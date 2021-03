Comment installer ExpressVPN sur Apple TV

L’utilisation d’un VPN sur votre Mac, iPad ou iPhone est devenue assez courante et il est vraiment facile de se mettre en place avec un service comme ExpressVPN sur ces appareils. Contrairement aux appareils macOS et iOS, l’Apple TV n’a pas la possibilité de télécharger une application VPN et de se connecter facilement à un service VPN, ce qui rend le processus un peu plus délicat (mais pas impossible).

Au lieu d’installer simplement une application, quelques étapes supplémentaires sont nécessaires pour configurer une connexion ExpressVPN MediaStreamer dans l’application Paramètres de votre Apple TV. Puisque MediaStreamer n’est que SmartDNS, ce n’est vraiment que pour contourner les restrictions géographiques dans le contenu en streaming plutôt que la confidentialité et la sécurité offertes par un VPN.

Si vous avez un routeur compatible VPN, vous feriez mieux d’installer ExpressVPN dessus pour offrir tous les avantages d’un VPN à tous vos appareils connectés, Apple TV incluse.

Nous considérons ExpressVPN comme le meilleur VPN du marché. Si vous recherchez un service de bonne qualité à utiliser sur vos appareils Apple, il est très facile de démarrer avec ExpressVPN.

Avant de commencer

Avant de commencer avec ExpressVPN, vous devez vous assurer que vous vous êtes inscrit à un compte. Il n’y a pas d’essai gratuit, mais il existe une garantie de remboursement de 30 jours qui vous permet de l’essayer sans risque. À l’heure actuelle, vous pouvez obtenir 15 mois d’ExpressVPN pour le prix de 12, associés à cette garantie de remboursement qui est l’une des meilleures offres VPN du marché.

Choisissez la durée d’abonnement que vous souhaitez, d’un mois à six mois ou le niveau 12/15 mois, saisissez vos coordonnées et comment vous souhaitez payer et vous êtes prêt à partir.

Bien qu’il existe de nombreux fournisseurs de VPN, ExpressVPN est fortement recommandé d’avoir été en tête de notre liste des meilleurs services VPN.