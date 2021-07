Comment installer Android 12 Beta sur votre Pixel 3 ou plus récent

Edgar Cervantes / Autorité Android

Après avoir traversé la première phase de prévisualisation des développeurs, la troisième version bêta d’Android 12 est arrivée. Alors que les versions précédentes des développeurs étaient des versions très précoces, la nouvelle version bêta d’Android 12 introduit plusieurs modifications au système d’exploitation et devrait être beaucoup plus stable. Google affirme que son objectif principal est de rendre Android 12 “plus intuitif, plus performant et plus sécurisé”. Vous pouvez en savoir plus sur la nouvelle version bêta d’Android dans notre article ici.

Comme vous vous en doutez avec une version bêta, cette dernière version est principalement destinée aux développeurs. Bien que plus avancé que notre dernier aperçu, nous vous déconseillons de l’essayer à moins que vous n’ayez un périphérique secondaire qui traîne, car il peut être trop bogué pour être utilisé comme pilote quotidien. Pour ceux qui ont un Pixel de rechange ou qui veulent faire preuve de prudence, vous pouvez télécharger et appliquer la mise à jour manuellement ou via OTA. Cela dit, la méthode recommandée est une mise à jour en direct à laquelle vous pouvez vous inscrire ici.

Bien que l’utilisation d’une image d’usine soit généralement la méthode par défaut, nous vous recommandons fortement d’ignorer les images d’usine en faveur des images OTA. Vous devrez toujours l’installer manuellement, mais l’utilisation d’une image OTA ne vous oblige pas à effacer complètement votre appareil. Bien sûr, si vous êtes un développeur et que vous souhaitez la méthode la plus propre, les images d’usine peuvent être meilleures.

Décidez-vous que vous voulez sideload ou l’OTA ? Continue de lire.

Note de l’éditeur: Les étapes Android Beta ci-dessus et ci-dessous sont compatibles avec les smartphones Google Pixel de la série Pixel 3.

Voici ce dont vous avez besoin pour commencer

Un appareil compatible Pixel 3 ou version ultérieure et un câble USB pour le connecter à votre ordinateur Les téléphones Pixel compatibles incluent le Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4, Pixel 4 XL, Pixel 4a, Pixel 4a 5G, et Pixel 5 Le SDK Android installé sur votre machine avec ADB et la commande Fastboot fonctionnent avec succès — consultez le didacticiel ici

Maintenant pour les étapes réelles.

Téléchargez les fichiers appropriés pour installer Android 12 beta

Vous devez télécharger le fichier approprié pour votre appareil avant de commencer. Nous vous recommandons d’utiliser des images OTA plutôt que des images d’usine, car le processus est plus facile à faire et vous permet de conserver les anciens fichiers si cela vous intéresse.

Cliquez ici pour récupérer l’image OTA de votre appareil Pixel spécifique. Il est également possible d’utiliser les images d’usine complètes (ici), ce qui nécessite des cerceaux supplémentaires comme le déverrouillage de votre chargeur de démarrage et plus encore. Si vous voulez garder les choses simples, nous vous recommandons de charger latéralement l’OTA. Nous avons conçu nos instructions ci-dessous pour ce type d’installation.

Préparez votre téléphone

Une fois le fichier installé, vous devez redémarrer votre téléphone en mode de récupération pour appliquer l’OTA. Ensuite, vous serez prêt à installer la version bêta d’Android 12.

Tout d’abord, éteignez votre téléphone. Ensuite, maintenez enfoncé Pouvoir et Baisser le volume boutons en même temps. Le menu du chargeur de démarrage s’affichera maintenant. Utilisez les boutons de volume pour faire défiler jusqu’à Mode de récupération. Sélectionner Mode de récupération en cliquant sur le bouton d’alimentation. Vous serez présenté avec un robot Android avec un point d’exclamation dessus. Maintenant, vous allez appuyer sur le bouton d’alimentation et le bouton d’augmentation du volume pendant environ une seconde. Relâchez le bouton d’augmentation du volume vous enverra complètement dans la récupération. Ensuite, utilisez les boutons de volume et faites défiler jusqu’à Appliquer la mise à jour depuis ADB. Appuyez sur le bouton d’alimentation pour sélectionner l’option. Enfin, vous verrez un écran vide vous indiquant comment charger un OTA.

Préparez votre PC pour installer Android 12 bêta

Maintenant que votre téléphone est prêt, il est temps que la magie opère.

Connectez votre combiné à votre PC via un câble USB. N’oubliez pas que les outils ADB doivent être installés sur votre PC. Sous Windows, entrez Invite de commandes. Sur Linux ou Mac, vous voudrez utiliser Terminal. Pour les utilisateurs de Windows, assurez-vous de naviguer jusqu’à l’endroit où vous stockez le dossier. Ensuite, vous devez entrer adb sideload pour Windows ou ./adb sideload pour Mac/Linux. Maintenant, vous voudrez entrer le nom du dossier .zip d’avant et appuyez sur Entrer. Une fois terminé, votre téléphone retournera à Mode de récupération, et vous pouvez retirer le câble USB. Aller à Redémarrer maintenant avec les touches de volume et appuyez sur le bouton d’alimentation.

C’est ça. Si tout s’est bien passé, vous avez réussi à installer Android 12 beta.