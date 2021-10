Comment Instagram a conduit deux adolescents vers des troubles de l’alimentation

Qu’est-ce qu’un trouble de l’alimentation ? Un expert explique 4:02

. – À 14 ans, Ashlee Thomas était en proie à l’anorexie. Il pesait 38 kilos. Elle a été hospitalisée. Son cœur s’est arrêté deux fois. Les médecins pensaient qu’elle ne survivrait pas. Mais il l’a fait. Et maintenant, la jeune résidente de la Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, consacre sa vie à aider d’autres filles. Son premier avertissement aux parents et aux enfants concerne les dangers d’Instagram, où, dit Thomas, son voyage vers la mort a commencé.

Sur l’application, Thomas a commencé à suivre des personnes influentes qui « mangent proprement ». C’était une athlète qui cherchait à avoir le corps le plus en forme possible. Et les corps qu’elle considérait comme idéaux circulaient chaque jour le long de sa chronologie, chaque « j’aime » et chaque commentaire l’incitant à imiter les types de corps qu’elle voyait.

« Je voulais juste être aimé et aimé comme eux », a déclaré Thomas, aujourd’hui âgé de 20 ans. « Je voulais essayer ça. »

Mais c’est le contraire qui s’est produit. Elle a commencé à se détester.

Un commentateur a réagi aux photos que Thomas a publiées d’elle-même en écrivant que son ventre était gros. À un moment donné, il a arrêté de manger. Il a dit que ses parents ont fait de leur mieux pour le faire manger.

Les autorités de protection de l’enfance ont été appelées, car ses parents l’ont nourrie de force.

« Il est arrivé un moment où je me souviens de m’être assis et mon père ouvrait ma mâchoire et ma mère m’injectait de la nourriture dans la bouche parce que je refusais de manger », se souvient Thomas.

Réseaux sociaux et troubles alimentaires

La lutte de Thomas n’est qu’un exemple de l’effet « toxique » potentiel d’Instagram sur les adolescentes, comme le souligne le témoignage de mardi devant le Congrès par la dénonciatrice de Facebook Frances Haugen.

« Je pense que les produits Facebook nuisent aux enfants, alimentent la division et affaiblissent notre démocratie », a déclaré Haugen, un ancien chef de produit Facebook de 37 ans, qui travaillait sur les questions d’intégrité civique dans l’entreprise, à un sous-comité sénatorial.

La propre enquête interne de Facebook, citée dans l’une des soumissions de Haugen à la Securities and Exchange Commission, a montré que « 13,5% des adolescentes sur Instagram disent que la plate-forme aggrave les pensées de » suicide et automutilation « » et 17% disent que la plate-forme rend » problèmes alimentaires » comme l’anorexie pire.

Leurs recherches ont également affirmé que les plateformes Facebook « aggravent les problèmes d’image corporelle pour 1 adolescent sur 3 ». (Instagram appartient à Facebook).

« La direction de l’entreprise sait comment rendre Facebook et Instagram plus sûrs, mais ils n’apporteront pas les changements nécessaires car ils ont fait passer leurs profits astronomiques avant les gens », a déclaré Haugen lors de son allocution d’ouverture. « Une action du Congrès est nécessaire. Ils ne résoudront pas cette crise sans votre aide. »

Le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a utilisé la plate-forme qu’il a construite pour défendre l’entreprise contre les allégations de Haugen, affirmant dans une déclaration de 1 300 mots que les recherches du géant de la technologie sur son impact sur les enfants étaient déformées.

« Nous sommes profondément préoccupés par des questions telles que la sécurité, le bien-être et la santé mentale », a écrit Zuckerberg.

Il a ajouté : « Beaucoup de déclarations n’ont aucun sens. Si nous voulions ignorer la recherche, pourquoi créerions-nous un programme de recherche de pointe pour comprendre ces sujets importants en premier lieu ? »

Dans un communiqué, Facebook a remis en question l’interprétation de la recherche, insistant sur le fait que les pourcentages sont bien inférieurs. La société a également déclaré qu’elle se félicitait du règlement.

Pourtant, ceux qui connaissent le fonctionnement du monde de la technologie disent qu’il faudra beaucoup plus pour sauver les adolescents.

« Leur modèle commercial place les enfants dans ce genre de cercles engageants », a déclaré Tristan Harris, co-fondateur du Center for Humane Technology. « Et c’est ce qui m’inquiète vraiment… qu’il n’y ait pas de solution miracle à cela. C’est la nature intrinsèque du produit. »

Le contenu des comptes de régime extrême peut servir de validation pour les utilisateurs qui sont déjà prédisposés à des comportements malsains, selon les experts.

Pamela Keel, directrice de la Florida State University Eating Behaviors Research Clinic, a déclaré que la publication de photos sur Instagram soulevait des inquiétudes concernant le poids et la forme, ainsi que des inquiétudes et une insatisfaction quant à son apparence.

« C’est en fait l’un des facteurs de risque les plus importants de développer un trouble de l’alimentation », a-t-il déclaré.

La large portée d’Instagram parmi les jeunes femmes et les filles signifie qu’un tel contenu publié sur sa plate-forme peut être particulièrement dangereux, selon Keel.

« Tu devrais être mort »

Dans une vidéo de sa famille, on voit Thomas crier et pleurer lorsque ses parents lui demandent de manger.

« Je ne peux pas le faire », a-t-il crié.

« Allez, ouvre la bouche, mets-la dedans et avale », lui disent-ils dans une autre vidéo.

« Quand j’ai été admis à l’hôpital, le médecin a dit : ‘Nous ne comprenons pas pourquoi vous êtes ici. Vous devriez être mort' », se souvient Thomas. « En fait, à l’hôpital… mon cœur a échoué deux fois. »

Thomas admet qu’elle était « très accro » à Instagram.

Anastasia Vlasova, une survivante des troubles de l’alimentation qui vit à New York et fréquente l’Université Gallatin à New York, a déclaré qu’elle avait vécu une expérience similaire.

« Elle était définitivement accro à Instagram », a-t-elle déclaré.

Vlasova a été attirée par les images de femmes au corps ciselé et aux abdominaux parfaits. Plus elle voyait des corps toniques, plus elle se sentait mal, a-t-elle dit.

« J’ai été bombardé de tous ces messages selon lesquels vous devez faire de l’exercice tous les jours, ou vous devez faire ce type d’exercices ou vous devez suivre ce type de régime et éviter ces aliments », a-t-il déclaré.

Vlasova, maintenant âgée de 18 ans, a qualifié cela d' »obsession malsaine » qui a affligé de nombreux jeunes de son âge.

Instagram a mis leur vie en danger non seulement en ne réprimant pas les comptes faisant la promotion des régimes extrêmes et des troubles de l’alimentation, mais en faisant activement la promotion de ces comptes, selon les jeunes femmes.

« Nous ne devrions pas avoir à nous retrouver dans des lits d’hôpital ou nous ne devrions pas avoir à être nourris par le nez ou la sonde gastrique ou nos parents ne devraient pas avoir à nous dire au revoir ou à renoncer à leurs droits parentaux parce que leur plateforme est encourageante nous laisser mourir de faim. ou manger sainement », a déclaré Thomas.

Ray Sánchez de CNN a contribué à ce rapport.