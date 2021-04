Comment installer iOS 14.5 et obtenir le déverrouillage de l’Apple Watch iPhone

iOS 14.5 est officiellement disponible pour tous les utilisateurs et la mise à jour est accompagnée d’une grande liste de nouvelles fonctionnalités et de modifications. Parmi eux, le déverrouillage de l’Apple Watch iPhone, plus de 200 nouveaux emoji, la possibilité de bloquer le suivi des applications iPhone, les nouvelles voix Siri, etc. Voici comment installer iOS 14.5.

Après qu’Apple ait testé iOS 14.5 dans une période bêta depuis février, la grande mise à jour a été publiée pour tout le monde. L’une des premières fonctionnalités que nous avons vues dans la version bêta était la capacité très pratique de déverrouiller l’iPhone avec Apple Watch.

Et la mise à jour comprend une tonne de plus de 200 nouveaux emoji, deux nouvelles voix Siri, le contrôle du suivi des applications iPhone, le recalibrage de la batterie pour l’iPhone 11 et la prise en charge des AirTags.

Comment installer iOS 14.5 et obtenir le déverrouillage de l’Apple Watch, de nouveaux emoji, etc.

Sur votre iPhone, ouvrez Paramètres

Chercher Mise à jour logicielle disponible en haut Vous pouvez également appuyer sur Général> Mise à jour logicielle pour vérifier si iOS 14.5 est disponible Appuyez sur Télécharger et installer (50% de batterie ou charge requise) Suivez les instructions pour terminer la mise à jour

Si la mise à jour ne s’affiche pas sur votre iPhone, vous pouvez également installer la mise à jour avec votre Mac, continuez à lire ci-dessous …

Voici à quoi ressemblent les étapes ci-dessus:

Installez iOS 14.5 avec votre Mac

Pour mettre à jour vers iOS 14.5 avec votre Mac, connectez votre iPhone avec un câble Lightning Ouvrez Finder> cliquez sur votre iPhone dans la barre de gauche Choisissez Vérifier les mises à jour

Découvrez toutes les nouvelles fonctionnalités disponibles avec iOS 14.5 dans notre couverture pratique:

