Comment installer iOS 14.5 bêta avec déverrouillage Apple Watch iPhone

Le développeur iOS 14.5 et la version bêta publique incluent un certain nombre de fonctionnalités et de modifications notables. Il est possible de déverrouiller l’iPhone avec votre Apple Watch lorsque Face ID détecte que vous portez un masque, plus de 200 nouveaux emoji, un recalibrage de la batterie de l’iPhone 11 et de nouvelles voix Siri. Voyons comment installer la version bêta d’iOS 14.5 et watchOS 7.4 pour accéder à toutes les nouvelles fonctionnalités utiles.

Mise à jour 4/2: iOS 14.5 beta 6 est disponible pour le public et les développeurs avec encore plus de fonctionnalités. Les deux plus notables sont les nouvelles voix Siri et le recalibrage de la batterie pour les utilisateurs d’iPhone 11.

Mise à jour 2/17: L’iOS 14.5 bêta 2 est maintenant disponible et comprend 217 nouveaux emoji et modifications pour l’application Musique.

Lisez ci-dessous pour savoir comment installer la version bêta publique ou développeur d’iOS pour obtenir le nouvel emoji ainsi que la fonction de déverrouillage de l’Apple Watch pour iPhone.

Ci-dessous, nous verrons comment obtenir la version bêta publique ou du développeur iOS 14.5.

Le déverrouillage avec Apple Watch pour iPhone fonctionne en détectant lorsque vous portez un masque facial et en utilisant votre montre pour vous authentifier, ce qui vous permet de contourner votre mot de passe. D’autres grands changements sont les nouveaux emoji, les nouvelles voix Siri et le recalibrage de la batterie pour iPhone 11.

Comment installer iOS 14.5 beta et watchOS 7.4 beta

Remarque: watchOS 7.4 beta requis pour utiliser la nouvelle fonctionnalité Déverrouiller avec Apple Watch pour iPhone.

Passer à la version bêta publique d’iOS 14.5

Assurez-vous d’avoir une nouvelle sauvegarde pour votre iPhone (Apple recommande avec votre Mac) Sur votre iPhone, rendez-vous sur beta.apple.com Faites glisser un peu vers le bas et appuyez sur S’inscrire ou si vous êtes déjà inscrit, appuyez sur la flèche dans le coin supérieur droit et S’identifier

Avec iOS sélectionné près du haut, faites glisser votre doigt vers le bas et appuyez sur inscrivez votre appareil iOS

Balayez vers le bas et appuyez sur Télécharger le profil

Robinet Permettre ensuite Fermer

Allez dans Paramètres et appuyez sur Profil téléchargé en haut Appuyez sur Installer (et encore 2 fois par la suite) Choisissez Redémarrage pour finaliser l’installation du profil bêta public Après le redémarrage de votre iPhone, accédez à Paramètres> Général> Mise à jour logicielle Vous devriez voir apparaître la version bêta d’iOS 14.5, appuyez sur Télécharger et installer

Après vous être inscrit / connecté, voici à quoi ressemble le processus:

Suivez maintenant les instructions pour terminer l’installation du profil bêta, puis de la version bêta d’iOS 14.5.

Installation de la version bêta publique de watchOS 7.4

Après avoir installé la version bêta d’iOS 14.5, la version bêta de watchOS 7.4 devrait apparaître tant que vous êtes également inscrit à cette version bêta.Si vous ne l’êtes pas déjà, suivez les mêmes étapes que pour la version bêta publique d’iOS, mais appuyez sur watchOS sur le premier écran de beta.apple.com Choisissez d’enregistrer votre appareil, téléchargez et installez le profil, redémarrez votre Apple Watch Puis dirigez-vous vers l’application Watch sur iPhone> Général> Mise à jour logicielle pour télécharger et installer watchOS 7.4 beta

Mettre à niveau vers la version bêta du développeur iOS 14.5 / watchOS 7.4

L’installation des versions bêta du développeur nécessite un compte de développeur payant avec Apple Une fois que vous êtes inscrit / connecté – à l’aide de votre iPhone – appuyez sur l’icône à deux lignes dans le coin supérieur gauche Vers le bas, appuyez sur Téléchargements

Balayez vers le bas et choisissez Installer le profil sous iOS 14.5 beta Suivez les instructions pour l’installer Après la mise à niveau vers iOS 14.5 beta, suivez le même processus avec watchOS 7.4 beta

Comment activer le déverrouillage Apple Watch pour iPhone

Une fois que vous exécutez les versions bêta iOS 14.5 et watchOS 7.4…

Sur votre iPhone, dirigez-vous vers Paramètres

Balayez vers le bas et appuyez sur Face ID et code d’accès

Balayez vers le bas et appuyez sur le bouton sous Déverrouiller avec Apple Watch

