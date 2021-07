Comment installer des applications non approuvées et tirer le meilleur parti d’Android Auto | La technologie

Android Auto est l’un des outils les plus utiles dont disposent actuellement les conducteurs, mais les limitations que Google a imposées à son service signifient que nous ne pouvons pas tirer pleinement parti de ses possibilités potentielles.

La voiture connectée est une avancée qu’il faut remercier des entreprises comme Apple, avec son CarPlay, et Google, avec son Android Auto, des services gratuits qui nous permettent de connecter le smartphone à la voiture et ainsi d’avoir les principaux outils de déplacement dans notre véhicule.

Pouvoir appeler depuis les mains libres de la voiture, avoir Google Maps sur le grand écran du tableau de bord ou changer la chanson Spotify depuis le volant lui-même sont des choses qui améliorent l’expérience de voyage, mais parfois cela ne suffit pas.

Et c’est parce que Google a son outil trop fermé, quelque chose d’inhabituel dans la société Sundar Pichai, mais cela peut être compris car c’est un service que nous utilisons lorsque nous sommes sur la route et où la sécurité passe avant tout.

Heureusement, et sans préjudice de la sécurité routière, il existe Android Auto Apps Downloader (AAAD), un outil développé par le membre XDA shmykelsa qui vous permet de télécharger (et d’installer) des applications non officielles sur Android Auto. Et cela fonctionne sans root et sans avoir besoin d’un ordinateur.

Le fonctionnement de l’AAAD est assez simple, puisque tout ce que vous avez à faire est d’installer les applications que vous voulez à partir de la liste qui apparaît dans l’outil et maintenant le programme s’assure qu’Android Auto ajoute l’application à l’écran de la voiture.

De plus, l’utilisation de AAAD est très intuitive, car lorsque nous ouvrons l’outil, il affiche une liste des applications Android Auto non officielles les plus populaires. Et cela ne s’arrête pas là, AAAD maintient également à jour les applications installées.

Parmi les applications proposées par Android Auto Apps Downloader, les suivantes se distinguent :

Carstream : YouTube pour Android Auto Fermata Auto : lecteur audio et vidéo gratuit et open source Écran2Auto : mise en miroir d’écran de smartphone AAStream : application de mise en miroir d’écran pour smartphones Miroir AA Plus : application de mise en miroir d’écran pour smartphones Moniteur de performances: surveiller les données des voitures du groupe VAG Passager AA : diffuser de l’audio, contrôler la navigation et afficher des photos à partir de l’appareil du passager Widgets pour Android Auto : ajouter un widget de votre téléphone au tableau de bord Nav2Contacts : accéder rapidement à l’adresse d’un contact

Pour le moment la version gratuite d’AAAD ne vous permet d’installer et de maintenir qu’une seule application, étant l’option de paiement celle qui donne la possibilité d’avoir plusieurs applications installées en même temps.

Si vous êtes nouveau sur Android Auto, nous vous recommandons d’utiliser notre guide pour débutants, parfait pour les voyages d’été.