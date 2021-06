Comment ‘In the Heights’ a réussi la chanson du métro ‘Pacienda y Fe’ ⋆ .

in

Chu : À l’origine, je voulais que ce soit comme une vieille comédie musicale hollywoodienne où elle peut être dans un métro au début, mais ensuite cela s’ouvre sur une scène sonore, comme avec Gene Kelly dans “Singing in the Rain”. Très propre et moderne, avec des projections tout autour d’elle. Une autre version mettait le tout dans un tunnel de métro, qui s’assombrit puis devient cet espace de danse avec tous ces néons.

Alice Brooks (directrice de la photographie) : Nous avons examiné des espaces de boîte noire, des espaces architecturaux, des lieux historiques de New York qui étaient pour la plupart en centre-ville. Nous sommes allés partout et rien ne semblait bien. Jon n’arrêtait pas de dire: “Je veux que ce soit ce spectacle de lumière où vous voyez le voyage des immigrants comme un ballet magnifique et élégant.”

Chu : Un jour, nous visitions le New York Transit Museum et avons appris que nous pouvons louer des voitures de n’importe quelle époque et les déplacer sur une piste. Cela serait-il amusant de reculer dans le temps ? Alors nous avons commencé à regarder les stations de métro. Ils étaient tous nuls.

Brooks : L’un des membres du MTA a déclaré: “Il y a cette station abandonnée à Brooklyn que ‘Joker’ a utilisée.” C’est trois étages sous terre sans ascenseur. Il nous a fallu cinq jours pour préparer notre éclairage et nous n’avons eu qu’un jour pour filmer là-bas, mais tout le monde était prêt à relever le défi.

Lacamoire : Nous avons dû changer la façon dont la chanson commence. Sur scène, Olga l’a chanté d’une voix de poitrine presque comme un cri : « Calor ! Calor ! Calor ! », tandis que le groupe joue ces accords forts.

Quiara Alegría Hudes (scénariste) : Jon était comme: «Je ne peux pas commencer une chanson dans un film avec une vieille femme ceinturée à pleins poumons. Cela a fonctionné sur scène, mais à l’écran, c’était du genre : « Madame, qu’est-ce qui ne va pas chez vous ? » » Nous l’avons donc réduit, comme si elle essayait de reprendre son souffle par cette journée très chaude. Le film est une lettre d’amour à Washington Heights, mais quand vous êtes plus âgé, New York peut être une ville difficile à vivre.

Mitchell Travers (costumier) : Le physique d’Olga est incroyable, car c’est cette femme magnifique qui, lorsqu’elle se transforme en Abuela, porte un peu plus son poids d’un côté de son corps, ralentit sa démarche et boite légèrement. Je ne voulais pas que ce qu’elle portait dans cette séquence enlève tout le travail qu’elle faisait. Nous en avons trouvé un avec une forme rectangulaire qui était également suffisamment vibrante pour être intéressant au centre d’un cadre.

Nous l’avons vieilli pour avoir l’impression qu’elle l’a depuis plus de 20 ans, comme s’il avait été réparé à plusieurs endroits et lavé dans l’évier de la laverie à plusieurs reprises. Et si vous regardez bien, vous verrez qu’elle porte une montre, que j’imagine appartenir à sa mère, et un petit bracelet qu’un enfant de la communauté lui a confectionné. Je voulais ce jumelage des personnes qui l’ont élevée et des personnes qu’elle élevait.

Miranda : Quand j’écrivais la section à Cuba, j’ai appelé un ami de la famille de là-bas et lui ai demandé : « Quel est l’équivalent de La Havane à Washington Heights ? Par exemple, de quel quartier ouvrier immigré là-bas viendrait-elle avec sa mère ? » Tous les détails de cette conversation téléphonique sont dans la chanson.

Lacamoire : Nous voulions honorer le son cubain, nous avons donc des instruments comme la guitare tres. Le piano joue un montuno ; la basse joue un rythme de tumbao. Pour le film, nous avons ajouté trois cors de plus que ce que nous avions à Broadway. La vraie magie, ce sont les cordes, que nous n’avons jamais eues à Broadway et qui rendent les choses cinématographiques de la meilleure façon possible.

Williams : Pour Cuba, j’ai voulu mélanger les mouvements afro avec du contemporain et de la salsa et du mambo pour que l’on se sente comme transporté. Comme vous pouvez sentir l’énergie et la chaleur, mais aussi la communauté. Vous obtenez cette interconnexion, comme s’ils étaient tous parents.

Traversée : Jon voulait que les danseurs ressemblent à des souvenirs, alors nous avons fait des costumes assez simples pour qu’ils vous rappellent cette période de votre vie. Juste les formes des chapeaux et les silhouettes des époques. Et nous avons caché les cheveux de tout le monde afin qu’aucune caractéristique spécifique ne ressorte, et nous avons juste gardé le mouvement.

Brooks : Le MTA vous permet d’utiliser leurs voitures mais vous ne pouvez pas toucher à l’éclairage. Mais chaque voiture raconte une histoire différente, nous avions donc besoin que les choses s’atténuent lorsqu’elle sortait d’une voiture, presque comme un souvenir fuyant où les choses ne sont nettes que pour un instant. Et nous voulions spécifiquement une lumière jaune chaude pour Cuba et une lumière bleue froide pour l’Amérique. Le gaffer a eu une idée géniale pour créer des boîtiers contenant des lumières LED à piles qui se cachaient parfaitement dans les voitures afin que nous puissions obtenir les signaux que nous voulions.

Williams : A New York, vous pouvez presque entendre le bruit de tous les précipitations. Il s’agit d’individus qui se précipitent comme s’ils avaient cette vision en tunnel de leur propre chemin.

Scott : Il y avait un moment où nous allions avoir des danseurs se contorsionnant à l’intérieur des cabines téléphoniques pour montrer à quel point New York était exigu, mais nous ne pouvions pas obtenir les autorisations pour les faire descendre là-bas, alors nous avons utilisé des valises.

Brooks : Je ne suis pas un crieur. Je n’ai pas pleuré à mon mariage, je n’ai pas pleuré quand mon enfant est né. Mais la première fois que j’ai vu Olga se faire jeter sur le siège du métro avec des gens qui martelaient aux vitres, j’ai fondu en larmes au point de trembler.

Merediz : Ces danseurs étaient incroyables dans les profondeurs du métro, quand il fait 100 degrés dehors et qu’il y a un très faible niveau d’oxygène là-bas. C’était comme entrer dans les entrailles de l’enfer !

