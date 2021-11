Comment installer des applications sur un Amazon Fire TV qui ne sont pas dans le magasin | La technologie

Voyons comment nous pouvons installer des applications sur un Amazon Fire TV sans qu’elles soient dans la boutique officielle, quelque chose qui peut être très pratique et qui est beaucoup plus facile que vous ne pouvez l’imaginer au début.

Pouvoir installer des applications sur Amazon Fire TV est très important et beaucoup d’entre elles peuvent être téléchargées depuis la boutique officielle. C’est la façon la plus confortable de le faire, même s’il se peut qu’il y en ait une qui n’apparaisse pas.

Lorsque cela se produit, au début, rien ne se passera, car nous aurons un système pour installer ces applications en externe.

C’est quelque chose d’assez simple et cela ne vous apportera aucun mal de tête.

Qu’est-ce qu’un Amazon Fire TV ?

Les téléviseurs Fire sont des solutions lancées par Amazon pour convertir nos Téléviseur avec entrée HDMI sur une Smart TV entière.

Cela va autoriser l’installation d’applications de différents types et avec des objectifs différents tels que regarder des films ou des séries pour télécharger des jeux, via des applications du type que nous voulons.

Combien de téléviseurs Fire existe-t-il sur le marché ?

Il existe actuellement cinq types de Fire TV dont les caractéristiques sont différentes, bien qu’elles puissent sembler identiques.

La vérité est que physiquement, ils peuvent être très similaires, bien qu’il y ait une autre différence si nous le regardons.

Fire TV Stick Lite

C’est le plus simple de tous et porte télécommande et dongle à mettre dans le HDMI du téléviseur.

Vous pouvez diffuser jusqu’à 1080p et 60 images par seconde, en plus d’être compatible avec HDR, HDR10+ et HLG.

La télécommande qu’il apporte n’est valable que pour l’appareil et non pour le téléviseur, comme c’est le cas dans d’autres. Il est compatible avec Alexa au moyen de la commande, il est donc gérable au moyen de la voix.

Le son est compatible avec Dolby Atmos uniquement par pass-through via HDMI.

Fire TV Stick (2021)

Dans ce cas, nous avons également un dongle et une télécommande avec une reproduction avec Résolution Full HD (1080p), étant partageable avec HDR, HDR10+ et HLG.

La principale différence avec le modèle que nous avons vu auparavant est que dans ce cas la télécommande nous permet de interagir avec Alexa et aussi contrôler aussi la télévision sur l’alimentation et le volume. C’est un moyen idéal de ne pas avoir à utiliser deux télécommandes.

Fire TV Stick 4K

Une autre façon d’avoir une Smart TV avec beaucoup à offrir sur la télévision conventionnelle.

Dans ce cas, tout contenu jusqu’à UHD Ultra 4K et aussi avec HDR, HDR 10, HDR10+, HLG et Dolby Vision. Cela nous indique à quel point cette version TV Stick 4K est sophistiquée.

Avec la télécommande, vous pouvez contrôler l’appareil, le téléviseur ou une barre de son (si nous en avons une), ainsi que pouvoir l’utiliser avec Alexa.

En plus de tout cela, il est également compatible avec le Son Dolby Atmos.

Fire TV 4K Max

Il a tout ce que nous avons vu dans le cas précédent comme une résolution Prise en charge de l’Ultra HD 4K pour HDR, HDR10+, Dolby Vision et Dolby Atmos en ce qui concerne le son, en plus de pouvoir utiliser Alexa.

A tout cela, il faut ajouter qu’il est compatible avec Wi-Fi 6, la connexion sera donc plus stable et plus rapide, tant que notre routeur l’aura également. Une super équipe cette Amazon Fire TV 4K Max.

Fire TV Cube

C’est le Fire le plus complet à ce jour avec le meilleur du Fire TV Stick 4K, c’est-à-dire la résolution Ultra HD 4K et avec HDR, HDR 10, HDR10+, HLG, Dolby Vision et avec type audio Dolby Atmos.

Une bonne différence est qu’il a câble Ethernet, il sera donc plus rapide que n’importe quelle autre version.

Mais pas seulement cela, mais nous parlons d’un appareil qui peut également fonctionner dans le style d’Echo Dot, donc la taille de le haut-parleur est de 1,6 « 40 mm et bien sûr compatible avec Alexa afin que nous puissions le contrôler par la voix.

Comment installer des applications depuis l’extérieur du magasin

Pour les amener à s’installer applications sur notre Fire TV qui ne sont pas dans le propre magasin d’Amazon. nous devons effectuer une série d’étapes.

Si nous suivons tout comme nous allons l’indiquer, nous pouvons sûrement installer les applications très facilement et simplement.

La première chose que nous devons faire est de télécharger l’application que nous voulons depuis APK Mirror. mais toujours la version pour Android TV. UNE Fichier APK, généralement, sauf si nous l’avons modifié, dans le dossier téléchargements. Maintenant, nous installons l’application Send Files to TV sur le mobile et sur le Fire TV, ce qui nous permettra d’envoyer tout type de contenu du téléphone au Fire TV et vice versa exactement de la même manière. Avant de continuer, nous devons également installer sur le Fire TV tout Navigateur de fichiers que vous voulez parmi les nombreuses que nous pouvons trouver. En ce moment nous ouvrons Envoyer des fichiers TV sur le mobile et sur Fire TV, indiquant que le mobile est l’expéditeur et Fire TV le récepteur. Nous recherchons maintenant le dossier dans lequel nous téléchargeons le fichier APK et nous l’envoyons au Fire TV. À ce stade, nous pouvons quitter Envoyer des fichiers sur Fire TV et nous ouvrons l’explorateur de fichiers que nous avons précédemment installé. Allons au Dossier de téléchargements et là on verra qu’il est APK que nous avons envoyé. Cliquez dessus et sélectionnez Installer. Après avoir passé quelques secondes, nous verrons comment l’application que nous voulions est installée sur notre Fire TV, prête pour le exécutons et commençons à travailler avec.

Comme vous avez pu le lire, il est extrêmement simple d’installer une application qui ne se trouve pas dans l’App Store de Fire TV. Il n’a pas de complications et en plus il est rapide à faire.

Nous vous recommandons toujours d’installer les fichiers apk à partir de sites semi-officiels comme celui que nous vous avons montré, car si ce n’est pas le cas et que nous ne savons pas de manière fiable d’où vient le fichier, nous pouvons faire planter le système ou enregistrer un type de logiciel malveillant.