseau local.

Recherchez un bouton similaire à celui illustré ci-dessus. Une fois que vous avez appuyé dessus, accédez à Paramètres → Wi-Fi et recherchez un réseau ouvert contenant la marque ou le nom du modèle de votre imprimante.

Cette imprimante Canon me permet d’imprimer sans fil avec ce réseau Canon_ij_Setup et l’application Canon iOS.

Plus d’options

Quelques autres façons d’imprimer facilement à partir d’iPhone et d’iPad sont avec un logiciel tiers. Certaines options solides ont été partagées dans les commentaires et via Twitter par les lecteurs. L’option la plus mentionnée est Printopia tandis que d’autres ont mentionné Printer Pro de Readdle comme méritant d’être vérifié. Merci pour le partage, tous !

La plupart de ces applications donnent plus de contrôle sur comment et ce que vous pouvez imprimer et vous offrent des fonctionnalités même si vous n’avez pas AirPrint.

Une autre option astucieuse soulignée par Robert dans les commentaires est que votre imprimante peut avoir la possibilité d’avoir sa propre adresse e-mail. Ce processus est généralement mis en place lors de l’enregistrement du produit ou automatiquement dans certains cas. Une fois terminé, vous pouvez imprimer en utilisant cette adresse e-mail, même si vous êtes loin de votre imprimante. Voici à quoi ressemble la recherche de l’adresse e-mail de votre imprimante dans l’application HP Smart :

Une façon moins courante d’imprimer à partir d’un appareil iOS est via Bluetooth. Cela s’applique généralement à une petite partie des imprimantes mobiles, consultez votre manuel du propriétaire si cela s’applique au vôtre.

Étant donné que chaque imprimante est différente, vous devrez peut-être rechercher votre modèle d’imprimante spécifique sur le site Web de votre fabricant.

