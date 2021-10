Comment installer des applications Android de Google Play sur Windows 11

Windows 11 de Microsoft est maintenant disponible, ce qui signifie que vous pouvez l’installer sur des appareils compatibles ainsi que sur des PC qui ne réussissent pas le contrôle du matériel. Vous pouvez également profiter des meilleures fonctionnalités de Windows 11, comme exécuter les mêmes applications Android que vous utilisez sur votre téléphone. Et il semble que vous puissiez installer le Google Play Store, qui est la source la plus courante d’applications Android sur votre téléphone. Malheureusement, la prise en charge de Google Play Store n’est pas officiellement prise en charge, car Microsoft et Google ne se sont pas associés pour cette fonctionnalité.

L’expérience Amazon Android

Voir Microsoft annoncer la prise en charge des applications Android dans Windows 11 avait beaucoup de sens. L’entreprise travaille depuis des années sur l’intégration du téléphone dans l’expérience Windows. Ensuite, il a fabriqué son propre téléphone Android et a publié une version de deuxième génération il y a quelques semaines. Lier Android et Windows 11 est la prochaine étape logique.

Mais il y a eu un compromis important dès le départ. Windows 11 n’exécuterait que les applications Android de l’Amazon Appstore. Cela vous donne toujours accès à de nombreuses applications, y compris les applications Android les plus populaires que vous pouvez trouver sur le Play Store.

Cependant, l’installation de Windows 11 ne suffit pas pour accéder à l’Amazon Appstore. Le pilote Android est disponible uniquement pour les initiés Windows, et le test est limité à une poignée d’applications. Ce n’est donc pas le genre d’expérience d’application Android et Windows dont vous pourriez rêver. Mais les choses finiront par s’améliorer.

Comment exécuter Google Play sur Windows 11

Si vous pouvez exécuter la boutique d’Amazon sur Windows 11, il est logique de supposer qu’il serait tout aussi simple d’installer Google Play. Cependant, sans support officiel de Google, c’est une fonctionnalité que Microsoft ne peut pas offrir. Et ce n’est pas comme si Google voulait nécessairement amener Android sur les appareils Windows. Google est en concurrence directe avec Microsoft en ce qui concerne les outils de productivité et les systèmes d’exploitation. Chrome OS et Google Workspace sont des adversaires directs de Windows 11 et de la suite Office. Android est la cerise sur le gâteau.

Beaucoup penseraient que ces développeurs intrépides qui savent comment tout cela fonctionne peuvent installer le Google Play Store sur Windows 11. Et ils auraient raison. C’est en fait déjà arrivé, avec un étudiant ayant partagé une vidéo sur YouTube sur la façon d’exécuter la boutique de Google sur une machine Windows 11.

Le processus implique le sous-système Windows pour Linux, Ubuntu et le code d’exécution hébergé à partir de Github. Cela prend environ une demi-heure. Une fois que vous avez terminé, vous bénéficiez de l’expérience complète du Google Play Store sur Windows 11. Une fois que vous avez installé Google Play, vous pouvez télécharger n’importe quelle application Android, comme indiqué ci-dessous :

voici un aperçu du fonctionnement du Google Play Store sur Windows 11. Il vous permet d’exécuter n’importe quelle application Android sur Windows. Détails ici : https://t.co/7c5sdPIL4v pic.twitter.com/YITlGi1kS2 – Tom Warren (@tomwarren) 27 octobre 2021

La mise en garde évidente est que ce n’est pas officiel. Les choses pourraient mal tourner à l’avenir. Après tout, Google pourrait ne pas être très satisfait de chaque utilisateur Android qui possède un PC Windows pour installer le Play Store comme ça. Et Microsoft pourrait avoir ses raisons de bloquer le « piratage ».

Cela dit, la vidéo du didacticiel complet suit ci-dessous; procéder à vos risques et périls.