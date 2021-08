Comment Indore est devenue la première ville « Water Plus » d’Inde

Le gouvernement central a lancé plusieurs programmes et projets liés à la propreté et à l’assainissement dans le pays dans le cadre de la campagne Swachh Bharat.

Indore, qui s’est successivement emparé du titre de « ville la plus propre », a ajouté une nouvelle plume à sa casquette en devenant la première ville « Water Plus » en Inde. La capitale commerciale de l’État du Madhya Pradesh est devenue la première ville à atteindre le statut « Eau Plus » dans le Swachh Survekshan 2021. Le statut « Eau Plus » est accordé aux villes dans le cadre de l’enquête Swachh Survekshan sur la base de leur performance dans l’exploitation de la l’eau polluée et empêchant son écoulement dans les rivières et autres plans d’eau douce de la région.

Sur Twitter, le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chauhan, a déclaré qu’Indore avait donné l’exemple à l’ensemble du pays en montrant son dévouement et sa détermination envers la propreté. Le CM a également espéré que la ville continue d’apporter gloire et renommée à l’État à l’avenir.

Le commissaire municipal d’Indore, Pratibha Pal, a déclaré à l’ANI que la ville avait effectué d’importants travaux pour exploiter les sources d’eaux grises de la ville. Pal a déclaré que plus de 7 000 exutoires d’eaux grises qui drainaient l’eau dans les rivières et autres ruisseaux ont été identifiés et fermés par l’administration de la ville répondant aux critères pour revendiquer le label « Water Plus ».

Le collecteur du district d’Indore, Manish Singh, a déclaré plus tôt à l’agence de presse PTI qu’il y avait environ 5 600 raccordements aux égouts domestiques et 1 700 raccordements aux égouts publics qui drainaient l’eau polluée dans plusieurs petits et grands nullahs de la ville. Avec l’exploitation de ces sources d’eau polluées, les rivières Kanh et Saraswati de la ville seront également sans égouts, a déclaré Singh.

Dans sa lutte contre l’eau polluée, l’administration a également construit sept stations d’épuration des eaux usées et la ville réutilise environ 110 millions de litres d’eau traitée chaque jour, a déclaré Pal à PTI. Le gouvernement central a lancé plusieurs programmes et projets liés à la propreté et à l’assainissement dans le pays dans le cadre de la campagne Swachh Bharat.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.