Comment imprimer des rappels iPhone et utiliser les options de tri

L’application Rappels a obtenu de belles améliorations avec iOS 14.5. Examinons les nouvelles options pour mieux organiser vos tâches et imprimer des rappels iPhone.

Les nouvelles fonctionnalités de l’application Rappels avec iOS 14.5 ne sont en aucun cas révolutionnaires, mais apportent néanmoins des améliorations pratiques en termes d’utilisation, telles que le tri par titre, priorité, date d’échéance ou date de création.

Et bien qu’il soit formidable de gérer numériquement les tâches sur iPhone, iPad, Mac, etc., il vous suffit parfois d’imprimer une copie papier. La nouvelle option d’impression native de l’application Rappels est nettement plus transparente que l’impression d’une capture d’écran.

Comment imprimer des rappels iPhone et utiliser les nouvelles options de tri

Imprimer des rappels iPhone

Assurez-vous que vous utilisez iOS 14.5 ou une version ultérieure Ouvrez l’application Rappels sur votre iPhone ou iPad Appuyez sur l’une de vos listes (une liste spécifique, pas la vue de toutes les listes) Appuyez sur le icône de cercle à trois points dans le coin supérieur droit Appuyez sur Imprimante pour sélectionner une imprimante Choisissez Imprimer

Vous pouvez en savoir plus sur l’impression à partir d’iPhone et d’iPad dans notre guide complet, et n’oubliez pas que vous pouvez également imprimer à partir de l’application Rappels sur Mac si vous exécutez macOS 11.3 ou une version ultérieure.

Tri des rappels iPhone

Ouvrez l’une de vos listes de rappels Appuyez sur le icône de cercle à trois points dans le coin supérieur droit Choisissez Trier par

Maintenant, choisissez comment vous souhaitez organiser vos tâches.En plus du manuel, de la date d’échéance, de la date de création, de la priorité et du titre, vous pouvez choisir croissant / décroissant ou le plus bas en premier / le plus élevé en premier, le plus ancien / le plus récent, le plus ancien / le plus récent

Voici à quoi ressemblent ces étapes:

Découvrez tout ce qui est nouveau avec iOS 14.5:

