Comment imprimer depuis votre mobile sans utiliser d’ordinateur | La technologie

Sur le plan numérique, notre principal représentant, que nous utilisons tous les jours, est le smartphone. Cet appareil est devenu tout ce dont nous avons besoin pour naviguer dans divers domaines, même en laissant de côté le fait qu’ils peuvent appeler. Grâce à toute cette polyvalence, il existe des situations dans lesquelles il est indispensable d’imprimer un document papier de manière plus ou moins fulgurante. On vous dit comment faire.

Il se peut que vous soyez de ceux qui pensent que pour imprimer quoi que ce soit, nous avons besoin d’un ordinateur, car ce n’est pas le cas, car il existe des moyens par lesquels les smartphones peuvent envoyer eux-mêmes la commande à l’imprimante.

On peut utiliser systèmes par défaut et même solutions tierces sur nos smartphones et bien sûr une imprimante compatible avec le système WiFi et l’accès à distance.

Cette finalité dont nous parlons est présente à la fois dans Android comme iOS, nous pouvons donc le faire quel que soit le système d’exploitation.

Imprimer depuis un terminal Android

La grande majorité des terminaux Android sont déjà équipés d’un système d’impression propriétaire, quelque chose qui est généralement au même endroit pour tout le monde, mais qui peut varier légèrement en fonction de la couche de personnalisation de chaque marque mobile.

Pour remplacer la défunte Cloud Print, à partir d’Android 8 Oreo et suite à une association avec Mopria, est proposé dans le système Mountain View, une option d’impression à distance et sans fil entièrement native.

Grâce à ce système, nous pourrons nous connecter avec imprimantes qui sont sur notre même réseau WiFi et imprimez ce dont nous avons besoin. C’est un moyen d’impression beaucoup plus simple et rapide que d’avoir à utiliser l’ordinateur comme point intermédiaire.

La façon de faire est extrêmement simple. Plus ou moins, ces étapes sont similaires dans presque tous les appareils Android, bien que l’emplacement et le nom des options puissent varier légèrement :

Nous n’avons qu’à aller au menu Paramètres. Cliquez ensuite sur la rubrique Plus de connexions. Dans la fenêtre qui sort, nous verrons comment il y a une option qui dit Impression. En y entrant, il faut marquer comme actif le Service d’impression par défaut.

Maintenant que le système d’impression est opérationnel, il est temps de découvrir comment nous pouvons imprimer.

Comme vous le verrez, simplicité et facilité sont ses deux descriptions les plus précises :

Nous ouvrons le document en question avec l’application qui est, par exemple, celle qui nous permet de voir à la fois PDF et DOCX. Dans toutes ces applications, telles que la visionneuse Google PDF, il existe une option dans le menu qui dit Imprimer, sur lequel nous devons appuyer. Une fois cela fait, sachant que l’imprimante est allumée et sur le même réseau, elle devrait apparaître en option sur le téléphone, donc nous n’avons qu’à le sélectionner.

Impression tierce sur Android

Une autre option que nous avons dans Android est d’effectuer cette tâche d’impression depuis le mobile en utilisant applications tierces.

Par exemple, de nombreuses marques d’imprimantes vous conseillent d’installer leur propres programmes avec lequel vous pourrez imprimer à distance. Le point négatif est que cela ne fonctionne que pour les imprimantes de cette marque et qu’elles fonctionnent normalement toutes avec le système Google standard.

Cela signifie que, si nous ne l’avons pas activé, comme nous vous l’avons déjà appris, ces applications peuvent ne pas fonctionner correctement.

Nous pouvons toujours installer des applications comme Mopria Print Service pour les faire fonctionner avec plusieurs types de marques d’imprimantes en même temps, quelque chose qui sera un énorme avantage, surtout si nous utilisons plus d’une imprimante et d’un fabricant différent.

Une fois que nous avons installé cette application, nous devons activer le service d’impression, c’est-à-dire que nous devons revenir à Paramètres, alors Plus de connexions puis entrez Impression, afin que nous puissions activer le nouvel onglet qui sort de Service d’impression Mopria.

Pour imprimer n’importe quel document avec ce système, nous n’avons qu’à choisir le service d’impression Mopria pour pouvoir les imprimer.

C’est-à-dire que nous devons suivre ces étapes simples:

Nous ouvrons le document, PDF ou DOCX pour vous donner un exemple, avec l’application que vous jugez appropriée. Nous sélectionnons où mettre Imprimer pour voir ensuite à quoi ressemble le système lui-même pour les imprimantes compatibles avec Mopria Print Service, qui est notre standard. Seulement on choisit celui qu’on veut et nous aurons notre document imprimé.

Imprimer depuis un iPhone

À partir des terminaux iPhone appartenant à Apple, nous pouvons également imprimer sans fil et à distance tout document dont nous avons besoin.

Nous devons nous assurer que l’imprimante dont nous disposons est compatible avec le Système AirPrint (système natif des terminaux Apple), outre le fait que l’iPhone et l’imprimante sont connecté sur le même réseau.

Pour y parvenir, les étapes sont très simples, il vous suffit de procéder comme suit :

Nous ouvrons l’application avec lequel nous voulons imprimer le document, en tenant compte du fait que tous ne sont pas compatibles avec AirPrint, nous devons donc nous assurer d’abord. Pour trouver l’option d’impression, il faut cliquer sur l’icône de partage de l’application (icône de réponse ou icône de partage) ou cliquer sur les trois points horizontaux. Maintenant, nous descendons jusqu’à l’icône imprimante ou Imprimer, puis appuyez dessus. En ce moment nous appuyons Sélectionnez l’imprimante de choisir immédiatement une imprimante compatible AirPrint. Nous pouvons être ceux qui marquent combien d’exemplaires nous voulons faire et d’autres options, comme pages que nous voulons imprimer. La dernière chose sera d’appuyer sur Imprimer dans le coin supérieur droit.

C’est ainsi que nous pouvons utiliser notre smartphone, quel que soit le système d’exploitation, pour imprimer sans fil et à distance n’importe quel document ou photo que nous voulons.

Comme vous avez pu le lire, c’est beaucoup plus simple que vous n’auriez pu l’imaginer au départ et c’est quelque chose qui, si votre imprimante est compatible, sera extrêmement utile en cas de devoir imprimer quelque chose depuis le téléphone en urgence.