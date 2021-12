Comment insérer facilement des images, des tableaux, des graphiques et plus encore dans Google Docs

Parmi les dizaines d’applications et de services proposés par Google, Google Docs est facilement l’un des plus puissants. Le programme de traitement de texte en ligne est utilisé par des millions d’utilisateurs à travers le monde pour son flux de travail collaboratif et son accès facile. Et grâce à l’ajout récent d’un @-menu universel, il est devenu encore plus facile d’insérer des images, des tableaux, des graphiques et plus encore dans Google Docs. En fait, vous n’avez même pas besoin de déplacer votre souris pour le faire !

Comment insérer rapidement et facilement des images, des tableaux, des graphiques et plus encore dans Google Docs

Indépendamment de ce que vous voulez insérer, vous commencez par frapper le @ clé dans n’importe quel document. Cela ouvre un menu avec une liste d’éléments recommandés qui peuvent être ajoutés au document.

Les éléments pouvant être insérés dans votre document comprennent des images, des tableaux, des dessins, des graphiques, différents types de listes, des titres et des en-têtes, des notes de bas de page et bien plus encore. Vous pouvez même ajouter d’autres documents stockés dans votre Google Drive, des blocs de réunion de Google Calendar et mentionner directement d’autres utilisateurs par leurs adresses e-mail.

Comment insérer des images dans Google Docs

Choisir la Image option de la @-menu,

Sélectionnez la source (par ex. Google Drive, Google Photos, votre ordinateur) de l’image à télécharger depuis le sous-menu.

Source : Rajat Sharma Une fois que vous accédez à l’emplacement de l’image, tout ce que vous avez à faire est de la sélectionner et de cliquer sur le bouton Insérer option.

Il devrait maintenant être inséré dans votre document.

Source : Rajat Sharma

Comment insérer des tableaux dans Google Docs

Choisir la Tableau option de la @-menu.

Une grille contextuelle de cellules vous sera présentée.

Source : Rajat Sharma Utilisez la grille pour spécifier la taille de votre tableau en mettant les cellules en surbrillance. Un tableau peut avoir un maximum de 10 lignes et colonnes chacune.

Une fois la taille spécifiée, le tableau sera inséré dans votre document.

Source : Rajat Sharma

Comment insérer des graphiques dans Google Docs

Choisir la Graphique option de la @-menu.

Sélectionnez le type de graphique (par ex. Ligne de barre) être ajouté.

Source : Rajat Sharma

Une fois le graphique ajouté, cliquez dessus pour accéder au menu d’options liées du coin supérieur droit.

Vous pouvez utiliser cette option pour afficher/modifier les valeurs de données du graphique dans Google Sheets.

Source : Rajat Sharma

Boostez votre flux de travail Google Docs

Que vous souhaitiez insérer une note de bas de page, d’autres documents stockés dans Google Drive ou autre chose, les étapes restent pratiquement les mêmes.

Il convient également de mentionner que bon nombre de ces éléments sont interactifs. Par exemple, si vous survolez l’adresse e-mail d’un utilisateur, vous pouvez afficher ou modifier ses options d’accès au document. De même, l’ajout d’un bloc de réunion vous permet d’ajouter des notes, d’afficher/modifier la liste des participants, etc.

