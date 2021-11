Palash Volvoikar / Autorité Android

Après des semaines en version bêta, Windows 11 a finalement été lancé le 5 octobre. Windows 11 est une mise à niveau de version majeure et, en tant que tel, il promet de nombreuses nouvelles fonctionnalités. L’une des fonctionnalités les plus notables est l’émulation Android native, qui vous permettra d’exécuter des applications Android sur Windows 11 sans avoir besoin d’installer une application tierce. Bien que cette fonctionnalité n’ait pas été fournie dans la version finale, elle est maintenant en version bêta via le programme Windows Insider.

La fonctionnalité utilisera Amazon App Store pour les applications Android, intégrées dans le Microsoft Store. Bien que l’Amazon App Store convienne, la sélection actuelle d’applications ne contient que 50 applications au total. Le chargement latéral est possible, mais les services Google Play sont manquants, ce qui signifie que de nombreuses applications qui en dépendent ne fonctionneront pas.

Le meilleur moyen alors est d’installer le Google Play Store sur Windows 11. Entrons-y.

Comment installer Google Play Store sur Windows 11

Il y a pas mal d’étapes pour installer Google Play Store sur Windows 11 selon la méthode ci-dessus. La plupart de ces étapes incluent la préparation de votre système pour les composants principaux. Il vous faudra un certain temps pour télécharger tous les fichiers nécessaires, préparer le système, puis effectuer le processus d’installation final. Si vous souhaitez installer des applications simples, qui ne nécessitent pas les services Google Play, vous souhaiterez peut-être simplement charger des fichiers APK sur le sous-système Windows Android non modifié, comme détaillé dans notre guide, lié ci-dessous.

La méthode est une gracieuseté du bricoleur de logiciels ADeltaX, qui a réalisé une vidéo détaillant le processus. Nous intégrons la vidéo ci-dessus, au cas où vous souhaiteriez suivre l’écran. Une implémentation plus simple de la méthode, qui inclut l’automatisation de certaines parties, vient de Yujinchang08 sur Github. C’est la méthode que nous suivrons pour nos étapes dans ce didacticiel sur la façon d’exécuter le Google Play Store sur Windows 11. N’oubliez pas que vous devrez répondre à la configuration système minimale requise, ainsi qu’être sur la dernière version bêta de Windows 11 pour cela. travailler. Consultez le guide lié ci-dessus pour les étapes liées à cela.

Noter: La façon dont cette méthode fonctionne consiste à modifier le sous-système Windows pour Android et à remplacer le noyau par un noyau modifié. En tant que telle, cette méthode est risquée et peut entraîner une perte de données, voire potentiellement des dommages matériels. Considérez-vous averti.

1. Désinstallez le sous-système Windows pour Android et activez le mode développeur

Dirigez-vous vers le Paramètres app dans Windows 11. Cliquez sur le applications onglet dans le volet de gauche. Cliquer sur Applications et fonctionnalités. Il devrait s’agir du premier onglet de la section Applications. Faites défiler jusqu’à Sous-système Windows pour Android dans la liste des applications. Cliquez sur le menu à trois points, puis cliquez sur Désinstaller.

Dirigez-vous vers le Confidentialité et sécurité onglet dans le volet de gauche. Clique sur le Pour les développeurs onglet sous Sécurité. Allumer Mode développeur.

Cliquez sur Oui lorsque l’invite s’affiche.

2. Obtenir le sous-système Windows modifié pour Android à partir de Github

Rendez-vous sur Github et créez un compte. Assurez-vous de vérifier votre adresse e-mail et d’être connecté à Github. Rendez-vous sur la page LSPosed MagiskOnWSA sur Github. Clique sur le Fourchette bouton dans le coin supérieur droit. Le processus devrait prendre quelques secondes et ouvrir la copie fourchue dans votre compte. Si vous le perdez, vous pouvez vous diriger vers Vos référentiels en cliquant sur l’icône de votre profil.

Une fois sur cette page, cliquez sur le Actions languette. Vous devrez donner une autorisation unique pour que les workflows s’exécutent. Cliquez sur le bouton vert qui dit Je comprends mes flux de travail, allez-y et activez-les.

Dans la barre latérale gauche, cliquez sur le Magisk flux de travail. Clique sur le Exécuter le workflow bouton.

Vous obtiendrez une fenêtre contextuelle. Le lien Magisk APK devrait être généré automatiquement. Pour le Variante Gapps, tapez pico, ou votre nom de version préféré. Appuyez sur le vert Exécuter le workflow bouton.

La tâche prendra un certain temps à traiter, affichant un marqueur d’état orange. Il passera de En file d’attente à En cours. Une fois l’opération terminée, ce qui devrait prendre environ cinq minutes, le marqueur se transformera en une coche verte.

Cliquez sur l’étiquette de la tâche Magisk. Faites défiler jusqu’à l’onglet Artefacts. Vous aurez la version Arm ainsi que la version x86 du package WSA modifié prêt pour vous. Cliquez sur votre version préférée selon le type de CPU, pour commencer le téléchargement.

Le package finira de se télécharger dans un instant. Notez que cette archive aura une taille de fichier plus petite que la taille indiquée, environ 800 Mo environ. Extrayez le fichier téléchargé dans un dossier. Ouvrez le dossier. Trouver le fichier nommé Installer, faites un clic droit dessus et cliquez sur Courir avec PowerShell. Cliquer sur Ouvert lorsque l’avertissement de sécurité apparaît. Cliquez aussi sur Courir si PowerShell demande la permission.

L’installation devrait se terminer assez rapidement. Si PowerShell vous invite à accepter les termes et conditions, assurez-vous de le faire dans la fenêtre. Une fois terminé, recherchez le sous-système Windows pour Android dans le menu Démarrer et ouvrez-le. Allume le mode développeur dans les paramètres du sous-système. Cliquer sur Gérer les paramètres du développeur pour démarrer le sous-système, autorisez/refusez les données de diagnostic lorsque vous y êtes invité, puis cliquez sur Permettre l’accès lorsque le pare-feu Windows le demande.

Cela prendra quelques instants, mais Google Play Store devrait maintenant être installé sur votre système Windows 11. Recherchez-le dans votre recherche Windows et cliquez pour l’ouvrir. Vous devrez vous connecter pour voir et télécharger des applications depuis le Play Store.

Utiliser Google Play Store sur Windows 11

Le reste de l’utilisation sera similaire à l’utilisation de Play Store sur un téléphone ou dans un émulateur. Recherchez simplement l’application et téléchargez-la. Notez qu’il s’agit encore d’une méthode à un stade très précoce, vous risquez donc de rencontrer des problèmes. Par exemple, sur notre machine de test, le texte de certaines applications apparaît bancal.

Cependant, il y a un grand potentiel ici. Il faudra quelques mois pour qu’une version stable atteigne les systèmes Windows 11, mais lorsque cela se produira, elle surpassera la plupart des émulateurs, sinon la version native, puis les versions modifiées par les développeurs que nous verrons à coup sûr. Restez à l’écoute pour plus!