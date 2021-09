Comment installer iOS 15 sur iPhone et iPad

Prêt à utiliser toutes les nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 telles que le mode Focus, Live Text, Siri hors ligne, le tout nouveau Safari, les notifications repensées, et plus encore ? Suivez comment installer iOS 15 sur iPhone.

iOS 15 est officiellement disponible pour tous les utilisateurs d’iPhone et d’iPad après avoir suivi le processus de test bêta depuis juin.

Notamment, certaines des grandes fonctionnalités d’iOS 15 telles que FaceTime SharePlay, les cartes d’identité Apple Wallet, le rapport de confidentialité des applications, etc.

Comment installer iOS 15 sur iPhone

Ouvrez le Application Paramètres activée votre iPhone ou iPad Balayez vers le bas et appuyez sur Général

Choisir Mise à jour logicielle

Robinet Télécharger et installer sous iOS 15 Si iOS 14.8 apparaît en haut, regardez en bas et choisissez Mise à niveau vers iOS 15

Appuyez ensuite sur Télécharger et installer

Suivez les instructions pour terminer l’installation

Voici à quoi ressemble le processus :

Si vous n’avez pas assez de stockage sur votre appareil pour installer iOS 15, votre iPhone ou iPad vous demandera si vous souhaitez supprimer automatiquement et temporairement le contenu pour le faire.

