Comment insérer des emojis en utilisant votre voix avec Google Assistant

L’accent a été mis sur le Pixel 6 et ses mises à niveau massives de l’appareil photo par rapport aux itérations précédentes. Cependant, il se passe beaucoup plus de choses en dehors de son appareil photo amélioré, car Google a présenté l’un des meilleurs téléphones Android. Grâce à la puissance offerte par la nouvelle puce Google Tensor, la société a introduit des fonctionnalités incroyables telles que Live Translate et bien plus encore. Cela inclut la toute nouvelle fonctionnalité de saisie vocale Google Assistant qui a été taquinée depuis Google I/O 2019. Avec le Pixel 6 (et 6 Pro) combiné avec Tensor, nous pouvons désormais utiliser l’Assistant pour envoyer des messages et même inclure des emojis.

Comment activer la saisie vocale de l’Assistant

Avant de pouvoir commencer à insérer des emojis à l’aide de votre voix avec Google Assistant, vous devez d’abord être équipé d’un Pixel 6 ou Pixel 6 Pro. On ne sait pas si cette fonctionnalité est strictement limitée à la puce Tensor ou si Google l’apportera à plus d’appareils à l’avenir. Cependant, le Pixel 6 est le seul téléphone Android à inclure cette fonctionnalité pour le moment.

À condition que vous possédiez l’un des derniers appareils de Google, vous devez d’abord vous assurer que la saisie vocale de l’Assistant est activée. Cela devrait être activé par défaut, mais pour vous assurer que vous pouvez continuer, voici comment activer la saisie vocale de l’assistant.

Ouvert l’application Messages sur votre Pixel 6.

Robinet la zone de saisie de texte pour révéler le clavier.

Dans la barre d’outils du clavier, appuyez sur le Équipement icône.

Source : Android Central Dans la liste, appuyez sur Saisie vocale. En haut de la page, tournez Assistant de saisie vocale au.

Comment insérer des emojis en utilisant votre voix

Avec la saisie vocale de l’assistant activée, vous pouvez désormais compter sur Google Assistant pour dicter vos messages texte. Cela inclut l’ajout de ponctuation, la suppression de mots et de phrases, l’envoi du message et même la possibilité d’insérer des emojis à l’aide de votre voix.

Ouvert l’application que vous souhaitez utiliser pour insérer des emojis. Appuyez sur le zone de saisie de texte pour révéler le clavier.

Dans la barre d’outils du clavier, appuyez sur le icône de microphone. Vous pouvez également simplement dire : « Hey Google, tape ».

Source : Android Central

Dire le nom de l’emoji à haute voix. Dire « Arrêter » lorsque vous avez fini d’insérer des emojis.

Si vous connaissez la description correcte des emojis que vous souhaitez utiliser, le Pixel 6 et l’assistant ne devraient pas avoir de problèmes. Les seuls problèmes potentiels peuvent survenir si vous recherchez l’un des emojis les plus obscurs et que vous ne connaissez pas le nom par cœur. Néanmoins, voici quelques exemples d’emojis que vous pouvez insérer dans la composition de votre message.

« Lol emoji » – 😂 « Tumbs up emoji » – 👍 « Happy face emoji » – 😊 « Heart emoji » – ❤️ « Kissing emoji » – 😘 « Sourire avec des dents emoji » – 😁 « Heart eyes emoji » – 😍 « In love visage emoji » – 🥰 « Merci emoji » – 🙏

Ceux qui veulent se familiariser avec plus d’emojis que de simplement donner un coup de pouce à quelqu’un voudront peut-être consulter Emojipedia. Le site Web facilite la recherche d’emojis afin que vous puissiez déterminer exactement ce que vous souhaitez utiliser.

Nos meilleurs choix d’équipement

Le téléphone Google

Google Pixel 6

Le meilleur téléphone Google de tous les temps

Des mises à niveau de l’appareil photo attendues depuis longtemps au design unique qui se démarque de la foule, les Pixel 6 et 6 Pro sont des appareils tout simplement incroyables.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.