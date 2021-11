Comment imprimer des e-mails depuis Gmail et faire pleurer un arbre

Malgré la tendance aux bureaux sans papier et à la numérisation, il y a encore des gens qui s’accrochent obstinément aux anciennes méthodes. En technologie, une habitude tenace qui refuse de mourir est d’imprimer des choses. Il peut arriver cependant que vous ayez besoin d’imprimer quelque chose (une lettre ou un e-mail de confirmation, par exemple). Il vaut donc toujours la peine d’examiner comment imprimer des e-mails à partir de Gmail.

Lire la suite: Comment rechercher des pièces jointes dans Gmail

RÉPONSE RAPIDE

Pour imprimer un e-mail à partir de Gmail, ouvrez l’e-mail en question. Dans le coin supérieur droit, vous verrez une icône d’imprimante. En supposant que vous ayez correctement configuré votre imprimante, vous pouvez maintenant prévisualiser votre document imprimé à l’écran, apporter les modifications nécessaires, puis appuyer sur le bouton d’impression.

SAUT AUX SECTIONS CLÉS

Comment imprimer des e-mails depuis Gmail (iOS et Android)

Pour imprimer un e-mail ou une pièce jointe sur iOS et Android, appuyez sur les trois boutons horizontaux en haut à droite. Cela ouvre un petit menu en bas de l’écran. Sélectionner Imprimer.

Vous aurez maintenant diverses options d’impression.

Tout d’abord, assurez-vous que votre imprimante est allumée et connectée au même réseau Wi-Fi que votre appareil. Si vous possédez une ancienne imprimante (qui ne se connecte pas au Wi-Fi), assurez-vous qu’elle est correctement installée avec les pilotes et autres logiciels nécessaires. Une fois l’imprimante allumée et reconnue par votre navigateur, elle apparaîtra ici, sous Imprimante. Si vous possédez plusieurs imprimantes, vous pouvez appuyer ici pour sélectionner celle que vous souhaitez utiliser.

Vous pouvez également sélectionner le nombre de copies que vous souhaitez, les pages à imprimer, si elles doivent être en couleur ou en noir et blanc, le format du papier et bien plus encore. Lorsque vous avez fait toutes vos sélections, appuyez sur Imprimer pour envoyer le fichier à l’imprimante.

Si vous souhaitez imprimer une pièce jointe, appuyez dessus pour l’ouvrir. Appuyez ensuite sur l’icône de partage dans le coin supérieur droit. Lorsque le menu de partage apparaît, sélectionnez Imprimer et suivez la même procédure que précédemment.

Comment imprimer des e-mails à partir de Gmail (bureau)

L’impression d’e-mails à partir de la version de bureau de Gmail est tout aussi simple. Il suffit de regarder à nouveau en haut à droite pour trouver l’icône de l’imprimante. Cliquez sur cette ventouse.

La disposition de la fenêtre d’impression est très similaire à celle de Gmail mobile. Les Destination est l’imprimante que vous souhaitez utiliser. Assurez-vous d’avoir choisi le bon. Toutes les autres options sont assez simples.

Cependant, avant de cliquer sur Imprimer, cela vaut la peine d’étendre le Plus de réglages section.

Ici, vous pouvez faire des choses comme corriger vos marges, ainsi que supprimer les en-têtes et pieds de page et les graphiques d’arrière-plan, pour minimiser la quantité d’impression et économiser de l’encre.

Comment contourner les paramètres d’impression de Gmail et utiliser les paramètres système à la place (bureau)

Vous verrez dans la capture d’écran précédente qu’il y a une option appelée Imprimer à l’aide de la boîte de dialogue système. C’est ici que vous pouvez contourner les paramètres d’impression de Gmail et utiliser à la place les paramètres d’impression du système d’exploitation sur votre ordinateur. C’est pratique si vous avez déjà des paramètres d’impression prédéfinis sur votre ordinateur que vous préférez utiliser.

Si vous cliquez dessus, la fenêtre d’impression Gmail disparaît et la fenêtre d’impression du système d’exploitation s’affiche à la place. C’est celui de macOS. À partir de là, assurez-vous que votre imprimante est sélectionnée et cliquez sur Imprimer.

Mark O’Neill / Autorité Android

commentaires