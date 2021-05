Comment installer des mods dans Minecraft étape par étape de manière simple

Minecraft est l’un des jeux vidéo les plus réussis de ces dernières années, avec des millions de joueurs à travers le monde et faisant sensation chez les enfants et les adultes grâce à ses options de jeu multiples et amusantes. Aujourd’hui, nous vous disons comment installer des mods dans Minecraft étape par étape, c’est un processus très simple dont vous pourrez tirer beaucoup de profit pendant le jeu.

L’installation de mods est une ressource très intéressante dans Minecraft, mais ce n’est pas possible dans tous les cas, vous devez donc être clair sur tous les détails pour savoir si vous pouvez en profiter ou non. Il est important qu’avant d’entreprendre toute action pour l’installation de mods, vous fassiez une sauvegarde du jeu, afin que cela puisse se produire.

Étapes pour installer facilement des mods dans Minecraft

Tout d’abord, il faut préciser que cette option impossible lorsque le système d’exploitation est Windows 10. Installez Minecraft Forge puis recherchez et téléchargez un mod, il existe de nombreux endroits où vous pouvez le faire, il est préférable de rechercher ce qui vous intéresse sur Google ou tout autre moteur de recherche. Démarrez le jeu et, pendant qu’il démarre, vous verrez dans le coin supérieur droit un bouton appelé “Répertoire de jeux”. Une fois dans ce répertoire, ouvrez le dossier “Mods”, et s’il n’existe pas, vous devez en créer un avec ce nom.

Copiez le fichier mod que vous avez téléchargé et collez-le dans le dossier “Mods”. Fermez le dossier ainsi que la fenêtre de lancement du jeu et redémarrez-le en sélectionnant maintenant “Profil”, où Une liste d’options s’affichera, y compris Minecraft Forge, qui est celui que vous devez sélectionner. Une fois que cela est fait, lorsque vous relancez le jeu, il commencera avec les mods que vous avez installés. Si vous souhaitez supprimer un mod, il vous suffit de le supprimer du dossier “Mods” à partir du répertoire et ne sera plus disponible lorsque vous démarrez le jeu.

Installer des mods dans Minecraft sur l’iPhone

Si vous utilisez l’iPhone pour jouer à Minecraft et que vous souhaitez y mettre des mods, le processus sera beaucoup plus facile que lorsqu’il s’agit d’un ordinateur.

Téléchargez l’application MCPE Addons et ouvrez-le dès qu’il est téléchargé. Dans cette application, vous pouvez rechercher un mod par catégories qui existent déjà ou en rechercher un spécifique dans son moteur de recherche.

Téléchargez le mod de votre choix, vous devrez probablement voir une annonce car il s’agit d’une application gratuite qui tire des revenus de la publicité de ces vidéos. Installez les mods que vous avez téléchargés et, après cela, vous pourrez lancer le jeu à partir du menu de l’application MCPE elle-même, avec les mods déjà installés. Maintenant, vous n’aurez plus qu’une étape à compléter, qui est de créer un monde et, dans la partie inférieure gauche de l’écran, sélectionnez “Package de ressources / comportements”. Là, vous verrez tous les mods que vous avez téléchargés et vous devez choisir celui que vous souhaitez appliquer à tout moment et sélectionner “Play” pour le charger.

Étapes pour installer des mods dans Minecraft sur Android

Si vous avez le jeu sur un appareil Android, la première chose à faire est d’activer le téléchargement à partir de sources inconnues, puis d’accéder au Google Play Store. et téléchargez l’application BlockLauncher. Rendez-vous sur la page MCPEDL et utilisez le moteur de recherche ou la liste des catégories pour trouver le mod qui vous intéresse le plus et le télécharger. Ouvrez l’application BlockLauncher et accédez à l’icône “Options”, qui se trouve en haut. Une fois là-bas, sélectionnez “Gérer les scripts Modpe” et assurez-vous que cette option n’est pas en mode Off. Appuyez sur le bouton “+” en bas à droite puis sélectionnez “Stockage local”> “Télécharger” et vous pourrez charger les fichiers des mods que vous avez précédemment téléchargés. Entrez dans le jeu pour créer un nouveau monde et vous l’aurez avec les mods installés.