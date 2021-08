Comment installer la version bêta d’Android 12 sur votre téléphone dès maintenant

in

Après de longs mois de tests, la version bêta d’Android 12 est arrivée, ce qui signifie que la version est désormais plus stable et prête à être utilisée comme pilote quotidien.

En plus d’un changement majeur dans l’apparence appelé Material You, Android 12 est livré avec un tas de nouvelles fonctionnalités de confidentialité qui peuvent ou non être utiles.

La version bêta publique d’Android 12 est disponible pour les téléphones Pixel ainsi que les meilleurs téléphones Android tels que Xiaomi, ASUS, OPPO, TCL, OnePlus et plus (liste complète ci-dessous). Voici comment installer la version bêta d’Android 12 sur votre téléphone, que vous utilisiez un Pixel ou l’un des 15 téléphones tiers qui ont rejoint la version bêta.

Quels téléphones peuvent télécharger la version bêta d’Android 12 ?

Neuf téléphones de Google sont éligibles pour la version bêta d’Android 12 :

Pixel 3 Pixel 3 XL Pixel 3a Pixel 3a XL Pixel 4 Pixel 4 XL Pixel 4a Pixel 4a 5G Pixel 5

Il existe également 15 autres appareils de différents fabricants qui nécessitent leur propre méthode d’installation de la version bêta :

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Nous avons une page détaillée sur l’installation de la version bêta d’Android 12 sur des appareils autres que Google si vous souhaitez l’installer sur l’un des appareils répertoriés ci-dessus.

Installez Android 12 Beta à l’aide du programme Android Beta

Le moyen le plus simple et le plus simple d’obtenir la version bêta d’Android 12 est de s’inscrire au Programme bêta Android.

Visitez simplement le portail Android Beta et inscrivez-vous à la version bêta, qui demandera ensuite à Google d’envoyer à votre téléphone ou tablette une mise à jour en direct. Selon le timing, votre téléphone obtiendra la dernière version bêta puis une OTA pour la version finale, ou il recevra simplement la version finale d’Android 12.

Se diriger vers Portail du programme Android Beta sur votre téléphone Pixel. Connectez-vous au Compte google associé à ce téléphone. Faites défiler jusqu’à Vos appareils éligibles. Recherchez l’appareil que vous souhaitez inscrire au programme bêta et appuyez sur S’inscrire. Suivez les invites sur votre téléphone pour accepter le téléchargement en direct.

Que faire si je veux quitter le programme bêta ?

Vous pouvez facilement vous désinscrire du programme bêta en accédant au même portail Android Beta que vous l’avez fait pour vous inscrire, faites défiler jusqu’à votre appareil et appuyez sur Se désengager.

Mais soyez prévenus ; cela éliminera toutes les données de votre téléphone :

Vous pouvez vous désinscrire du programme à tout moment pour revenir à la version stable et publique d’Android. Si vous vous désinscrivez lorsque votre appareil exécute une version bêta d’Android, toutes les données utilisateur sur l’appareil seront effacées. Si vous choisissez de rester inscrit jusqu’à la fin du programme, vous serez diplômé du programme et recevrez une mise à jour de la version publique stable d’Android 11. Votre appareil ne sera pas effacé.

Installez Android 12 à l’aide de l’outil Flash Android

Vous pouvez également utiliser Android Flash Tool, une version Web de l’outil de développement ADB, pour installer la version bêta d’Android 12 sur votre téléphone.

Dirigez-vous vers le Site de l’outil Flash Android. Autoriser le site à accéder à la BAD dans votre navigateur. Activer Mode développeur sur votre téléphone. Activer Débogage USB dans les paramètres du développeur. Activer Déverrouillage OEM sur votre appareil. Branchez votre téléphone sur un port USB de votre ordinateur. Sélectionnez l’appareil dans la fenêtre contextuelle et Suivez les instructions pour installer la bêta.

Installez Android 12 beta en flashant un OTA via le bootloader

Si vous le souhaitez vraiment, vous pouvez flasher la version bêta d’Android 12 sur un Pixel à l’aide d’une image d’usine OTA. Cela signifie que vous devrez déjà avoir une version d’Android 11 sur votre téléphone Pixel qui prend en charge la mise à jour OTA. La version bêta d’Android 12 n’est pas installable en tant qu’image d’usine complète autonome.

Flasher l’image Android 12 OTA sur votre téléphone

Si vous voulez essayer Android 12 sur votre Pixel mais que vous ne voulez pas perdre de données, la meilleure option est de charger l’image OTA complète. Cela installera Android 12 sur la version Android 11 en cours d’exécution, mais garantira que vos données restent intactes. Avant de commencer, assurez-vous qu’aucune mise à jour OTA n’est encore installée sur votre Pixel. Aller à Paramètres > À propos du téléphone > Mises à jour du système et ne voyez aucune mise à jour en attente. Assurez-vous également d’avoir débogage USB activé sur votre téléphone.

Pour commencer, rendez-vous sur la page des images Android 12 OTA et téléchargez la version appropriée pour votre Pixel. Pour charger la version sur votre Pixel, vous devrez utiliser ADB – je suis un fan des pilotes ADB universels. Une fois installé sur votre machine Windows et l’image OTA téléchargée, vous pouvez commencer à charger la version.

Vous devrez d’abord mettre votre téléphone en mode de récupération. Vous pouvez éteindre puis maintenez le bouton d’alimentation enfoncé avec le Baisser le volume pendant quelques secondes pour entrer dans le menu du chargeur de démarrage et sélectionnez l’option de récupération à l’aide du bouton Baisser le volume bouton.

Ici, vous devriez voir la mascotte Android face vers le bas avec un point d’exclamation dessus. Maintenez le Bouton marche et appuyez sur Monter le son une fois pour entrer en mode de récupération. Ensuite, accédez à l’option qui dit Appliquer la mise à jour depuis ADB en utilisant le Monter le son et confirmez la sélection en appuyant sur la Bouton marche une fois.

Vous êtes maintenant prêt à charger latéralement l’image OTA. Vérifiez que votre téléphone peut se connecter à votre ordinateur et qu’il est détectable. Pour cela, branchez votre Pixel sur votre ordinateur et lancez la commande :

appareils adb

Vous devriez voir le numéro de série de votre téléphone et charge latérale à côté de cela. Maintenant, nous pouvons commencer à flasher la version OTA ; exécutez simplement ce qui suit dans CMD :

adb sideload ota_file.zip

Ici, vous devrez changer fichier_ota.zip avec le nom de fichier de la version OTA pour votre appareil particulier. J’installe Android 12 sur un Pixel 3 XL, j’ai donc entré ce qui suit : adb sideload crosshatch-ota-spp1.210122.020.a3-d0b7a955.zip dans CMD. Pour que cela fonctionne, assurez-vous que le fichier OTA se trouve dans le même répertoire que le chemin CMD.

Une fois le fichier OTA transféré sur votre téléphone, il devrait revenir au menu de récupération. Aller vers Redémarrer le système maintenant et confirmez avec le Pouvoir bouton pour redémarrer votre téléphone. La mise à jour OTA sera installée et votre téléphone passera à Android 12 sans perte de données.

Qu’est-ce qui vient ensuite avec Android 12 ?

Depuis le 11 août 2021, nous sommes sur Android 12 bêta 4, ce qui signifie que la mise à jour logicielle a atteint le statut de stabilité de la plate-forme et que les API sont désormais définitives. Google promet de publier la version finale d’Android 12 pour les téléphones Pixel en septembre 2021, nous avons donc encore le temps pour une autre version bêta avant le déploiement de la version stable.

Avez-vous écouté le podcast Android Central de cette semaine ?

Chaque semaine, Android Central Podcast vous propose les dernières nouvelles technologiques, des analyses et des prises de vue à chaud, avec des co-hôtes familiers et des invités spéciaux.

Abonnez-vous dans Pocket Casts : Audio Abonnez-vous à Spotify : Audio Abonnez-vous à iTunes : Audio

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Vous retournerez pour ces cas

Meilleures coques Samsung Galaxy Z Flip 3 2021

Le Galaxy Z Flip 3 est ici dans plus de couleurs que vous ne pouvez l’imaginer, et vous devriez montrer ou protéger ces couleurs avec un étui de qualité. Ce sont les meilleurs cas de Samsung, Spigen, Incipio et au-delà.