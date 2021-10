Comment installer Fortnite sur mobile pour Android

Récupérez Fortnite sur vos appareils Android.

Fortnite est l’un des jeux de bataille royale les plus populaires disponibles sur le marché et est disponible pour jouer sur Windows/Mac, PlayStation, Xbox et Nintendo. Il était disponible au téléchargement sur les appareils mobiles depuis l’App Store d’Apple et le Google Play Store, mais après une violation majeure par Epic Games, les propriétaires respectifs de l’App Store ont supprimé Fortnite du magasin.

Maintenant, si vous allez sur l’App Store ou le Google Play Store et recherchez Fortnite, vous ne pourrez pas trouver le jeu. Au lieu de cela, il y aura des logiciels tiers ou d’autres sources qui ne sont pas le jeu réel. Epic Games a clairement indiqué que Fortnite ne peut être téléchargé que sur des appareils Android via leur site officiel, ou si vous avez un appareil Android Samsung, vous pouvez le télécharger via le Galaxy Store de Samsung.

Si vous avez un appareil Android et que vous souhaitez installer Fortnite, voici les étapes à télécharger :

Comment installer Fortnite sur un appareil Android

Tout d’abord, vous devez installer le lanceur Epic Games Store sur votre appareil Android. Vous pouvez télécharger le lanceur sur le site officiel d’Epic Games Store, ici. Cliquez sur « Télécharger » en haut à droite de votre écran, puis téléchargez le fichier EpicGamesApp.apk sur votre appareil Android. Si vous n’avez pas encore autorisé les applications de sources inconnues, vous pouvez l’activer en allant dans « Paramètres > Sécurité et confidentialité », puis en sélectionnant « Installer des applications de sources inconnues sur votre appareil Android ». Après avoir installé le lanceur Epic, ouvrez l’application et recherchez Fortnite. Cliquez ensuite sur « Installer ». Le jeu téléchargera le fichier APK Fortnite. Ouvrez l’application Fortnite et elle affichera le message « Cette application a été conçue pour la version d’Android que vous utilisez. » sélectionnez OK et cela continuera. Connectez-vous à votre compte Epic Games. Si vous n’avez pas de compte, créez-en un et connectez-vous. Cliquez sur « Installer », attendez que le jeu se télécharge et profitez de Fortnite !